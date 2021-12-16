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Глава инспекции ФНС задержана в Москве
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Глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Москвы задержана по подозрению в должностном преступлении, с ней проводятся следственные действия.
Проведены обыски, в том числе в служебном кабинете, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, накануне сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия с начальницей ИФНС № 3. Дальнейшая информация уточняется», – передает РИА «Новости», ссылаясь на силовиков.
На официальном сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Инспекция обслуживает налогоплательщиков Пресненского, Тверского и Арбатского районов.
Ранее главу пензенского ФНС задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Согласно данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при наличии сведений о неуплате ей налога более чем на 40 млн рублей и пени порядка 20 млн рублей.
Путин потребовал от главы Минтранса «не хитрить»
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Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева «не хитрить» и до конца года согласовать и утвердить программу «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ».
В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что реализация программы «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ» должна начаться с 1 января 2022 года, он спросил у Савельева начнется ли она с 1 января, сообщает РИА «Новости».
«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», – обратился Путин к министру.
«Да, мы надеемся на это», – ответил Савельев. По его словам, программа формируется, уже выделено порядка 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также механизмы обновления общественного транспорта за счет бюджетных инвесткредитов.
Савельев рассказал, что есть нерешенные вопросы с Минпромторгом и Минприроды, которые хотят самостоятельно реализовать мероприятия своих программ в области пассажирского транспорта.
В ответ на это Путин снова поинтересовался – готова ли сама программа.
Глава Минтранса пояснил, что «она готова, находится в стадии согласования. Я сказал о том, что мы хотим собрать воедино, в соответствии с вашим поручением, не все государственные распорядители бюджетных средств, не все министерства, я назвал в частности Минпромторг и Минприроды, готовы передать в наш адрес, но мы их будем учитывать аналитически».
Ранее Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом.
Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
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Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.
«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.
Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
Тихановскую на саммите «Восточного партнерства» заменили на пустой стул
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В Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины, также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
«Участие Белоруссии также заявлено, однако страну представлять будет не провозглашенная Западом «президентом» Светлана Тихановская, а пустой стул. Как пояснили организаторы саммита, так они дают сигнал Белоруссии, что ее ждут обратно в партнерстве», – сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.
В понедельник глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе выразил надежду, что на следующем саммите программы «Восточного партнерства» в 2022 году в кресле главы республики он увидит «демократически избранного президента».
Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Ранее Минск решил приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Белоруссии.
В Минобороны Украины заявили о создании нового рода войск
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Новый род войск Украины – береговые ракетные войска Украины находятся в стадии развития и будут сформированы к 2026 году, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
«В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оборонного ведомства Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Зеленский уточнил, что Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. По его словам, в украинских ВМС появятся и корветы, и военные катера, и малые подводные лодки.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
Украинская ракета комплекса «Нептун» Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ.
Сборная России в форме СССР обыграла Канаду в стартовом матче Кубка Первого канала
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Хоккеисты сборной России обыграли команду Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура – Кубок Первого канала – со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2), встреча прошла в Москве на арене в «Парке легенд».
У победителей отличились Егор Коршков (5-я минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41). У канадцев шайбы забросили Брэндон Гормли (28), Даниэль Одетт (48) и Эрик О'Делл (59), сообщает РИА «Новости».
Сборная Канады на Кубке Первого канала представлена игроками, выступающими в европейских чемпионатах, прежде всего в клубах КХЛ.
16 декабря Россия сыграет матч с командой Швеции, канадцы встретятся со шведами 17 декабря.
Ранее пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила, что сборная России по хоккею проведет первый матч Кубка Первого канала с канадцами в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года. В 1956 году сборная СССР впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали.
Напомним, хоккейная российская сборная уступила в матче первого этапа Евротура Кубок Карьяла шведской команде в Хельсинки, встреча завершилась со счетом 4:2.
СМИ: Путин одним действием заставил Байдена пойти на переговоры
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Перемещение Россией военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщил словацкий портал Aktuality.
«Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода «Северный поток – 2» не будет», – считает военный аналитик Михаил Самус, передает РИА «Новости».
Также эксперт отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
На границе США с Мексикой задержали машины с мигрантами из России
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Американские пограничники открыли огонь, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать, предположительно, 18 нелегальных мигрантов из России, сообщили в пограничном ведомстве США.
«Джип «Форд», за которым следовал седан «Мерседес»... на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики «Сан-Исидро», штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы... выпустил примерно четыре пули, попавших в седан «Мерседес». Седан «Мерседес» врезался в джип «Форд», который резко остановился», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что в обеих машинах оказалось 18 «незадокументированных мигрантов, все они являются гражданами России». В составе группы было семеро детей. С ними ехали 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет.
Пограничники добавили, что в результате столкновения двое людей, находившихся в седане «Мерседес», получили легкие контузии, однако в результате стрельбы никто не пострадал.
В Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа
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Газпром стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.
Согласно оценкам Rystad, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое, передает РИА «Новости».
По утверждению Торреса Диаса, вместо этого Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».
Представитель Rystad также заявил, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы «защититься» от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. «Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. Газпром оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу», – добавил он.
В статье также утверждается, на фоне глобального постпандемийного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода «Северный поток – 2». «Агрессию» в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что Газпром «потребовал» от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Напомним, в Газпроме сообщили накануне, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.
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В Уфе «лицам кавказской национальности» младше 40 лет запретили вход в клуб
Управляющая ночного «Ретро-клуба» в Уфе рассказала, почему в заведение не допускают «лиц кавказской национальности» моложе определенного возраста.
«Лица иностранных граждан (лица кавказской национальности) допускаются старше 40 лет (если есть сомнения, требуется паспорт)», – говорилось в правилах клуба. Управляющая «Ретро-клуба», представившаяся Альбиной, рассказала «Ридусу», что такая табличка действительно была на двери.
По словам Альбины, формат заведения – «Ретро-клуб». «Преимущественно для взрослых людей. Да, есть и такой момент, что мы людей кавказской национальности моложе 40 лет стараемся не впускать. Вы понимаете, что это частный клуб, и мы имеем право вводить возрастные ограничения», – объяснила управляющая.
Представители клуба объясняют такую позицию частыми конфликтами с участием кавказской молодежи в заведении. По словам управляющей, например, в дебоширстве был замечен некто Вартан Пилилян, который «представил в СМИ не совсем верную информацию». «Он не говорит, что две недели назад была конфликтная ситуация с этим человеком, и уже поэтому во входе ему отказано», – рассказала Альбина.
Она также отметила, что других жалоб на политику «Ретро-клуба» не поступало, но владельцы ночного заведения все равно решили убрать «дискриминирующее» объявление.
В начале недели в республиканских СМИ и социальных сетях стали появляться заметки о том, что «Ретро-клуб» якобы дискриминирует посетителей по национальному признаку. Одним из первых объявление заметил уфимский юрист Вартан Пилилян, который хотел посетить клуб вечером 11 декабря, но охрана его не впустила, сославшись на новый порядок.
Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить упоминать в прессе национальную принадлежность преступника. «Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», – говорится в пояснительной записке, приложенной к документу.
Газета ВЗГЛЯД писала, что этот законопроект вызвал острые споры в Госдуме. Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов.
МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту
Первый тренировочный полет российского авиалайнера МС-21-300 в рамках контрольных испытаний прошел успешно, сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Иркутск».
«Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошел успешно. Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более четыерх тысяч километров, приземлился в Иркутске», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что во время контрольных испытаний экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера.
Ранее самолет МС-21-300 прилетел в пермский аэропорт Большое Савино из Краснодара для проведения летных испытаний.
Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным
Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы будем подробно разговаривать», – сказал Байден, отвечая на вопросы, планируется ли еще один российско-американский саммит и есть ли в нем необходимость, передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, сообщил, что такая возможность существует, однако договоренностей о сроках пока нет.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ
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Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.
По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут – и, «возможно, с этим придется смириться».
Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.
Президент Литвы заявил о поражении властей страны в скандале с «Беларуськалием»
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Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал решение главы правительства страны Ингриды Шимоните не принимать отставку глав МИДа и минтранса после скандала с транзитом «Беларуськалия».
Науседа «не думает, что это победа», по его мнению, «скорее, это поражение». Он не считает, что «вину за ошибки двух министров» должно брать все правительство, но «не может быть коллективной «безответственности», когда один покрывает другого», передает Delfi.
Он посетовал, что «остались и вопросы без ответов, о том, почему отличаются ценности и ценностная политика» властей Литвы. Науседа заявил, что вынужден «применить принцип real politik и в данном контексте». Он выразил сожаления в связи с тем, что «остаются без ответа вопросы о политической ответственности некоторых министров».
«Если думают, что в спешке найдут «стрелочника», то у всех мундиры останутся чистыми, я не думаю, что это так. Выйдите на улицу и спросите у людей, они, наверное, вам ответят то же самое», – сказал он.
По словам президента, когда нынешние власти были в оппозиции, они предъявляли министрам высокие стандарты, а «сейчас эти стандарты опустились очень низко», так как их пришлось «применять к себе, а не к другим».
Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса, которые выразили готовность покинуть посты из-за скандала вокруг «Беларуськалия». Науседа практически открыто враждует с Ландсбергисом, министерский пост которого рассматривался как трамплин в кресло президента.
Муцениеце рассказала о зарплате участников «Ледникового периода»
Шоу «Ледниковый период» набрало популярность среди зрителей телепроектов, посвященных фигурному катанию. Многих волнует вопрос, получают ли участники деньги за свои старания, о подробностях рассказала актриса Агата Муцениеце.
В одном из проектов «Драйв-шоу» на «Авторадио» девушка сообщила, что непрофессиональные участники зарабатывают за каждое выступление гонорар в районе 100-200 тыс. рублей, передает ее слова издание «Московский комсомолец».
Отмечается, что тренировки проходят бесплатно, а готовиться к выступлениям приходится до шести часов в день.
Гонорар же выплачивается не просто за выход на лед. Участник должен показать уровень мастерства, а также засчитывается время пребывания на проекте. При выходе в финал заработок будет выше.
Актриса сейчас выступает в паре с Александром Энбертом. Сначала дуэт был одним из аутсайдеров проекта, но позже ситуация изменилась благодаря усердным тренировкам.
Навальному заочно вручили премию Сахарова с ошибками
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Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, Европейский парламент заочно вручил премию имени Андрея Сахарова в области прав человека. Однако в официальной грамоте обнаружилось две грамматические ошибки, причем одна в имени номинанта.
Премию за Навального получила его 20-летняя дочь Дарья, сообщается в Twitter Европейского парламента.
В Сети обратили внимание, что на документе о присуждении премии имя Навального написано с ошибкой – «АлеСкей». Кроме того, премию блогеру вручили за борьбу с «коРупцией».
Между тем ранее против присуждения Навальному премии Сахарова выступил заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. По его мнению, Навальный является националистом. Кроме того, премию Сахарова, по словам Иваненко, нельзя вручать блогеру за пророссийскую позицию по Крыму. Зампред «Яблока» считает, что Навальный не имеет никакого отношения к этой награде, передает Deutsche Welle.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.