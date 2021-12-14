Температурный рекорд официально зарегистрировали в Арктике

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в Верхоянске.

В сообщении организации отмечается, что два последних года были аномально жаркими не только в Арктике. Зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений в Антарктиде, а также, возможно, в Европе и мире в целом, передает РИА «Новости». По последним двум пунктам проверка еще не завершена.

Летом 2020 года в заполярной Сибири в течение нескольких недель температура примерно на десять градусов Цельсия превышала климатическую норму. Это привело к катастрофическим пожарам, ускоренному таянию арктических льдов и многолетней мерзлоты в регионе. Максимальное значение зафиксировали на метеорологической станции во время продолжительной волны тепла.

«Этот новый арктический рекорд, занесенный в Архив погоды и экстремальных климатических явлений ВМО – одно из тех наблюдений, которые внушают беспокойство по поводу изменяющегося климата», – приводятся в пресс-релизе организации слова ее генерального секретаря, профессора Петтери Тааласа.

Он добавил, что в 2020 году был также установлен новый рекорд +18,3 градуса Цельсия для антарктического континента.

Сейчас эксперты ВМО проверяют показания температуры +54,4 градуса Цельсия, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте мира – Долине Смерти в Калифорнии, а также рекордные для Европы +48,8 на итальянском острове Сицилия в августе этого года.

«В Архиве погоды и экстремальных климатических явлений ВМО никогда не проводилось так много текущих одновременных исследований», – отметил Таалас.

Данные из Верхоянска побудили специалистов из организации создать в архиве новую категорию «Самая высокая зарегистрированная температура на отметке 66,5 градусов Цельсия Полярного круга или к северу от нее».

«Арктика является одним из регионов мира с наиболее быстрым потеплением, и ее температура более чем в два раза превышает среднемировые», – объяснили свое решение они.

Архив включает записи о самых высоких и самых низких отметках термометра в мире и отдельных регионах, экстремальных осадках, самом крупном граде, самой длинной засухе, максимальных порывах ветра, крупнейших вспышках молний и смертельных событиях, связанных с погодными явлениями.

Ранее сотрудники нацпарка «Русская Арктика» во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял.

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