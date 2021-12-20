Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего и 20 лет жизни

COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.

COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

«Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый.