Зеленский заявил о готовности Киева к урегулированию конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен предпринять попытки мирного урегулирования ситуации в Донбассе, а также готов к проведению встречи в «нормандском формате».

«Я детально рассказал о наших мирных инициативах в рамках трехсторонней контактной группы, в рамках минского заседания, готовность к диалогу, попытки организовать встречу в «нормандском формате (Украина, России, Франция, Германия – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский президентам Польши и Литвы Анджею Дуде и Гитанасу Науседе на совместной пресс-конференции, передает РИА «Новости».

По его словам, Польша и Литва выразили поддержку усилиям Киева.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только при помощи прямых контактов Киева с ЛНР И ДНР.

Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.

Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.