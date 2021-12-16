Россия в ООН указала на массовые преступления стран Запада против народов Африки

Некоторые западные страны ведут лицемерную информационную кампанию против Москвы, утверждая, что некие российские наемники якобы дестабилизируют ситуацию в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявила в Совбезе ООН заместитель постпреда России Анна Евстигнеева.

«Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет. Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов», – цитирует РИА «Новости» Евстигнееву.

По словам дипломата, ведущие такую политику государства «и сейчас далеко не безупречны в правочеловеческом плане». Из-за их военного вмешательства гибнет много гражданских лиц, подчеркнула зампостпреда, отметив, что сообщения об этом в СМИ появляются все чаще и чаще.

Евстигнеева напомнила, что основным фактором нестабильности в ЦАР являются действия незаконных вооруженных формирований и эта страна, как и другие государства в Африке или где бы то ни было ещё, имеет полное суверенное право выбирать себе партнеров для борьбы с вызовами в сфере безопасности.

Ранее на заседании СБ ООН зампостпреда Британии Джеймс Роскоу выразил сожаления «в связи с сообщениями о том, что российская ЧВК «Вагнер» продолжает ущемлять права человека в ЦАР».

В октябре британские СМИ заявили, что «российские наемники» якобы совершали зверства в Центральноафриканской Республике (ЦАР), в то время как правительство страны пыталось защитить себя от повстанцев.

В Кремле заявили, что не видят противоречий законодательству в оказании российскими ЧВК (частные военные компании) консультативных и охранных услуг.