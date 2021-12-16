В Госдуме предложили сделать новогодние выплаты пенсионерам ежегодными

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов подготовил законопроект, согласно которому предновогодние выплаты для пенсионеров рекомендуется осуществлять на постоянной основе, сообщили СМИ.

По информации «Известий», законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими.

В документе также отмечается, что «предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты».

Согласно финансово-экономическому обоснованию, с которым ознакомилась газета, источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов законодательной инициативы, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей.

Издание отмечает, что законопроект уже направлен на заключение в правительство. Ранее подобные выплаты происходили, это объяснялось отсутствием индексации пенсии у работающих пенсионеров.

Ранее в одном из региональных отделений Пенсионного фонда России рассказали, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат деньги за январь в декабре.

Также Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде России сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.