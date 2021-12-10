Власти Словакии решили выделить пенсионерам за вакцинацию по 200-300 евро

Президент Словакии Зузана Чапутова подписала закон о денежном поощрении за вакцинацию людей в возрасте от 60 лет и старше в размере 200-300 евро в зависимости от количества сделанных прививок, сообщил телеканал ТА3.

«Президент республики Зузана Чапутова подписала принятый правительством и одобренный парламентом закон о денежном вознаграждении за вакцинирование от коронавируса граждан республики в возрасте от 60 лет и старше», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Граждане в возрасте 60 лет и старше, уже сделавшие три прививки от коронавируса, получат от государства по 300 евро. Те, кто имеет две прививки, будет поощрен 200 евро, но в случае получения третьей прививки им будет добавлено еще 100 евро, уточняется в документе.

Ранее власти Словакии решили ввести с 25 ноября по 9 декабря общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

До этого в Словакии ввели локдаун для непривитых граждан. Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что граждане без прививки от коронавируса не смогут посещать магазины и другие места, исключением являются продуктовые магазины и торгующие товарами первой необходимости. В некоторых районах меры ужесточили даже для привитых граждан, запрещая проведение мероприятий.

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