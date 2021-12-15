Судья из Симферополя после аварии устроил скандал с полицейскими

В Ялте судья Центрального райсуда Симферополя Юрий Гулевич попал в аварию, после которой пригрозил сотрудникам правоохранительных органов, этот эпизод попал на видео.

Инцидент произошел 14 декабря, водитель Volkswagen Tiguan въехал в припаркованный Porsche Cayenne, никто не пострадал, сообщает Пятый канал.

По информации канала, инцидент произошел вечером 14 декабря. Водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь во встречном направлении на улице Рузвельта, не справился с управлением и врезался в припаркованный Porsche Cayenne. В результате аварии никто не пострадал.

Въехавший в другую машину водитель представился сотрудникам ДПС судьей Юрием Гулевичем. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, по предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. Он также угрожал правоохранителям и хватал их за одежду.

На видео запечатлено, как Гулевич показывает полицейским документы и говорит, что те не имеют права его останавливать.

В 2019 году судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров якобы угрожал «войной» семье девушки, сбитой на пешеходном переходе в Краснодаре. Через некоторое время после аварии он ушел в отставку.