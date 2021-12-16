ФРС предсказала усиление инфляции в США

Вице-председатель парламента Молдавии: Задержание журналиста Пегова лишено логики

«В Молдавии более двух лет не было ни одного случая выдворения людей из страны, ни одного подобного задержания в аэропорту. С чем связано субъективное отношение именно к этим людям, мы пытаемся выяснить», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-председатель молдавского парламента Влад Батрынча, комментируя задержание российского журналиста Семена Пегова в аэропорту Кишинева.

«Мы сделали запросы в компетентные органы и рассчитываем в ближайшее время получить ответ, чем было продиктовано решение не пускать в страну российских политологов и задержать российского журналиста», – заявил вице-председатель парламента Молдавии, член фракции «Блок социалистов и коммунистов» Влад Батрычна.

«С нашей точки зрения, эти люди (Наталья Нарочницкая, Владимир Журавлев, Семен Пегов и Александр Брод – прим. газеты ВЗГЛЯД) не представляют никакой угрозы национальной безопасности. Пока мы не видим причин для такого отношения к гражданам России, тем более, что это эксперты и журналист», – пояснил собеседник.

По его словам, на данный момент в действиях молдавских спецслужб не прослеживается никакой логики. Вице-председатель не смог предположить, чем обосновано такое отношение именно к этим людям, но отметил, что «Партия социалистов» осуждает подобные решения.

Парламентарий пояснил, что ситуация с задержанием Семена Пегова в аэропорту Кишинева не только ставит под угрозу доверительные отношения межу Молдавией и Россией, но и может дискредитировать республику в глазах цивилизованного мира.

«Угрозы выдать Пегова украинским спецслужбам – это безусловное нарушение международных принципов, протоколов и здравого смысла. Мы все-таки предпочитаем думать, что такого не произойдет. Все это выглядит абсолютно нелепо. Мы надеемся, что молдавские спецслужбы и те, кто ставит им задачи, не деградируют настолько, и это останется на уровне угроз».

Батрынча указал на явные противоречия между словами молдавских властей и их действиями. «Санду и ее партия заявляют, что они хотят выстроить добрые отношения с Россией, что они не видят ничего враждебного во взаимной повестке дня. Более того, продление контракта с Газпромом было ими преподнесено, как небывалый дипломатический успех. При этом все отмечали, что никакой политизации и никаких скрытых условий со стороны РФ не было», – напомнил собеседник.

«То есть вот они трубили, что выстроили с Россией продуктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, а после этого выходят с заявлениями о вреде российской пропаганды на ТВ и задерживают российских политологов и журналистов? Это лишено логики, последовательности и это нелепо», – добавил вице-председатель парламента.

«Госпоже Санду нужно бороться с проблемами граждан Молдовы, с бедностью, а не с российской пропагандой на ТВ и российскими экспертами. Большая часть молдавских граждан смотрит российские телеканалы. Это право каждого гражданина, что ему смотреть и откуда получать информацию. Это не дело политиков и президента страны, у них должны быть дела поважнее», – считает собеседник.

Ранее спецслужбы Молдавии задержали и провели обыск российского журналиста Семена Пегова. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров. Как пояснил депутат, журналист снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта, а также о роли российских миротворцев в его урегулировании.

Спецслужбы устроили обыск Пегова, «досконально» изучили его телефоны, ноутбук и другую технику, а также «открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам». Депутат отметил, что Пегов «очень достойно реагировал на происходящее». В итоге его, «конечно, отпустили», сказал депутат. У Турова «вызывают недоумение» «недружественные действия» Молдавии «в условиях, когда наша страна оказывает» ей «беспрецедентную помощь».

Напомним, член Общественной палаты России Владимир Журавлев сообщил, что Молдавия не пустила его в страну. Пограничная полиция Молдавии также отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой. Члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателю Ассоциации НОМ Александру Броду Молдавия также запретила въезд на территорию страны.

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