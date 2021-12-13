В Раде объяснили, где может пройти референдум по Донбассу

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в случае организации всеукраинского референдума смогут принять в нем участие, только приехав на подконтрольную правительству Киева территорию страны, заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, комментируя инициативу о проведении референдума по Донбассу, возможность которого допустил президент Украины Владимир Зеленский.

«В законе о референдуме предусмотрена возможность установления округов для тех людей, которые остались на тех территориях (не подконтрольных Киеву). <...> Они могут приехать на подконтрольную власти Украины территорию и проголосовать за то или иное решение», – цитирует его ТАСС.

Стефанчук подчеркнул, что «когда будут создаваться соответствующие структурные подразделения, которые будут проводить референдум, они будут создаваться исключительно на территории, которая подконтрольна государству Украина».

При этом спикер украинского парламента исключил возможность принятия решения по вопросу Донбасса только жителями этого региона.

Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.

Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.