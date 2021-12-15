ФСБ задержала пытавшихся продать иностранцам краснокнижных кречетов россиян

На Камчатке задержаны трое россиян и двое иностранцев: их подозревают в незаконной добыче соколов-кречетов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В одном из частных домовладений в поселке Оссора Карагинского района Камчатского края в оборудованном тайнике обнаружено и изъято шесть соколов-кречетов, средства для их отлова и транспортировки. На территории Камчатского и Приморского краев задержаны три гражданина Российской Федерации и два иностранца, причастные к противоправной деятельности», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Позже нашли еще пятерых кречетов, проводится доследственная проверка по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».

«Все птицы после осмотра специалистами-орнитологами выпущены в естественную среду обитания», – подчеркнули в спецслужбе.

в Следственном комитете пояснили, что по фактам незаконной добычи редких птиц возбуждено уголовное дело. Птиц содержали в специально оборудованном погребе квартиры. Ущерб от действий браконьеров превысил 13 млн рублей.

Подозреваемые россияне – трое местных жителей от 34 до 57 лет, они планировали продать животных двум иностранцам.

«Два фигуранта признали свою вину в инкриминируемом преступлении, сотрудничают со следствием, один из соучастников группы причастность к совершенному деянию отрицает», – указали в ведомстве.

Иностранцы были задержаны в рамках оперативного мероприятия, когда «продавец» дал осмотреть «товар» – муляжи птиц.