ФАС попросила энергетиков объяснить рост цен на электроэнергию

ФАС попросила «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании России) и «Совет рынка» (регулятор энергорынков) объяснить скачки на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2021 году, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо замглавы ФАС Виталия Королева, причина расследования – обращение главы «Роснефти» Игоря Сечина. Топ-менеджер обратил внимание на «значительный рост цен» на электроэнергию в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть России и Урал) по отношению к доковидному 2019 году.

«Роснефть» – крупный потребитель электроэнергии: в 2019 году компания потребила 50,82 млрд кВт/ч на 175 млрд руб., а в 2020 году – 46,81 млрд кВт/ч на 163,3 млрд руб. В «Роснефти» комментариев не дали.

Рынок на сутки вперед – площадка для торговли реально выработанными киловатт-часами. Электростанции на торгах подают заявки с объемом и ценой продажи, а потребители – с объемом и ценой покупки. За счет РСВ генераторы возмещают свои переменные расходы, в основном затраты на топливо. В 2019 году выручка электростанций на РСВ превысила 942 млрд руб., а в 2020 году – 868 млрд руб. Энергетики также получают платежи за мощность для компенсации условно-постоянных расходов. В 2019 году общий платеж за мощность – 778,4 млрд руб., в 2020 году – 829 млрд руб.

Аномальный рост цен начался в августе, когда средневзвешенный индекс РСВ вырос почти на 26% по отношению к августу 2019 года и достиг пика в 1,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч, следует из отчетов «Совета рынка». В сентябре показатель подскочил на 17,3%, а в октябре – на 11,3%. В целом с января по октябрь накопительным итогом средняя цена РСВ в первой ценовой зоне составила 1,39 тыс. руб., что на 16% больше показателя 2020 года и на 7,7% – 2019 года.

Одна из причин роста цен, по мнению «Роснефти», – «возросшие заявки производителей энергии» на торгах РСВ, следует из письма ФАС.

В августе почти по половине (47%) групп точек поставки средневзвешенная цена в заявках электростанций увеличилась на 5% год к году, по 34,5% групп точек – на 10% и более, по 20% – более чем на 25%. В отношении более чем 40% совокупного ценового предложения генераторов средневзвешенная цена выросла на 100 руб. за 1 МВт/час и более.

В СПЭ сообщили, что постоянно взаимодействуют с федеральными органами власти. Там отметили, что цена РСВ в первой ценовой зоне за десять месяцев выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причины – индексация цен на газ за 2019–2021 годы на 7,4%, рост потребления на фоне восстановления деловой активности и аномальной погоды, снижение выработки ГЭС из-за маловодности и АЭС из-за ремонтов.

В СПЭ подчеркивают, что одноставочная цена (цена РСВ плюс цена мощности) в 2021 году ожидается на уровне 2,44 тыс. руб. за 1 МВт.ч и вырастет на 4,4% год к году, хотя инфляция, по прогнозу Минэкономики, составит не менее 7,4%.

В «Совете рынка» добавили, что летом в ценовой структуре предложения ТЭС произошли изменения: в августе в ремонты выводили относительно менее дорогое оборудование. В результате замещение предложения произошло в том числе за счет включения оборудования с более дорогими заявками, находившегося в прошлом году в холодном резерве или в ремонтах.

В Минэнерго заявили, что динамика цен на рынке электроэнергии объясняется «схемно-режимными физическими процессами, конкурентными заявками производителей и принятыми решениями правительства». Там отметили, что «Совет рынка» по каждому месяцу в случае необходимости предоставляет контролирующему органу статистику, а он уже принимает решения, есть ли основания для расследования или нет.

Напомним, в октябре единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России «Интер РАО» за девять месяцев 2021 года увеличил экспорт в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года – до 15,619 млрд кВт.ч, что стало рекордным показателем за последние десять лет.