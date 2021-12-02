Нелегальная продажа сильнодействующих лекарств пресечена на Северном Кавказе

Следователи завершили расследование дел против двух жителей Ингушетии, занимавшихся сбытом сильнодействующих лекарств, сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело расследовалось по статье «Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт сильнодействующих веществ». Это дело выделили в отдельное производство из дела о создании преступного сообщества, покушении на убийство, незаконном хранении и хищении оружия, а также об обороте наркотиков или психотропных веществ, их приобретении и сбыте, сообщается на сайте ведомства.

«В рамках расследования деятельности преступного сообщества, занимающегося незаконным оборотом сильнодействующих веществ, к уголовной ответственности привлекаются 15 жителей Северо-Кавказского федерального округа, в том числе бывшие сотрудники территориальных подразделений МВД по Республике Ингушетия», – указали в СК.

По данным следствия, лидер и участники сообщества закупали медпрепараты, содержащие сильнодействующие вещества у организаций с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности. Фигуранты планировали незаконно хранить эти медикаменты и продавать их жителям Северо-Кавказского федерального округа.

На территории Ставропольского края они организовали сеть тайников и схронов сильнодействующих веществ, для сохранения в тайне основного места хранения была организована перевозка в разные места – частные дома, гостиницы и т.д.

«Оттуда осуществлялся их последующий сбыт. Общение между участниками преступного сообщества и потребителями велось с использованием законспирированных выражений, понятных только лицам, связанным с незаконным оборотом данных сильнодействующих веществ», – пояснили в СК.

Препараты продавались по цене в пять раз дороже той, по которой они закупались у лицензированных организаций.

В ходе следствия были найдены многочисленные схроны и основной тайник. «В результате из незаконного оборота изъято более 100 тыс. разовых доз сильнодействующих веществ, стоимость которых по ценам «черного рынка» составила более 70 млн рублей. В рамках обысков также изъяты автомобили, драгоценности, банковские карты, наличные деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – добавили в ведомстве.

Дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.

Дело против остальных участников преступного сообщества и входящих в него преступных групп продолжается.

В марте в Новосибирской области вынесли приговор двум участникам наркогруппировки, продававшей наркотики в разных регионах страны, кроме них под следствием находятся еще 24 человека.

По этому делу в феврале 2019 года при перевозке из Чувашии в Новосибирск свыше трех килограммов синтетических наркотиков для последующего сбыта был задержан участник организованной преступной группы, гражданин России Артем Гостищев. Упакованные в полимерные свертки наркотики он перевозил в схроне под обшивкой багажника своего автомобиля.