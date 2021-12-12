Школьницы до смерти забили пенсионера в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержали двух школьниц 13 и 14 лет, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера.

Инцидент произошел в поселке Сортировка в Ванинском районе. Как сообщает Рен ТВ, подростки около 12 часов ночи вломились к мужчине в квартиру, отобрали у него 10 тыс. рублей, после чего положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. Избиение продолжалось почти три часа, пока на шум не пришла соседка пенсионера.

Девочки напали на соседку. Женщине удалось спастись и вызвать полицию. Прибывшим сотрудникам школьницы угрожали убийством – обещали пустить газ и убить их и соседей. Подозреваемые были задержаны.

В результате нападения пожилой мужчина получил повреждения внутренних органов и от полученных травм скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. Задержанный ученик рассказал на допросе, что давно конфликтовал с погибшим.