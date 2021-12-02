Избившего до смерти сослуживца 16 лет назад срочника задержали в Подмосковье

Погребинский сравнил идею Примакова о репатриации с лозунгом «чемодан-вокзал-Россия»

Киевский политолог Михаил Погребинский сравнил идею руководителя Россотрудничества Евгения Примакова о необходимости усовершенствовать российское законодательство для облегчения репатриации русских соотечественников с лозунгом украинских националистов «чемодан-вокзал-Россия».

«В сущности это предложение равносильно печально известному лозунгу украинских наци – «чемодан-вокзал-Россия», – написал Погребинский в соцсети Facebook.

Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков поделился в своем Telegram-канале личным взглядом на тему миграционной политики России. «Нам нужно очень серьезно поговорить о нашей диаспоре за рубежом. Как сказал президент Владимир Путин, русские – самый разделенный народ в мире. Считали по-разному, получилось, что за границами России живут от 20 до 40 даже миллионов русскоязычных», – пишет Примаков.

«При этом русские и русскоязычные очень разные. Есть потомки белой эмиграции, есть диссиденты советских времен, есть экономическая иммиграция конца 80-х – 90-х, есть «global Russians» новейшего времени, которые живут там, где комфортнее и перемещаются по миру. А есть миллионы и миллионы тех, что не по своей воле сделался «соотечественниками», даже не переезжая никуда – на них обрушились новые границы, когда распалась единая страна, и они оказались за границами России в новых республиках. О том, как складывается их жизнь там: да очень по-разному, но всюду там стоит вопрос об их ассимиляции. Причем часто говорится об «интеграции», но интеграция как результат политического решения чаще всего означает именно ассимиляцию», – отметил Примаков.

«Многие сотни тысяч и миллионы предпочли репатриироваться в Россию. Во многих странах их к этому подталкивают – не стану называть эти страны (…). Сейчас, по мере возвращения России сил и возможностей, этот процесс где-то затих, где-то наоборот приобретает еще более уродливые формы. И всюду наша работа по сохранению идентичности русских и русскоязычных, наших соотечественников, – бег наперегонки со временем. Вспомню Алису в Стране чудес: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее», – считает Примаков.

«Любой русский, любой русскоязычный, любой кто принадлежит к народам, органически живущим в России, имеющим тут свои территории, должен иметь автоматическое, неотъемлемое и мгновенно реализуемое право на репатриацию в Россию. (...) Безусловное и быстрореализуемое право вернуться домой должно быть у всех. Но и право жить спокойно там, где пожелаешь, тоже должно быть у всех. Но мне кажется, что первое право – выше. И никак не отрицает поддержку и защиту нашей диаспоры за рубежом. Нам очень не хватает даже не очередной «госпрограммы», а идеи (национальной ли – не знаю, но близко к тому) – пора домой», – уверен Примаков.

Как считает руководитель Россотрудничества, «порадомой – [это] когда госорганы обязаны отслеживать, сопровождать семьи, которые возвращаются домой, работать над максимальным упрощением всех возможных процедур, и изменением законов и регуляций, и штучно, вручную – когда это необходимо», «когда наши медиа, что внутри страны, что в условном «Где-то-там-стане» из каждого утюга разъясняют правила возвращения, технологию куда идти и что делать и занимаются рекламой такой репатриации», «когда регионы вводят особые режимы – формально или «вручную» для выдачи ВНЖ и прочих документов для переселенцев, дают им приоритет и вводят местные льготы везде и всюду где это только возможно», «когда наш бизнес, чувствуя свою ответственность за страну, за общество, принимает на работу переселенцев в приоритетном порядке, не потому что пришла такая инструкция из МинТруда, а потому что сказано это делать HR’у», «когда само общество благожелательно относится к переселенцам, поддерживает их, когда у возвращающихся домой людей появляется чувство дома, семьи, которая их снова принимает», «когда наши правозащитные организации не войной со своим государством и обществом занимаются, а все тем же сопровождением репатриантов и их семей». «Короче, мне кажется, #порадомой», – заключил руководитель Россотрудничества.

Напомним, 18 ноября президент Владимир Путин на коллегии МИД поручил министерству иностранных дел упростить прием соотечественников в российское гражданство. В октябре глава государства пообещал активизировать работу по поддержке соотечественников за рубежом, а глава МИД Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки Запада расколоть соотечественников, размыть их идентичность поссорить с исторической Россией.