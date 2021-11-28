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Появились сведения об индексации выплат трем категориям пенсионеров
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В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, что автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров, сообщил «Московский комсомолец».
«Во-первых, пересчет пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12088 рублей 96 копеек», – сообщает «Московский комсомолец».
«В России проживают свыше 4,6 млн россиян в возрасте 80 лет и выше, из них более 16 тысяч наших соотечественников достигли 100 лет и даже выше», – напоминает экономист Андрей Лобода, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций.
«Стоит ли говорить, сколько невзгод и испытаний им пришлось перенести по жизни: войны и голод, лишения, политические репрессии и, главное, благодаря им экономика страны восстанавливалась и строилась после разрушительной Второй мировой войны», – отмечает издание.
«Решение государства поддержать именно эту категорию социально уязвимого население очень логичное и правильное, – говорит эксперт, – Деньги в нашем профицитном бюджете есть, и нужно успеть отдать должное людям, повидавшим в жизни и войны, и разруху».
«Во-вторых, на прибавку вправе рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца», – говорится в статье.
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Издание поясняет: «Дело в том, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. Таковы особенности принятия решений в ПФР: сначала в фонд поступает отчет от работодателей, в котором пенсионер все еще числится работающим. Информация об увольнении «доходит» до ведомства только через два месяца, после чего месяц уходит на принятие решения об увеличении пенсии. А далее пожилой человек уже получает выплату в новом размере».
«Так что в декабре такие граждане получат пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь», – пояснили в ПФР. При этом никаких заявления писать не нужно, а вся необходимая для осуществления выплат информация будет направлена в ПФР и работодателям, отмечается в материале.
«В-третьих, могут рассчитывать на прибавку к пенсии, те, кто подавал заявления на перерасчет. Такой перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для перерасчета документами (то есть, в ноябре текущего года). Пенсия будет пересчитана, если для этого предоставлены все подтверждающие документы. Например, это могут быть пожилые граждане, которые заявили о наличии у них несовершеннолетних иждивенцев. За каждого можно получить по 2014 рублей в месяц в виде прибавки к пенсии, но не более чем за трех детей сразу», – сообщает издание.
«Помимо этого, больше в декабре начнут получать пенсионеры, которые представят документы о наличии у них 30-летнего стажа работы в сельской местности. В таком случае к пенсии прибавят 1511 рублей. Но сейчас важно, чтобы данный пенсионер продолжал проживать на селе, иначе дополнительные деньги ему не дадут. Впрочем, это правило перестанет действовать совсем скоро, с 1 января 2022 года», – отмечается в материале.
Напомним, 21 ноября Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В тот же день председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам.
Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как страны Запада финансируют оппозицию в Белоруссии, выделяя миллионы на СМИ, фонды и НПО.
«(Telegram-канал) «Незыгарь» анонимненько написал о том, что «Офис Тихановской» (это уже мем* из ситкома) получил 4,5 млн долларов от зарубежных фондов на организацию кампании по подсчету голосов на предстоящем референдуме. Честно говоря, не понимаю, кому и зачем понадобилось «раскрывать карты», когда игроки давно не стесняются сдавать крапленые», – написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что в Вене прошло «диковатое мероприятие», в ходе которого «Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию».
«Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На встрече не было журналистов. Зато вовсю бомбил Telegram-канал белорусской оппозиции в изгнании. Задумка участников считывается элементарно – убедить белорусов в древней мудрости о том, что «заграница им поможет». А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко. Это же не 3 тыс. мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро», – отметила представитель МИД.
Она указала, что «вполне себе официально» в открытых источниках можно найти, «кто и сколько вкладывает в антибелорусский проект». Например, глава Евросовета Шарль Мишель «обещал выделить «народу Белоруссии» 53 млн евро с целью поддержки мирного перехода власти в стране».
«Кому конкретно из народа будут эти деньги перечислены, он не уточнил. Вряд ли той его части, которая ежедневно вкалывает на заводах. Этим раздадут санкции. И Евросоюз этого не скрывает. Ибо почти 4 млн Брюссель сразу готов кинуть на поддержку «жертв политрепрессий» и независимым СМИ – классика», – добавила Захарова.
Вместе с тем Германия «обещала выделить 21 млн евро на развитие «гражданского общества» в стране» в дополнение к уже обещанным «3 млн евро по линии Восточного партнерства и Европейского фонда за демократию».
«То, как «гражданское общество» понимают в Берлине, давно известно. Кого туда включать, тоже решать будут, конечно, не белорусы», – указала дипломат.
Польша «не жалеет денег на «оппозицию» в соседней стране», Варшава заложила 13 млн в бюджет на госпрограмму «Солидарность с Белоруссией», «пообещали выделить 5 млн евро на поддержку и трудоустройство почти 2 тыс. студентов и преподавателей». Также там «не забыли и о пропаганде – 11 млн евро поляки регулярно платят из своего кармана на развитие телеканала «Белсат» и других «независимых» СМИ».
Конгресс США «много лет подряд, каждый год, закладывает в бюджет миллионы долларов на поддержку «независимых» СМИ, в т.ч. новых (включая Telegram-каналы), в 2020 году по этим статьям было освоено 4 млн долларов, в 2021 – пока только 3 млн долларов».
Британия «в два раза увеличил свои дотации «демократической Белоруссии» – до 3 млн фунтов стерлингов», дополнительно пообещала выделить «0,5 млн евро в бюджет «Международной платформы для Белоруссии по привлечению к ответственности» – еще одной оппозиционной зарубежной структуре».
Канада в 2020 году «расщедрилась на 0,5 млн долларов на развитие «независимых» белорусских СМИ и прав женщин, в этом году пообещали еще 2 млн долларов – «гражданскому обществу».
Нидерланды выделили «около 1 млн евро на продвижение «свободной информации» через расположенные в Варшаве НПО».
«Вообще уже не стесняются», – прокомментировала это Захарова.
Чехия «создала целый «Фонд помощи белорусам, подвергшимся преследованию со стороны режима» и сразу зачислила туда почти 0,5 млн евро», кроме того, «еще 0,5 млн евро – от минобразования Чехии, 0,2 млн евро получила из бюджета еще одна платформа – «Гражданская Белоруссия».
Литва, Латвия, Эстония не выделяют много средств, но трио «приютило на своей территории «Офис Тихановской»: оплачивает расходы, охрану, снимает жилье», а зарплату экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «получает из литовского бюджета».
«Очевидно, что все это – только малая часть средств, идущих на содержание «патриотов». Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним», – заключила Захарова.
Ранее постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском. При этом днем ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе с Тихановской.
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В Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации
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Германское издание Handelsblatt выступило с утверждением, что газопровод «Северный поток – 2» при определенных обстоятельствах может начать работать до завершения процесса сертификации, однако в этому случае оператору проекта придется заплатить штраф.
Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет «не более 1 миллиона евро», приводит РИА «Новости».
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«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока – 2» равняются не менее 10 миллиардов евро», – считают авторы публикации. По их мнению, такой сценарий может показаться оператору «заманчивым» с учетом высоких цен на газ. «Благодаря этому Газпром сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», – говорится в статье. Однако, как указано в статье, BNA считает предыдущие прецеденты «несопоставимыми» с российским проектом.
Накануне сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, кандидат на пост главы Минэкономики Германии выступил с критикой «Северного потока – 2». В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США обеспечить энергетическую безопасность Украины.
Пережившие коронавирус начали сталкиваться с «ковидным туманом»
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Переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут сталкиваться с паническими атаками и «ковидным туманом», заявил главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева («Кащенко») Георгий Костюк.
У пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести могут возникать серьезные психические расстройства на фоне инфекционного процесса, заявил Костюк в интервью РБК.
При этом большее число переболевших на этапе выздоровления могут столкнуться с «мягким когнитивным снижением», добавил эксперт.
«Это состояние, когда невозможно сосредоточиться, не дается умственная работа, невозможно собраться с мыслями, привычные автоматизированные действия деавтоматизируются. То, что наши пациенты называют «ковидным туманом», – пояснил врач.
У многих больных после инфекции иногда возникали приступы учащенного сердцебиения, это также может стать триггером для формирования панических атак.
«И число людей с паническими атаками, или иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось. Но это обратимые расстройства, если люди все-таки прибегают к медицинской помощи, то с этим можно справиться довольно быстро», – сказал он.
Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказывал о том, как убедиться, что в отсутствии в организме человека частиц вируса после перенесенного COVID-19.
Участница «Битвы экстрасенсов» предсказала сроки окончания пандемии COVID-19
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Участница популярного шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Ольга Якубович обозначила сроки окончания пандемии COVID-19, изучив предсказания и карты.
Якубович верит: «в каждом из нас живет добро, которое способно растопить все проблемы на пути». По ее словам, именно эти силы помогут победить пандемию. «Наша жизнь уже никогда не станет, как прежде. Даже менталитет людей меняется: мы никогда так долго не носили маски и не жили в условиях, когда все закрывается. Последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет. Оклемаемся от этого мы лет через 10. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это. Искать лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике, сохранять спокойствие», – передает «СтарХит» мнение ведьмы.
Кроме того, участница нового сезона заглянула в будущее и сообщила, в следующем году наша жизнь сильно не поменяется. «Так, 2022 будет сложный. Он будет такого же типа, как и предыдущие два. Вирус никуда не денется. Начнутся споры между людьми относительно вакцин, будет прыгать курс валюты. Нас не закроют как в прошлом году, но ощущение опасности, угрозы и высокая смертность сохранятся», – добавила Якубович.
Также Ольга призналась, что последние несколько месяцев рассуждала о появлении пандемии: «почему она появилась сейчас, кто послал ее человечеству, почему мы переживаем это время?» Представительница магии пришла к выводу, что «это высшая сила намекает нам: мы уничтожаем планету». «Человек – самое чудовищное существо, которое воплощено здесь. Поэтому мы заслужили то, что получили. Все по справедливости, ведь ничто не может нарушить равновесия», – резюмирует Якубович.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов не исключил «самоудушения» COVID-19. «Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла», рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины.
Орфографическая комиссия раскритиковала новые правила русского языка
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Орфографическая комиссия РАН раскритиковала проект новых правил русского языка, дополняющий правила 1956 года с учетом современных реалий.
Члены Орфографической комиссии РАН опубликовали в соцсетях открытое письмо к Минпросвещения с требованием «отозвать» проект новых правил русской орфографии, ранее опубликованный ведомством, передает «Коммерсант».
Авторы обращения пришли к выводу, что базой для проекта правил стал академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», который был подготовлен в 2006 году Институтом русского языка РАН имени Виноградова и считается подписантами обращения «самым известным и авторитетным», однако его принципы при разработке проекта были «существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений». Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии.
«В проект не вошли целые разделы, например правила написания аббревиатур. Полностью отсутствует научный аппарат (...) Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки деятельности как ученых-лингвистов, так и госструктур, ответственных за утверждение правил русского правописания», – говорится в тексте письма.
В Минпросвещения заявили, что проект правил выступает «частью масштабной работы (...) которая охватит обновление списка грамматик, словарей и справочников».
«Проект активно обсуждается с экспертным сообществом (...) Важно, что такая работа уже началась, и министерство планирует продолжить ее», – заверили в ведомстве.
Проект появился сайте regulation.gov.ru 9 ноября 2021 года, к нему прилагался 131-страничный «свод орфографических правил» с десятками параграфов. Например, в параграфе о названии торговых марок предложено писать их с большой буквы, но «названия самих изделий» – со строчной (в пример приводятся «тойота», «вольво» и «панасоник»). При употреблении твердого и мягкого знаков как разделителей «ъ» предлагается использовать «при передаче иноязычных собственных имен и производных от них слов». В пример приводился город Кизилюрт и его новое написание «Кизилъюрт».
Также проект фактически реабилитировал букву «ё». Предполагается, что ее употребление больше не будет факультативным, как это было до сих пор.
Нарышкин: Украина для США - расходный материал
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«Российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция Соединенных Штатов Америки, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, что «ничего такого не будет», передает РИА «Новости».
«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США (...) Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», – отметил директор СВР.
Он также заявил, что целью США являются попытки «толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», причем для Вашингтона Украина – «это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал».
«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», – добавил Нарышкин.
Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России.
В Кремле в ответ на это заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
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Столтенберг напомнил о нераспространении на Украину базового принципа НАТО
Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются», – цитирует Столтенберга «Страна.ua».
Он напомнил, что принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Вместе с тем НАТО «всецело поддерживает Украину», заключил глава организации.
Ранее в НАТО заявили, что утверждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте могут стать одной из тем обсуждения на полях встречи министров иностранных дел стран Альянса.
ЕК запретила российскому авиаперевозчику работать в ЕС
Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, деятельность которых запрещена в ЕС, включив в перечень российскую компанию «Скол».
«Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ЕК.
Уточняется, что «Скол» и еще шесть компаний оказались в списке из-за «выявленных серьезных проблем в области безопасности».
Всего в списке 97 компаний из разных стран, на данный момент «Скол» – единственный перевозчик из России, включенный в перечень.
Согласно информации в документе, авиакомпании, попавшие в список, могут получить разрешение на полеты, если будут использовать воздушные суда, арендованные вместе с экипажем у перевозчика, на которого не распространяется запрет, при условии соблюдения соответствующих стандартов безопасности.
Напомним, 11 марта вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились более 20 вахтовиков, совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Кроме того, 14 февраля 2020 года вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились 10 человек, совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Авиакомпания «Скол» создана в 2000 году. В 2018 году стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Компания – один из крупных операторов вертолетных перевозок в России. Осуществляет монтажные работы, перевозку грузов, медицинскую эвакуацию, тушение пожаров, аэрофото- и видеосъемку.
Взрывы произошли на оборонном заводе в Дзержинске
Несколько взрывов произошло на заводе имени Свердлова в Дзержинске, есть пострадавшие, сообщили в МЧС.
В ведомстве сообщили, что утром в субботу «на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков», в результате ЧП есть пострадавшие, передает ТАСС.
В пресс-службе администрации Дзержинска подтвердили информацию, добавив, что после начался пожар.
Источник в экстренных службах сообщил, что угрозы для жизни населения нет.
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии.
Напомним, в октябре в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 16 человек, еще один умер в больнице. Здание цеха было полностью разрушено.
Янукович оспорит свое отстранение с поста президента через суд
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Четвертый Президент Украины Виктор Янукович заявил о своем намерении оспорить в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности в 2014 году, сообщил его представитель Юрий Кирасир.
«Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый Президент намерен оспорить законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства», – сообщается в Facebook представителя Януковича.
В сообщении указано, что решение о Постановлении «О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов Президента Украины», которое приняли 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады является антиконституционным. «Принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами. Это Постановление можно смело переименовать в «Постановление о государственном перевороте», – отмечается в сообщении.
При этом написано, что в Верховной Раде понимали, что «законно отстранить от власти демократически избранного Президента путем импичмента не удастся», рассматривали два варианта: «физически устранить Виктора Януковича» или «растоптав закон захватить власть». По словам Кирасира, парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем и «вверг Украину в катастрофу».
«Потеря Крыма, развязывание войны на Донбассе, ограбление собственного народа, миллионов украинских беженцев по всему миру, сокращение населения, превращение государства в самое нищее в Европе, потеря суверенитета – ужасная цена, которую заплатил многомиллионный народ, всего лишь ради захвата власти любой ценой и жажды наживы кучки авантюристов», – указано в сообщении.
Ранее генпрокуратура пригрозила Януковичу и еще нескольким чиновникам пожизненным заключением по делу «евромайдана».
Госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.
По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
Глюкоза предложила сделать в школах площадки для курения
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Наталья Ионова, известная как Глюкоза, в Youtube-шоу «Джарахов» потребовала организовать в школах площадку для курения, потому что ее дочь за эту привычку в очередной раз отчислили из учебного заведения.
Глюкоза пожаловалась, что ее дочь отчислили из очередной школы из-за курения. 14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведения.
«Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями – там не могут. Из школы не выпускают. Ну, сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», – цитирует звезду «Комсомольская правда».
Певица уверена, что курят очень многие подростки – тайно, а действуют открыто – единицы. Их и наказывают, хотя все прочие тоже курят. И запретами тут ничего не сделать.
По словам Глюкозы, сама она в подростковый период проявляла себя не лучшим образом: плохо училась, употребляла алкоголь, могла что-то украсть, состояла на учете в детской комнате милиции.
14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведения. Лида – очень современная девушка: она делает себе экстремальные прически и носит эпатажные наряды. Она планирует быть певицей и уже выступает под псевдонимом Lidus.
Между тем, вице-премьер России Татьяна Голикова предложила проверять школьников на курение и разработать соответствующий законопроект.
Ранее Минздрав заявлял о росте никотиновой зависимости среди школьников. Это произошло из-за появления на рынке электронных сигарет.
Осквернившего портрет ветерана в Измайлово блогера арестовали на два месяца
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Блогер, справивший нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово, заключен под стражу до 25 января следующего года, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинение 19-летнему фигуранту дела об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны.
Напомним, в четверг столичная полиция начала проверку после появления в интернете видео, где блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. Следователи СК по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично»)», нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.
Позже полиция задержала осквернившего портрет ветерана блогера.
Уволенного за банкет в траур мэра кузбасского Прокопьевска исключили из «Единой России»
Мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину за банкет в траур исключили из «Единой России», оба лишатся должностей в муниципалитете, заявил секретарь Кузбасского реготделения партии, сенатор Алексей Синицын.
«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главу города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», – приводит РИА «Новости» сообщение партии.
Синицын отметил, что именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева об объявлении траура, добавив, что и Старченко, и Бурдина покинут свои должности в муниципалитете.
Между тем, отправленный в отставку за банкет в день траура по погибшим в шахте «Листвяжной» с поста мэра города Прокопьевска Вячеслав Старченко назвал фейком видео, которое послужило причиной его увольнения, а также заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что праздничный банкет устроила администрация Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Фото и видео с банкета оказались в соцсетях.
Губернатор Сергей Цивилев назвал ситуацию в Прокопьевске трудно объяснимой.
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.
Уволенный мэр кузбасского Прокопьевска опроверг присутствие на банкете в день траура
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Отправленный в отставку за банкет в день траура по погибшим в шахте «Листвяжной» с поста мэра города Прокопьевска Вячеслав Старченко назвал фейком видео, которое послужило причиной его увольнения, а также намерен обратиться в правоохранительные органы.
«Банкета никакого не было, и меня не было. И торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели видео, меня там нет. Там кого угодно можно написать. Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю, кто автор этого видео», – заявил «Известиям» Старченко.
Экс-мэр отметил, что собирается обратиться в правоохранительные органы, а также встретиться с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым для того, чтобы прояснить ситуацию.
«У губернатора очень тяжелый период в связи с трагедией, поэтому, я думаю, попытаюсь с ним встретиться и объективно разобраться в сложившейся ситуации», – отметил он.
Ранее сообщалось, что праздничный банкет устроила администрация Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Фото и видео с банкета оказались в соцсетях.
Сергей Цивилев назвал ситуацию в Прокопьевске трудно объяснимой.
Ранее инспектора Ростехнадзора арестовали на два месяца по делу о взрыве на шахте «Листвяжная».
Стало известно, что число госпитализированных после ЧП на «Листвяжной» выросло до 15 человек.
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.
Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола
Новый штамм коронавируса «Омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола, и стать таким же заразным как «дельта», заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола», – рассказал Монтгомери в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости».
По его словам, насколько опасен новый штамм, точных данных пока нет, но, судя по всему, он очень быстро распространяется, в самом начале мир пандемии мир недооценил ее масштабы.
«Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился «дельта», крайне заразный штамм», – заявил глава WMA. Он не исключил, что повторную вакцинацию, вероятно, потребуется проводить ежегодно.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.