Участников крупной наркогруппировки приговорили к срокам в Новосибирской области

Суд в Новосибирской области приговорил к длительным срокам заключения двух участников межрегиональной наркогруппировки, кроме них под следствием находятся еще 24 человека, сообщает УФСБ по Новосибирской области.

По данным ведомства, в феврале 2019 года при перевозке из Чувашии в Новосибирск свыше 3 килограммов синтетических наркотиков для последующего сбыта был задержан участник организованной преступной группы, гражданин России Артем Гостищев. Упакованные в полимерные свертки наркотики он перевозил в схроне под обшивкой багажника своего автомобиля.

В дальнейшем в ходе оперативного эксперимента при попытке изъятия муляжа наркотика был задержан гражданин Украины Алексей Попов.

«Как установлено следствием, Гостищев и Попов являлись участниками межрегиональной ОПГ, которая действовала в период 2018-2019 годов в соответствии с принципами конспирации, иерархической структуры построения, согласованности преступных действий и распределения функций», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В управлении пояснили, что участники преступной группы занимались незаконным оборотом наркотиков в особо крупных размерах на территории Чувашии, Новосибирской области, Забайкальского и Приморского краев. В настоящее время следственными и судебными органами рассматриваются уголовные дела в отношении еще 24 участников наркогруппировки, отметили в УФСБ.

Следственный отдел УФСБ в отношении Гостищева и Попова расследовал уголовные дела по статьям УК РФ об участии в преступной организации и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

«Приговором Коченевского районного суда Новосибирской области в феврале и марте 2021 года А. Попов и А. Гостищев признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены: А. Попов – к восьми годам шести месяцам лишения свободы, А. Гостищев – к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказаний в колониях строгого режима. Приговоры вступили в законную силу», – сообщили в управлении.

Напомним, в начале марта глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства заявил, что российские правоохранители задержали наркоторговцев, создавших масштабную схему по поставке наркотиков в различные регионы страны.