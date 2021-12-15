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В Минздраве предсказали способность «омикрона» вытеснить «дельту»
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Штамм «омикрон» вскоре может вытеснить предыдущую известную мутацию коронавируса «дельта», заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
«Если у штамма есть преимущество распространения, а у «омикрона» оно точно есть – в два-четыре раза он лучше распространяется, чем «дельта», – то однозначно через какое-то время он вытеснит «дельту», это очень высокая вероятность», – заявил эксперт в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что человек может в одно и то же время болеть и штаммом «дельта», и штаммом «омикрон».
Гонконгские ученые выяснили, что «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.
Напомним, стало известно о первом умершем от «омикрона» в Британии. В России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
Москвичам объяснили, как продлить QR-код переболевшего COVID-19
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В Москве с 20 декабря срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлевается до одного года, в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом москвичам объяснили, как продлить старый QR-код.
«Переболевшие более чем полгода назад (выздоровление с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года): новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего», – говорится в телеграм-канале оперштаба.
Тем, кто переболел менее чем полгода назад (выздоровление после 20 июня 2021 года), можно пользоваться сертификатом переболевшего до конца срока его действия, по истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат – еще на полгода.
Тем, кто выздоровел после 20 декабря 2021 года, QR-код будет сгенерирован сроком действия один год.
Новый сертификат переболевшего можно будет найти в разделе «Цифровой сертификат» электронной медицинской карты, на специальном сервисе mos.ru/qr, в приложении «ЕМИАС.ИНФО», в поликлинике.
Отмечается, что в случае, если человек и переболел, и вакцинировался, будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия дольше.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года.
Путин выступил против ограничений на транспорте под Новый год
Ограничения на транспорте под новогодние праздники вводить достаточно сложно, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения [на транспорте] подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», – заявил глава государства в эфире «России 24».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.
Голикова анонсировала клинические исследования кожного теста на иммунитет к COVID
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В декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
Ранее Голикова заявила, что регионы должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19.
Позже на совещании правительства с Путиным она отметила, что в России начали проработку получения сертификата переболевшими COVID-19 бессимптомно.
Напомним, российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «Мир 19».
Журналист Лесков призвал наказывать псевдоученых за мифы о ковиде
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Псевдоэкспертов, распространяющих фейки и мифы о коронавирусе, необходимо лишать лицензий на работу и дипломов, а также привлекать к ответственности, считает журналист, писатель Сергей Лесков. По его мнению, распространение ложной информации о COVID-19 под видом научной приводит к реальным жертвам.
«Антиваксеры не рискуют ничем, хотя урон, ущерб, который они наносят своей пропагандой <...> выражается просто в человеческих жизнях – что есть самое дорогое. Но, конечно, отдельной темой здесь является эта вот эпидемия слабоумия, расцвет шарлатанства, мракобесия, лженауки», – заявил он, комментируя призывы противником вакцинации.
В отношении подобных псевдоэкспертов в России должны быть приняты жесткие меры, считает Лесков. По его словам, в США, которые «являются оплотом демократии и цитаделью либеральных ценностей», врачей за антинаучные высказывания, угрожающие жизни и здоровью людей, попросту увольняют из медицинских учреждений и лишают врачебной лицензии.
«Вот у нас чудо какое-то, я уже сказал – непонятная терпимость властей к такого рода публике», – считает Лесков. По его мнению, за подобные действия может наступать и уголовная ответственность. «Эти заявления вполне подпадают под статьи уголовного кодекса. <...> Наша главная цель – это прижать к ногтю вирус, но по пути к этой цели не худо было прижать к ногтю тех, кто мешает бороться с этим вирусом», – полагает он.
Также Лесков посоветовал Роскомнадзору обращать более пристальное внимание на антиваксеров в соцсетях. По его мнению, с борцами против прививок надо быть «жестче».
Напомним, активную атипрививочную позицию в период пандемии в России заняло общественное движение «Независимая ассоциация врачей», которое отрицает угрозу коронавируса, целесообразность ношения масок, соблюдения социальной дистанции и необходимость вакцинации. Среди ее участников есть сторонники теории заговоров, искусственного происхождения COVID-19 и господства тайной мировой элиты, которая хочет сократить и чипировать население Земли.
Представитель движения химик-генетик Елена Кириченко среди прочего критикует врачей за практику использования аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для госпитализированных в реанимацию в тяжелом состоянии больных ковидом. Кириченко считает эту процедуру опасной для здоровья, в то время как сами врачи указывают, что рассматривают применение ИВЛ только как средство поддержания больных в крайне тяжелом состоянии, когда другие способы помощи пациентам с острой дыхательной недостаточностью оказались неэффективны.
Активными противниками вакцинации от COVID-1 стали и некоторые представители отечественного шоу-бизнеса Так, актриса Мария Шукшина и певец Юрии Лоза подверглись критике со стороны коллег за распространение псевдонаучных взглядов среди своих подписчиков в соцсетях.
В Минздраве разъяснили вред COVID-19 для мозга
Коронавирусная инфекция воздействует на центральную нервную систему человека, это выражается в некоторых проявлениях постковидного синдрома, сообщил главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.
По словам специалиста, вначале пациент не осознает, что «плохого принес коронавирус», однако на самом деле переболевший «неправильно оценивает свои функции», передает РБК.
Так, одним из характерных симптомов после перенесенного COVID-19 является частичная потеря памяти, некоторые люди начинают забывать те или иные слова. Кроме того, у выздоровевших пациентов наблюдается сильная раздражительность.
Эксперт также обратил внимание на спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению.
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Все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона»
Вероятно, все три вакцины от коронавируса, одобренные в США, малоэффективны против «омикрона», следует из результатов исследования, проведенного Общеклинической больницей штата Массачусетс и Массачусетским технологическим институтом.
Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза). В исследовании проверялась их эффективность против «псевдовируса, сконструированного таким образом, чтобы напоминать вариант «омикрона». Была выявлена «низкая или отсутствующая» защита, передает Reuters.
Однако при использовании бустерной дозы появлялась сильная защита. Ученые также предположили, что «омикрон» является более заразным, чем предыдущие варианты коронавируса. Полученные результаты согласуются с результатами других недавно опубликованных исследований.
BioNTech и Pfizer заявили, что курс из трех доз их вакцины оказался способен нейтрализовать новый вариант вируса в лабораторных испытаниях, но две дозы показали значительно худший результат. Moderna и J&J пока не опубликовали собственных данных.
Напомним, Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон», но начал положенную по протоколу адаптацию к нему вакцин.
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В ВОЗ назвали сроки наступления пика заболеваемости «омикроном»
Заболеваемость вариантом коронавируса «омикрон» может достигнуть своего пика через несколько недель, заявил во вторник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Там, где был выявлен вариант «омикрон», наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев, поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться», – приводит ТАСС комментарий Райана.
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Эксперт добавил, что самой эффективной мерой защиты от «омикрона» являются прививки.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал готовиться к «худшему» сценарию по «омикрону».
ВОЗ допустила рост госпитализаций и смертей из-за штамма «омикрон».
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы. Позже стало известно о первом умершем от «омикрона».
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В ковидный сертификат включат данные о медотводе от вакцинации
Данные о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса включат в ковидный сертификат, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе – либо временном, либо постоянном», – сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме, сообщает РИА «Новости».
Ранее Голикова сообщила, что в правительстве работают над вопросом получения сертификата переболевшими коронавирусом без обращения к врачу. Она заявила, чтор регионы России должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19
Также переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител. Получить их смогут переболевшие без обращения к врачу и привившиеся иностранными вакцинами.
Стало известно о разработке в России вакцины на основе частиц в клетках насекомых
Центр им. М. П. Чумакова ведет работы по созданию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых, заявил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
«Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишенных генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», – приводит ТАСС слова Ишмухаметова.
По словам ученого, на основе платформы инактивированных цельновирионных вакцин можно создавать новые препараты на основе новых штаммов.
С 2016 года по 2021 год в Центре им. Чумакова было разработано семь вакцин, в том числе полиомиелитная двухвалентная пероральная вакцина «Бивакполио» и жидкая вакцина от полиомиелита «Полиоваксин», вакцина для профилактики желтой лихорадки «Синсавак», вакцина клещевого энцефалита «Эвервак» и вакцина от коронавируса «Ковивак».
Ранее Центр Чумакова начал разработку вакцин на основе дельта-штамма.
До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу.
В Москве срок действия QR-кодов переболевшим COVID-19 продлили до года
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года.
Отмечается, что владельцам полугодичных сертификатов продлят сроки действия. Москвичам не придется куда-либо идти – вся информация обновится автоматически, передает «Москва 24» в своем Telegram-канале.
Также сообщается, что у тех, кто переболел коронавирусом более чем полгода назад, срок действия старого сертификата уже истек. Новый сертификат для этих граждан сгенерируется 20 декабря и будет действовать полгода с момента окончания действия предыдущего сертификата.
При этом переболевшие менее чем шесть месяцев назад смогут продолжать пользоваться имеющимся сертификатом до конца срока его действия, новый сертификат будет автоматически предоставлен на полгода в последний день действия прежнего сертификата. Всем, кто переболеет коронавирусом после 19 декабря, сразу будут выдавать сертификаты сроком действия на один год.
Ранее комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.
Голикова призвала регионы обеспечить запас лекарств и кислорода перед праздниками
Регионы России должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.
«На прошлой неделе в пятницу я проводила заседание оперативного штаба (по борьбе с распространением коронавирусной инфекции). Поручено регионам... обеспечить готовность к предпраздничным и длительным новогодним каникулам, имея ввиду составление графиков работы медицинский организаций и медицинского персонала, обеспечение необходимых запасов лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, достаточный объем коечного фонда, а также резерв кислорода», – передает РИА «Новости» ее слова.
Голикова добавила, что необходимо учитывать нестабильность ситуации с распространением заболевания. «Регионы не должны торопиться ограничения в предпраздничные периоды, когда скапливаются люди и проводятся корпоративы», – отметила вице-премьер.
Ранее врач-инфекционист рассказал, как увеличить эффективность медицинской маски для тех, кто собирается на новогодний корпоратив. Дополнительную защиту помогут создать увлажняющие или интраназальные капли, они сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса.
Стало известно, в каком органе человека размножается «омикрон»
Вариант COVID-19 «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в исследовании гонконгских ученых.
«Исследование, проведенное учеными медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed), предоставляет первые данные о том, как новый вызывающий беспокойство вариант SARS-CoV-2 «омикрон» заражает дыхательные пути человека. Ученые обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 «омикрон» инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант «дельта» и исходный (вирус) SARS-CoV-2, что может объяснить, почему «омикрон» может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты», – передает РИА «Новости» заявление HKUMed.
Также отмечается, что проведенное исследование показало, что при «омикроне» инфекция в легких значительно ниже, чем при заражении исходным вирусом SARS-CoV-2, и это, по мнению ученых, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания при заражении «омикроном».
Ранее ВОЗ не исключила присутствия «омикрона» в большинстве стран.
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ВОЗ не исключила присутствия «омикрона» в большинстве стран
Штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 77 государствах, но присутствует, вероятно, уже в большинстве стран мира, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Гебрейесус предположил, что штамм есть в большинстве стран, «даже если он еще не обнаружен». Указывается, что «омикрон» распространяется «темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов». Гебрейесус отметил, что опасность штамма недооценивается: «Даже если «омикрон» вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число случаев может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения». В ВОЗ полагают, что одной вакцинации не хватит, чтобы победить штамм, нужны санитарные меры: ношение масок, дистанцирование, проветривание помещений и соблюдение гигиены рук.
Гендиректор также указал на неравенство в доступе к вакцинам. По меньшей мере 98 стран еще не достигли 40% охвата населения прививками от коронавируса, а в 41 стране еще не достигнут уровень 10%. ВОЗ раскритиковала стратегию вакцинации бустерными дозами «всего взрослого населения» в ответ на появление нового штамма. Гебрейесус сказал, что нет свидетельств «эффективности бустеров против этого варианта», передает ТАСС.
Напомним, стало известно о первом умершем от «омикрона» в Великобритании. В России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
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Число жертв коронавируса в США превысило 800 тыс. человек
Жертвами коронавируса в США стали 800266 пациентов, сообщает университет Джонса Хопкинса.
В стране зафиксировано 50,2 млн случаев COVID-19, передает РИА «Новости».
Ранее власти США рекомендовали вакцинировать всех детей от пяти лет от COVID.
Напомним, Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса.
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В ЕР пообещали проработать вопрос защиты граждан в транспорте в период пандемии
Законопроект о введении QR-кодов в поездах дальнего следования и на авиарейсах не был готов даже к рассмотрению в первом чтении, работа над обеспечением безопасности граждан в транспорте в период пандемии будет продолжена на экспертном уровне, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Было принято решение поручить нашей фракции в Госдуме, комитету по транспорту снять законопроект с рассмотрения. Действительно, в нынешнем своем виде законопроект не готов даже к первому чтению», – передает его слова ТАСС.
Турчак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что в партии «прекрасно понимают, что вопрос обеспечения безопасности и здоровья пассажиров на транспорте не снимается с повестки дня». «Работа будет продолжена на экспертном уровне, но окончательное решение будет зависеть от развития эпидситуации», – отметил секретарь генсовета единороссов.
Он напомнил, что «Единая Россия» для получения обратной связи по законопроекту задействовала все свои региональные ресурсы и получила сотни тысяч обращений. «Люди задавали справедливые вопросы. Например, как быть в случае экстренных жизненных ситуаций? Все случается: кто-то заболел, не дай бог, умер, случилось чрезвычайное происшествие, надо срочно отправиться на другой конец страны – как в этой ситуации быть? Даже сегодня, если человек делает первый компонент прививки, это не значит, что он сразу получит соответствующий сертификат. Итогом все этой работы стала жесткая позиции партии», – подчеркнул Турчак.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте. 13 декабря Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Согласно инициативе о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине ранее уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Президент России Владимир Путин 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сказал, что законопроекты о QR-кодах являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами, власти постараются не допустить «никаких опрометчивых решений».