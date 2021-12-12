Школьницы до смерти забили пенсионера в Хабаровском крае

|
12 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 14:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле сочли агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе
Разделы
Кто заложил мечты в наше сознание? И являются ли эти мечты нашими собственными? Каждый день наш мозг бомбардируется брендами одежды, марками машин и местами для отдыха. Нам уже не навязывают реальность. Нам навязывают иллюзию.
Подробности...
Елизаветинский период в нашей истории какой-то на удивление добрый и нормальный. В день дворцового переворота будущая императрица поклялась, что в случае успеха не подпишет ни одного смертного приговора. И не подписала.
Подробности...
Ну не приедет американский чиновник в оплаченную командировку. Не посетит на халяву Олимпиаду. Не насладится зрелищем, не будет у него приключений за счёт бюджета. Кому хуже? Сам себя наказал.
Подробности...
В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
Подробности...
Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
Подробности...
В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Школьницы до смерти забили пенсионера в Хабаровском крае
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Хабаровском крае задержали двух школьниц 13 и 14 лет, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера.
Инцидент произошел в поселке Сортировка в Ванинском районе. Как сообщает Рен ТВ, подростки около 12 часов ночи вломились к мужчине в квартиру, отобрали у него 10 тыс. рублей, после чего положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. Избиение продолжалось почти три часа, пока на шум не пришла соседка пенсионера.
Девочки напали на соседку. Женщине удалось спастись и вызвать полицию. Прибывшим сотрудникам школьницы угрожали убийством – обещали пустить газ и убить их и соседей. Подозреваемые были задержаны.
В результате нападения пожилой мужчина получил повреждения внутренних органов и от полученных травм скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. Задержанный ученик рассказал на допросе, что давно конфликтовал с погибшим.
Захарова задала CNN вопрос о разведке
|
|
Представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос о разведке телеканалу CNN в связи с информацией о намерении ЦРУ подготовить кадры против России и Китая.
«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
Ранее Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем, заявив, что самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни.
Напомним, в начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Участник драки в переходе у метро в Москве назвал причину конфликта
Столичное МВД опубликовало видео допроса задержанных за драку в подземном переходе в центре Москвы, один из участников конфликта заявил, что его спровоцировали.
«Задержаны за драку. Спровоцировал, подрались. Он посылал. На видео все видно абсолютно», – заявил мужчина на допросе.
Ранее уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве было передано в СК.
До этого полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе рядом со станцией метро «Комсомольская», злоумышленники оказались жителями Кемерова, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка.
Глава МИД Германии оказалась в тупике из-за «Северного потока – 2»
|
|
Немецкие СМИ указали на то, что занявшая пост главы МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции и позиции правительства Германии по «Северному потоку – 2».
Политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что как сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Бербок выступала резко против газопровода. Однако как представитель правящей коалиции она была вынуждена согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии «не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено». Сейчас Бербок напоминают о ее предыдущей позиции, а министр в ответ «разве что может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Бербок назначена министром иностранных дел. Как отметил немецкий политолог Александр Рар, Бербок не имеет никакого опыта во внешней политике и не видит, в каких областях можно работать с Россией. Директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что Шольц не будет поддерживать радикальный настрой Бербок.
В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне»
|
|
Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь.
«Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram.
Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты.
В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда.
Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».
Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.
Глава МВД Украины потребовал уволить зама за скандал в зоне силовой операции в ДНР
|
|
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
«На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Монастырского, опубликованное в Facebook.
По словам главы ведомства, он лично изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческое решение.
Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
Новый американский эсминец Zumwalt покрылся ржавчиной
Новейший американский эсминец Zumwalt, создание которого оценивается в 9 млрд долларов, зашел в залив Сан-Диего проржавевшим.
Футуристический военный корабль выглядел не столь блестяще: корпус покрывают полосы ржавчины, пишет Ридус со ссылкой на фото, опубликованные в Twitter.
Сообщается, что корабль вернулся после продолжительных испытаний. Экипаж высокотехнологичного корабля, работа на котором автоматизирована, в двое меньше, чем у эсминца типа Arleigh Burke.
Ржавый вид суперэсминца ВМФ привлек внимание в соцсетях. И позднее в оборонном ведомстве страны прокомментировали фото. Специалисты отметили, что ржавчина на кораблях – известна проблема, но обычно ее встречают на судах, которые были развернуты в течение длительных периодов времени, выполняя операции в быстром темпе.
Ранее сообщалось, что ВМС США перенесли оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Это может быть сделано в 2022 году.
-
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США заметили над Донбассом
|
|
Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летает в субботу над территорией Донбасса, сообщили СМИ.
«Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения», – пишет «Страна.ua».
Силовые ведомства пока не выпустили официальных заявлений.
Отмечается, что ранее в данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk.
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Госдеп пригрозил России санкциями G7
|
|
Страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва, заявил госдепартамент США.
Высокопоставленный представитель Госдепа по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле заявила, что позиции стран Группы семи все больше сближаются по данному вопросу. В Госдепе сказали, что это касается плана введения санкций против Москвы в случае российского «вторжения», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В США заявили, что переговоры в Ливерпуле были напряженными. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские дипломаты назвали взрывоопасной ситуацию на Украине
Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, особенно Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.
«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.
Также в сообщении указано, что дипломаты приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. «Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», – отметили в посольстве.
В дипмиссии заявили, что британские СМИ слишком часто пользуются фальшивым лозунгом о возможной« российской агрессии» против Украины.
«Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», – пояснили в дипмиссии.
В российском посольстве напомнили, что Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности.
«Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», – заключили дипломаты.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Дуэль взглядов» на турнире ММА в Москве переросла в массовую драку
Во время «дуэли взглядов» на турнире по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF в Москве произошла массовая драка, сообщают информационные агентства.
Драка произошла во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. Представитель Узбекистана Намазан Самиев, победив в отборочном поединке, заявил, что готов драться с любым соперником. Когда определился его соперник, организаторы решили провести «дуэль взглядов». При этом Самиев нанес оппоненту удар коленом в голову. В клетку забежали посторонние и напали на Самиева. В результате началась массовая драка, передает РИА «Новости».
Напомним, подобные инциденты – не редкость. Так, один из самых известных случаев произошел в 2018 году. После победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 произошла массовая драка, в ходе которой несколько бойцов из команды Нурмагомедова напали на ирландца.
Назарбаев назвал причины развала СССР
|
|
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил причины, приведшие к распаду СССР.
По словам экс-главы страны, социалистическая экономика, тоталитарная, административная, изживала свои ресурсы.
«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении экономикой», – заявил политик в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Назарбаев также отметил, что наложился и недостаток политической воли у элит того времени. Изменения в экономике нужно было проводить в условиях дисциплины и порядка.
Экс-президент привел в пример Китая, который смог перестроить экономику. Также Назарбаев отменил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик.
«Вот так мы подошли к путчу», – заметил он.
Ранее Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году. По его словам, тогда бы ему пришлось признавать Осетию, Абхазию, Косово.
Погранслужба Украины не впустила певицу из России
Государственная пограничная служба Украины не впустила в страну российскую певицу и ее менеджера, запретив въезд на три года из-за посещения Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Двум гражданам России из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину... При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта», – сообщается в Facebook ведомства.
Отмечается, что граждане России прибыли в Киев рейсом из Стамбула. За нарушение норм украинского законодательства им было отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года.
Позже украинское агентство УНИАН уточнило, что речь идет о певице Марии Гусаровой – Mary Gu, передает РИА «Новости».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кроме того, в Кремле отмечали, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, однако Россия не является стороной конфликта в Донбассе, конфликт внутриукраинский.
Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины извинился
Замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал в зоне силовой операции в Донбассе, извинился за «излишнюю эмоциональность».
«По поводу инцидента на блокаде в зоне ООС в Донецкой области. Определенно хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра о возбуждении дисциплинарного производства, готовлю отчет на имя министра МВД, и буду всю дорогу способствовать его реализации», – написал он в Facebook.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Луганская область Украины оказалась на грани «техногенной катастрофы»
Из-за прекращения поставок угля на Луганскую ТЭС Луганская область Украины находится на грани «техногенной катастрофы», заявил депутат Верховной рады от группы «Доверие» Сергей Шахов.
Шахов подчеркнул, что об отсутствии железной дороги к ТЭС «трубили еще с лета», в результате в регионе сложилась «фактически техногенная и социальная катастрофа». Сообщается, что «на ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».
Депутат обвинил власти страны в том, что за семь лет прямую железную дорогу к городу Счастье так и не построили. Кроме того, станцию не обеспечили газом. Под угрозой оказались 12 тыс. человек, 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.
Напомним, подъездные пути к Луганской ТЭС с Украины идут через неподконтрольные Киеву районы Донбасса. ТЭС принадлежит компании «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова. В четверг администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. В ЛНР отказались поставлять Киеву уголь.
СК подтвердил смену курса самолетом в Сочи из-за неопознанного воздушного судна
|
|
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента с российским лайнером, выполнявшим рейс Екатеринбург – Сочи, который вынужден был сменить курс полета из-за неопознанного воздушного судна, сообщили в пресс-службе СК России.
«Самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.
В связи с ЧП председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК доложить об обстоятельствах этого ЧП.
Источник в авиационных службах уточнил, что происшествие случилось над Черным морем. На посадку в Сочи в этот момент заходили сразу два пассажирских рейса. Оба они сели благополучно.
4 декабря пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.
В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что сообщения о том, что самолет-разведчик США создал угрозу гражданскому самолету над Черным морем, не соответствуют действительности.
|
|