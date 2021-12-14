Определен порядок уведомления граждан о вскрытии квартир

В полиции предложили уведомлять граждан о проникновении сотрудников правоохранительных органов к ним домой в их отсутствие не позднее 24 часов после такой операции, говорится в проекте приказа ведомства.

«Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие», – цитирует проект приказа РИА «Новости».

Уведомлять граждан о проникновении в жилища планируется не позднее 24 часов с момента проникновения, «путем направления или вручения уведомления о проникновении». Это можно будет сделать по почте, телефону или интернету.

При этом бумажный документ отправлять необходимо в любом случае, на нем необходима подпись гражданина, ознакомленного с тем, что в его дом проходили.

Ранее в МВД сообщили, что о вскрытии автомобилей граждан планируется уведомлять за сутки через интернет, почту или телефон.