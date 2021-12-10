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10 декабря, пятница | Последнее обновление — 17:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИДе обвинили США в создании «токсичной атмосферы»
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МИД призвал побудить Украину не отклоняться от Минских соглашений
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Россия готова работать со всеми странами, кто сможет помочь побудить Киев выполнять минские соглашения, в том числе с США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы готовы говорить со всеми в интересах недопущения дальнейшего отката Киева от минских соглашений, от минского пакета мер», – сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».
По его словам, у России «есть открытость к диалогу, в том числе и США, по этой теме».
Рябков также отметил, что США в попытке позиционировать себя как защитника территориальной целостности и суверенитета Украины полностью забывают, что укрепление безопасности одного государства не должно осуществляться за счет укрепления безопасности других государств.
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке тем фигурировали реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят совместную военную провокацию в адрес России. Парламентарий считает, что масштабный инцидент может произойти в конце января и позволит Западу наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать «Северный поток – 2», а Украина сможет «списать свои провалы, голод и холод» на войну. По мнению Кивы, провокацию следует ожидать ближе к концу января.
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Стала известна позиция нового канцлера Германии по «Северному потоку – 2»
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Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, сообщили источники Financial Times.
В материале отмечается, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект. Однако, как утверждают близкие к новому правительству ФРГ источники издания, «администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения». Как уточняется, такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных санкций против России, передает РИА «Новости».
В среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Украинские зенитчики сбили свой же беспилотник
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Плохо обученные зенитчики ВСУ в ходе тренировки сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
«Вчера при проведении тренировки маневренных групп 38-го и 1129-го зенитно-ракетных полков в районе населенного пункта Лисичанск из-за ошибки оператора был сбит украинский беспилотник «Лелека-100», – говорится в релизе.
Офицер, отвечающий за подготовку расчетов, чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку состава, пытается договориться с разведчиками, предоставившими беспилотник. Он хочет восстановить его за счет оператора.
Ранее сообщалось, что украинский солдат погиб в драке, начавшейся из-за обвинений в краже алкоголя, его сослуживец ранен. Конфликт произошел 6 декабря. Командование пытается скрыть данный факт.
Напомним, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулировать конфликт должны в рамках Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы.
В Раде предупредили о провокации Украины, США и Британии против России
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами – США и Великобританией – готовят на конец января военную провокацию с Россией», – приводит мнение Кивы РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что Киев и его партнеры пытаются таким образом «убить двух зайцев»: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать «Северный поток – 2», а Украина сможет «списать свои провалы, голод и холод <…> на войну». Кива назвал сообщения западных СМИ о гипотетической «российской агрессии» в конце января первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в этот период Украину ждет «пик экономического краха».
«Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и [президента Украины Владимира] Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию», – уверен политик.
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Ранее стало известно, что новый канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает газопровод «Северный поток – 2», но может заблокировать проект в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В среду Германия и США договорились о закрытии проекта «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге
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Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась уровню знаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и ее гражданах после комментария американского политика о Екатеринбурге.
Захарова написала в Telegram, что Нуланд «считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города».
«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», – отметила она.
Ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас», передает Ura.ru со ссылкой на портал C-SPAN.
Она также заявила, что жители восточной части Украины якобы хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала более независимой и суверенной.
Отметим, что Нуланд является помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, владеет русским языком.
Во вторник она выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
При этом Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Осенью Нуланд посетила Москву и, по словам Захаровой, уехала с «конкретным заданием» по улучшению двусторонних отношений. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий».
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Корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив
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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.
«9 декабря текущего года в 09.12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.
«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», – добавили в ФСБ.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе, подчеркнув, что все претензии украинской стороны на Керченский пролив – сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – отметил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
В Киеве дали оценку маневрам корабля ВМС Украины у Керченского пролива
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Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что корабль ВМС Украины «Донбасс» находился в Азовском море на законных основаниях. В пресс-службе штаба «Операции объединенных сил» (силовой операции в Донбассе) заявили, что корабль ВМС Украины «не входил в чувствительные зоны».
«Корабль ВМС Украины «Донбасс» не входил в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу», – говорится в сообщении пресс-службы «Операции объединенных сил» (силовой операции в Донбассе) в соцсети Facebook.
Резников в свою очередь выступил с утверждением, что корабль «Донбасс» ВМС Украины находился в Азовском море на законных основаниях. «Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (33 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», – заявил Резников в комментарии «РБК-Украина», передает ТАСС.
По словам украинского министра, судно было без оружия. «Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм», – заявил Резников.
Как считает украинский министр, никакой угрозы для экипажа шедшего курсом на Керченский пролив корабля ВМС Украины «Донбасс» не было. «Я хочу сообщить всем, что угрозы для нашего экипажа, для корабля нет. Он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло», – сказал Резников в эфире канала «1+1».
Тем временем источник в морской сфере сообщил, что кораблей в судоходном канале Керченского пролива в настоящее время нет. Однако, по данным портала Marinetraffic, у входов в пролив со стороны Черного и Азовского морей скопились десятки судов.
Накануне ФСБ России сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников. В Центре общественных связей ФСБ России обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
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Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
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«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
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Направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс
Направлявшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины «Донбасс» лег на обратный курс, на запросы не реагирует, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
«Информация о движении корабля управления «Донбасс» (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Добавляется, что действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.
Ранее ФСБ РФ сообщала, что корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив, на требования российских пограничников не реагирует.
В Госдуме предостерегли Украину от провокаций в Керченском проливе
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предостерег украинские власти от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив; в противном случае, по его словам, их корабли ждет незавидная участь.
«За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было. В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждет незавидная участь. Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства. При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ», – передает РИА «Новости» слова Шеремета.
По его словам, действия украинских военных создают угрозу международному судоходству, а киевские власти так и не вынесли уроков после своей же провокации 2018 года.
«Нет никаких сложностей для прохода пролива. Надо просто выполнить элементарные требования и заблаговременно подать заявку. А так налицо явная провокация. В ответ мы должны задействовать механизм жестких санкций, может энергетического характера, чтобы впредь неповадно было заниматься созданием точек эскалации у наших границ», – сказал депутат.
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе
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Соединенные Штаты приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украине, и это может происходить параллельно с нормандским форматом, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам телефонных переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского.
«Соединенные Штаты приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет, зависит от многих обстоятельств. Это может быть параллельный нормандскому формату трек», – приводит ТАСС слова Ермака, сказанные в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1».
Накануне в МИД заявили, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.
Неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу. По словам экс-посла США на Украине Стивена Пайфера, речь может идти речь о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.
В четверг в МИД указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Пушков: Мнения Польши о членстве Украины в НАТО никто спрашивать не будет
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«Две главные угрозы для России, касающиеся военного использования Украины, зависят от США. Если в Вашингтоне будут говорить, что не могут уговорить своих союзников по НАТО, значит, Вашингтон сам не хочет идти на договоренности с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее восточный фланг НАТО раскритиковал предложение лидера США начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
«В Восточной Европе есть несколько государств, которые фактически добиваются развязывания военного конфликта между НАТО и Россией из-за Украины. Никаких конструктивных предложений по урегулированию ситуации от них не поступает. Вместо этого есть только нагнетание напряженности и истерика», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Подозреваю, что одной из стран «Бухарестской девятки», которая, по сообщению Bloomberg, «пришла в ярость» из-за намерений Байдена обсудить предложение Владимира Путина, была Польша. Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна», – отметил сенатор.
При этом собеседник обратил внимание на то, что без согласия США расширения НАТО на Восток не произойдет. «Европейские страны не автономны в этом вопросе и, в особенности, Польша, которая в военно-политическом отношении очень зависит от Вашингтона. Поэтому решение здесь остается за США, – пояснил Пушков. – Более того, размещение ударных ракетных систем на территории Украины тоже невозможно без решения Вашингтона».
«Таким образом, реализация двух главных угроз для России, касающихся военного использования Украины, зависит от США. Поэтому логичнее вести разговор об этом между Москвой и Вашингтоном. Никто же не спрашивал мнения Польши и других восточноевропейских стран, заключать ли соглашение СНВ-3. И в данном случае мнение Польши в этом стратегическом уравнении не является существенным: не тот вес, не тот уровень, не та роль», – объяснил сенатор.
«Другое дело, если Вашингтон использует мнение «восточного фланга» НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина. У США достаточно возможностей, чтобы прийти к договоренностям с Россией независимо от того, что думают по этому поводу их восточноевропейские союзники по Североатлантическому альянсу. Поэтому если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договорённости с Россией», – полагает Пушков.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
«Что же касается итогов переговоров Байдена и Зеленского, то единственно важная вещь для Киева – это то, что лидер США пообещал ему не обсуждать судьбу Украины без ее участия. Но, строго говоря, это не более, чем формула вежливости. С другой стороны, Байдену необходимо было обезопасить себя от критики в Вашингтоне за то, что он пытается договариваться с Путиным за счет Украины, – отмечает собеседник. – Но, безусловно, главный диалог, который состоялся на этой неделе – это переговоры Путина и Байдена. А Украине он лишь разъяснил ситуацию. Никакого нового содержания для Киева, кроме подтверждения известных позиций США, в разговоре с главой Украины, судя по официальному заявлению Белого дома, не было».
В пятницу президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога». Однако, согласно данным Bloomberg со ссылкой на неназванный дипломатический источник, страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
Сообщалось, что «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, передает РИА «Новости». По словам источника, там потребовали «немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден». В публикации также говорится, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса. В этот же день депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
До того, как связаться с коллегами из «Бухарестской девятки», Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве заявили, что Байден заверил Зеленского в том, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, чтобы она могла «дать какой угодно отпор в любое время». Кроме того, Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным. А глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украине, и это может происходить параллельно с нормандским форматом.
Накануне в МИД заявили, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.
Между тем во время телефонных переговоров Байдена с Зеленским произошел инцидент в Азовском море. В четверг вечером ФСБ России сообщила, что корабль «Донбасс» выдвинулся из порта в Мариуполе в направлении Керченского пролива, игнорируя требования погранслужбы об изменении курса. В Центре общественных связей ФСБ России обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания. МИД счел действия украинского корабля провокацией.
Ранее во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме, в формате видеосвязи. В ходе беседы Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
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Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава американской администрации Джо Байден в ходе телефонного разговора ознакомил его с содержанием своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Завершил полуторачасовой разговор с Джо Байденом. Президент Соединенных Штатов проинформировал меня о содержании своих переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и коснулись хода внутренних реформ на Украине», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.
В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1» сообщил, что разговор Зеленского и Байдена длился «практически полтора часа», передает ТАСС.
По словам Ермака, Зеленский заявил в разговоре с Байденом, что Украина – «абсолютно мирное государство» и «не собирается ни на кого нападать». «Мы только хотим принести на нашу земли мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей», – заявил глава офиса президента Украины. «Это уже стало традицией, что разговоры президентов США и Украины проходят в очень откровенной и прямой атмосфере», – добавил Ермак.
В офисе Зеленского сообщили, что в ходе разговора президентов США и Украины «состоялся обмен оценками по ходу и результатам переговоров лидеров Соединенных Штатов и России», при этом «ключевым вопросом переговоров [Байдена с Зеленским] стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования».
«Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру в Донбассе», – подчеркнули в офисе президента Украины, уточнив, что «стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении». Как утверждается в сообщении, Зеленский в ходе телефонного разговора подчеркнул, что в Киеве «есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах».
Президенты США и Украины также предметно обсудили «пути продолжающейся в сферах безопасности, финансов и политики поддержки Украины в противодействии гибридной агрессии». Отдельное внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности Украины. Он подчеркнул, что «украинская сторона рассматривает проект «Северный поток – 2» исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности». «В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины», – отмечает офис украинского президента.
Напомним, во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Президент России назвал переговоры с главой США открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу. По словам экс-посла США на Украине Стивена Пайфера, речь может идти речь о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.
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Россия призвала Киев отказаться от тактики «мелкого фола»
Киеву пора отказаться от тактики мелкого фола, за провокациями стоит задача отодвинуть решение действительно сложных вопросов, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя инцидент в Азовском море.
«Киеву пора отказаться от тактики мелкого фола и прекратить перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. За этими провокационными действиями, очевидно, стоит задача отодвинуть на дальний план решение действительно сложных вопросов, стоящих перед руководством страны», – цитирует РИА «Новости» Гаврилова.
По его словам, провокации Украины, подобные той, которая произошла с кораблем управления «Донбасс» накануне, снижают пропускную способность Керчь-Еникальского канала.
Гаврилов отметил, что действующий порядок прохода судами Керчь-Еникальского канала эффективен и позволяет обеспечивать высокую пропускную способность. Для прохода направляется заявка, после чего судно досматривается, что занимает примерно 40-45 минут, при этом такая процедура действует для всех судов, в том числе российских и украинских. «К сожалению, помимо вчерашней провокации и ранее со стороны Украины были попытки подорвать существующий режим, что, в первую очередь, снижает пропускную способность канала и наносит экономический ущерб судовым грузоперевозчикам. Никаких политических дивидендов, как показало время, это не приносит, а лишь осложняет и без того непростую ситуацию в регионе», – сказал Гаврилов.
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме. Также в Крыму заявили о готовности к провокациям Украины в Керченском проливе.
Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом
Президент России Владимир Путин заявил в четверг на заседании Совета по правам человека, что события в Донбассе напоминают геноцид.
«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», – заявил Путин, передает ТАСС.
Также Путин согласился, что необходимо подумать о совершенствовании возможностей для голосования россиян за рубежом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к Донбассу.
Между тем, в США допустили возможность надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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В Киеве раскрыли данные Байденом Зеленскому обещания
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты предоставят всю необходимую помощь, «чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», передает ТАСС.
«Байден очень откровенно сказал [президенту России Владимиру] Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины», – сообщил глава офиса украинского президента в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1».
Кроме того, по словам Ермака, «президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в [Североатлантическом] альянсе зависят исключительно от Украины». «Только Украина должна решать этот вопрос, и члены альянса, безусловно», – сообщил глава офиса украинского лидера. Помимо этого, «Байден сказал, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины не могут быть без [участия] Украины».
Ранее Зеленский сообщил, что глава Байден в ходе телефонного разговора ознакомил его с содержанием своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, стороны также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и коснулись хода внутренних реформ на Украине.
Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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