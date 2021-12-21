Глава Минпромторга поблагодарил Сталина за развитие промышленности

Глава Минпромторга Денис Мантуров поблагодарил Иосифа Сталина за развитие промышленности в СССР. По его словам, во время его правления было многое сделано для развития промышленности.

«Важная дата сегодня [день рождения Иосифа Сталина]. Великий политический и государственный деятель. В период его правления было много сделано для развития промышленности», – передает «Ура.ру» его слова.

Таким образом министр отреагировал на напоминание депутата Вячеслава Мархаева, что сегодня исполняется 142 года со дня рождения Сталина.

Депутат сообщил Мантурову, что сегодня доля импортных непродовольственных товаров в России составляет 75%, продовольственных – 36%.

Мантуров с этими данными не согласился. Он привел свои цифры: доля импорта в продовольствии – 24% в 2021 году, а доля иностранной продукции – 40%, пишет Федеральное интернет-издание «Капитал страны».

Ранее на правительственном часе в Госдуме Мантуров заявил, что прототип водородной заправки планируется разработать не позднее 2023 года.