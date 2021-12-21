Путин назвал расширение НАТО на восток результатом неграмотного анализа

Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, назвал расширение НАТО на восток эйфорией, которую западные страны испытали после холодной войны.

Путин напомнил о действиях Запада, которые были предприняты в 1990-х – начале 2000-х годов и создавали проблемы для России. «Иногда задаешься вопросом: а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации», – цитирует его ТАСС.

По мнению главы государства, других причин нет.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).