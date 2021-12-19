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Германия признала Британию зоной распространения мутаций коронавируса
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Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса, сообщил подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха.
До Великобритании в указанный немецкий список входили только африканские страны: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Великобритания попала в него из-за штамма «омикрон». Прибывающим из Великобритании придется проходить 14-дневный карантин, даже если они привиты от коронавируса, передает ТАСС.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидается, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
В Великобритании выявлено почти 25 тыс. случаев заражения «омикроном», из них 10 тыс. – за последние сутки. Как минимум один человек стал жертвой нового штамма. В Лондоне на него приходится примерно 83% всех новых случаев коронавируса.
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СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких
Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.
По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.
Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.
Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.
Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
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Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».
«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».
Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Названы необычные симптомы штамма «омикрон»
Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.
Ученые нашли отличительные особенности нового штамма. Речь идет о частом чихании, насморке, головной боли, повышенной утомляемости, а также першении в горле. Из необычных симптомов встречается потеря аппетита, передает РИА «Новости».
По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Вирусолог Чумаков предсказал новые мутации коронавируса после «омикрона»
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В будущем вместо «омикрона» может появиться более патогенный штамм коронавируса. Он будет обладать высокой заразностью и сохранит патогенность штамма «дельта», сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Петр Чумаков. Сейчас в России насчитывается несколько десятков зараженных штаммом омикрон.
«Никто не может предположить, какие черты будут отличать следующий штамм, который появится после «омикрона»... Никто не ожидал, что «омикрон» так быстро наберет большое количество мутаций, которое сделает его сравнительно слабопатогенным», – говорит главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.
Однако в будущем может появиться штамм, «который будет обладать высокой заразностью, но при этом сохранит патогенность штамма «дельта», предупредил профессор. «Штамм «омикрон» распространяется очень быстро и вытесняет «дельту», потому что он значительно более заразный, примерно в пять раз», – пояснил собеседник.
Если после «омикрона» появится более заразный штамм, «то он сможет вытеснить «омикрон». «Тогда будет еще одна волна заболеваний. Но этого может не случиться вообще», – отметил Чумаков.
Собеседник предположил, что процесс эволюции штаммов коронавируса «пойдет по пути ослабления патогенности». «Все-таки это один из последних таких вариантов, которые позволят быстро набрать критическое количество людей, которые будут иметь устойчивость. Переболеют либо бессимптомно, либо с минимальными симптомами. И таким образом пандемия может заглохнуть. Особенно на фоне массивной вакцинации», – надеется Чумаков.
По его словам, новые штаммы коронавируса наверняка будут появляться, «потому что геном этого вируса достаточно нестабильный». «Другое дело, будут ли эти изменения приводить к каким-то существенным изменениям свойств вируса, который позволит ему вытеснить существующий», – подытожил профессор.
Первыми штамм «омикрон» обнаружили в конце ноября вирусологи из ЮАР. В нем оказалось 32 мутации. Также отмечалась его высокая заразность и устойчивость к вакцинам. В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что последствия нового штамма пока непонятны, однако он быстрее распространяется. «Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого омикрона. Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – сказал Путин.
Пока в России выявлено 25 случаев заражения «омикрон-штаммом». Некоторые вирусологи высказывали опасения о том, что этот штамм может начать активно распространяться в России в январе следующего года. Наиболее эффективной защитой от «омикрона», по словам главы национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, остается вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» через шесть месяцев.
В Южной Корее по ошибке привили младенца вакциной от COVID
Медики в Южной Корее ошиблись и ввели 7-месячному ребенку взрослую дозу вакцины от коронавируса вместо прививки от гриппа, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти города Соннам.
Инцидент произошел 29 сентября. Ребенку ввели дозу вакцины Moderna от коронавируса для взрослого человека. Препарат предназначался для матери ребенка, передает РИА «Новости».
Ребенка поместили в больницу на пять дней, однако никаких побочных эффектов у него не выявлено. Родители подали в суд на врача и требуют компенсацию за ошибочную инъекцию.
Ранее сообщалось, что в Турции медики ошибочно делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года.
Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали низкую эффективность против «омикрона»
Предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельта», сообщается в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания «омикрон» по сравнению с «дельта» (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria», – говорится в документе ВОЗ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что спустя две недели после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.эти данные имеют предварительный характер.
Ранее все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона». Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза).
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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Власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона»
Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается рост числа заболевших.
«После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]», – цитирует ТАСС Хана.
По его словам, в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».
Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.
По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом «омикроном» на 18 декабря превышает 24 тыс.человек.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.
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В Египте ужесточили правила въезда в страну для непривитых туристов
Туристам, прибывающим в Египет, необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт.
«Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия», – говорится в сообщении туроператора TUI Россия, передает «Интерфакс».
ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Срок отсчитывается от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории, должно быть указано точное время и дата сдачи теста, QR-код. Документ должен быть на английском или арабском языке, также необходимо указать метод тестирования (тип RT-PCR).
Также туристу необходимо иметь при себе копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Справка потребуется всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.
Для российских туристов, вакцинированных «Спутником V» правила не изменились: въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины, справка должна быть на английском языке с QR-кодом.
Всего в Египте за время пандемии COVID-19 выявили 373,5 тыс. случаев коронавируса, более 21,2 тыс. инфицированных скончались.
Ранее в минздраве Египта сообщили, что обнаружили в стране первые случаи заражения «омикроном», инфицированные находятся в изоляции.
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В России за сутки выявили 27,4 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 27 434 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 434 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 7,5% – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 186 823 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2283, Санкт-Петербурге – 1997, Московской области – 1683.
Также за сутки зафиксировано 1076 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 296 180 человека.
Накануне в России выявили 27 743 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 309.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Голландии решили ввести жесткий карантин из-за «омикрона»
Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса «омикрон», заявил в и. о. премьер-министра страны Марк Рютте.
«Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», – цитирует ТАСС Рютте.
С 19 декабря будут закрыты бары, рестораны, а также магазины (за исключением тех, что продают товары первой необходимости) и другие общественные места, школы закроются с 20 декабря, ограничения продлятся по меньшей мере до 14 января.
Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.
До этого сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.
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Мясников предостерег от самолечения больных COVID-19
Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
«COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», – приводит РИА «Новости» слова медика.
Он предупредил, что больные с положительным тестом на COVID-19, страдающие от ОРЗ, не должны принимать лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких. Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, отметил доктор.
Также специалист предостерег и от самолечения стероидными гормонами. По его мнению, они предназначены только для интубированных пациентов.
Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, «начитавшись и наслушавшись». По его мнению, лучше предотвратить вирус при помощи вакцины.
Ранее была названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм.
На Украине выявили первого зараженного штаммом «омикрон»
На Украине в ночь на 18 декабря выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
«Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм «омикрон», – передает ТАСС со ссылкой на пост министра.
По словам министра, вирус привезен из Арабских Эмиратов. Пациент имел контакт с зараженным коронавирусом, сейчас прибывший из-за границы проходит лечение. Специалисты устанавливают круг контактных лиц зараженного.
Министр обратился к жителям страны с просьбой вакцинироваться и избегать поездок в страны, где часто выявляют омикрон-штамм.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Власти Австрии запретили въезд в страну не привитым от COVID-19
Из-за угрозы распространения штамма «омикрон» власти Австрии разрешили с 20 декабря въезд в страну только привитым от коронавируса и переболевшим, сообщил в субботу МИД страны.
Также въезжающим необходимо при себе иметь отрицательный результат ПРЦ-теста на коронавирус.
«С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило «2П+» (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Исключение сделано лишь для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы вакцины, для беременных, для лиц с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и для поездок по работе в международные организации. Им всем будет достаточно отрицательного теста.
Граждане без прививки и не болевшие коронавирусом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. После этого необходимо будет сделать ПЦР-тест. Минздрав Австрии пояснил, что ограничения вводятся для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса.
Ранее сообщалось, что власти Египта ужесточили правила въезда. Теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт.
Требования в странах начали ужесточать из-за распространения омикрон-штамма.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
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Штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.
«По состоянию на 16 декабря 2021 года вариант «омикрон» был обнаружен в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ», – цитирует заявление ВОЗ РИА «Новости».
В организации подчеркнули, что «омикрон» распространяется значительно быстрее штамма «дельта» в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. По данным ВОЗ, там число случаев увеличивается вдвое за полтора – три дня.
Также штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, однако точные причины этого пока неизвестны.
В субботу стало известно о выявлении первого случая заражения «омикроном» на Украине.
В Норвегии разрешили проводить вакцинацию от COVID в аптеках
Норвежские власти предоставили возможность муниципалитетам использовать аптеки для вакцинации населения от COVID-19, сообщается в пресс-релизе правительства.
«Желающие этого муниципалитеты могут воспользоваться аптеками для проведения вакцинации от коронавируса», – приводит РИА «Новости» сообщение норвежских властей.
Сообщается, что фармацевты норвежских аптек имеют право заказывать вакцины от коронавируса, а также обучаться проведению вакцинации.
По словам министра здравоохранения Норвегии Ингвильд Кьеркол, ведомство установило ставку возмещения расходов для аптек, которые будут оказывать помощь муниципалитетам в вакцинации.
До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил что, наиболее действенной мерой для предотвращения распространения вируса является вакцинация, поэтому правительство обратилось к министерству обороны королевства и аптекам, которые будут оказывать поддержку в вакцинации населения.
Ранее власти Норвегии запретили ресторанам и кафе продавать алкоголь из-за пандемии, вернули требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанции и ограничили число участников мероприятий.
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