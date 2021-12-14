Госдума приняла закон об организации публичной власти в регионах

Законопроект об организации публичной власти в субъектах России, который среди прочего запрещает руководителям регионов именоваться «президентами» и разрешает им избираться более чем на два срока подряд, поддержали во втором и третьим чтениях на пленарном заседании Госдумы.

Поправками, поступившими в комитет ко второму чтению, рекомендовалось допустить возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов вместо ранее предложенной 15-дневной, а также четко прописать все полномочия субъектов России. Также ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой высший исполнительный орган власти субъекта России может именоваться не только «правительством», но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций, передает РИА «Новости».

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Им определяются принципы деятельности органов власти регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит основному закону. Документом закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить конституции и федеральным законам.

Уточняется, что согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта России более двух сроков подряд. Законопроектом предлагалось исключить это требование.

Кроме этого, проектом закона устанавливается, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.

При этом авторы проекта предложили предусмотреть пункт, согласно которому срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. На сегодняшний день срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. Проект закона также сохраняет действующий запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона России.

Помимо прочего, согласно законопроекту, глава региона может быть снят с должности президентом России в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент России может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

Ранее Госдума приняла в третьем – окончательном – чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили. Закон, в частности, дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.