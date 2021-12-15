В Минздраве предсказали способность «омикрона» вытеснить «дельту»

В ЕР пообещали проработать вопрос защиты граждан в транспорте в период пандемии

Законопроект о введении QR-кодов в поездах дальнего следования и на авиарейсах не был готов даже к рассмотрению в первом чтении, работа над обеспечением безопасности граждан в транспорте в период пандемии будет продолжена на экспертном уровне, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Было принято решение поручить нашей фракции в Госдуме, комитету по транспорту снять законопроект с рассмотрения. Действительно, в нынешнем своем виде законопроект не готов даже к первому чтению», – передает его слова ТАСС.

Турчак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что в партии «прекрасно понимают, что вопрос обеспечения безопасности и здоровья пассажиров на транспорте не снимается с повестки дня». «Работа будет продолжена на экспертном уровне, но окончательное решение будет зависеть от развития эпидситуации», – отметил секретарь генсовета единороссов.

Он напомнил, что «Единая Россия» для получения обратной связи по законопроекту задействовала все свои региональные ресурсы и получила сотни тысяч обращений. «Люди задавали справедливые вопросы. Например, как быть в случае экстренных жизненных ситуаций? Все случается: кто-то заболел, не дай бог, умер, случилось чрезвычайное происшествие, надо срочно отправиться на другой конец страны – как в этой ситуации быть? Даже сегодня, если человек делает первый компонент прививки, это не значит, что он сразу получит соответствующий сертификат. Итогом все этой работы стала жесткая позиции партии», – подчеркнул Турчак.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте. 13 декабря Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Согласно инициативе о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине ранее уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Президент России Владимир Путин 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сказал, что законопроекты о QR-кодах являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами, власти постараются не допустить «никаких опрометчивых решений».