Криса Нота вновь обвинили в изнасиловании

Американский актер Крис Нот якобы изнасиловал жительницу Нью-Йорка больше 10 лет назад, об этом рассказала сама предполагаемая жертва в СМИ.

Женщина заявила, что насилию она подверглась в 2010 году, когда ей было 18 лет, сейчас ей 30, она сообщила, что все произошло в нью-йоркском ресторане Da Marino, где она трудилась певицей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Beast.

«Я не могу вспомнить в деталях, сколько раз мы говорили, но однажды он (Нот) заявил моему боссу, что я буду петь вместе с ним», – сказала собеседница издания.

Она пояснила, что артист посещал ресторан в состоянии алкогольного опьянения, и в ходе бесед с ней пытался «посадить ее к себе на колени и ощупывать».

По ее словам, один раз после окончания смены начальник пригласил ее в офис для выдачи зарплаты. В помещении выключили свет, там на нее якобы набросился Нот, он принялся целовать, трогать и стянул колготки.

«Он не слышал «нет», но он услышал, когда я сказала «не здесь» и убедила его, что встречусь с ним в другом месте», – сказала собеседница.

Она пояснила, что после этого смогла вырваться и убежать из офиса.

До этого Криса Нота также обвинили в изнасиловании. Об этом сообщили две женщины. По их словам, актер изнасиловал одну в 2004 году, а вторую в 2015 году.

Одну из девушек Нот якобы изнасиловал тогда, когда она работала в фирме, с которой сотрудничал актер. Вторая женщина заявил, что встретила актера в 2015 году, когда работала в ночном клубе. По ее словам, он изнасиловал ее у себя дома, куда пригласил после ресторана.

Сам актер, с которым связалось издание после заявлений женщин, назвал обвинения ложными.

После публикаций об изнасилованиях компания по производству тренажеров Peloton удалила видеоролик с Нотом.