Семьи предложили освободить от пошлины за услуги нотариуса в случае смерти родителей

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные и малоимущие семьи от госпошлины за нотариальные действия в случае смерти одного и (или) обоих родителей.

Волынец напомнила, что семье в случае потери кормильца при вступлении в наследство необходимо оплатить государственную пошлину за совершение нотариальных действий, передает RT.

Она отметила, что, согласно ст. 333.24 Налогового кодекса, госпошлину необходимо заплатить, например, за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам, за вскрытие конверта с закрытым завещанием и его оглашение, за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения автотранспортными средствами.

При этом, как пояснила детский омбудсмен, при наличии нескольких наследников государственная пошлина уплачивается каждым из них.

Она подчеркнула, что важно создавать условия стимулирования рождаемости, оказывать поддержку многодетным семьям.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных и малоимущих российских семей прошу вас инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в частности – освободить такие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий в случае смерти одного и (или) обоих родителей», – говорится в тексте обращения на имя министра труда и социальной защиты, президента Федеральной нотариальной палаты и председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее Волынец направила на имя главы Минтруда Антона Котякова предложение ввести пособие в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации.