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СБУ раскрыла доступ к материалам по делу о санкциях против Медведчука
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Служба безопасности Украины (СБУ) предоставила сторонам разрешение на ознакомление с материалами дела об обжаловании санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кассационного административного суда.
«Во время заседания представитель третьего лица - Службы безопасности Украины – сообщил о том, что СБУ дала согласие на ознакомление сторон по делу с документами, имеющими гриф «Для служебного пользования», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
В ходе заседания, на котором рассматривалось дело по жалобе Медведчука на решение президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении главы партии, суд начал исследование доказательств. Рассмотрение жалобы будет продолжено 9 февраля 2022 года в 15.00.
Напомним, Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его супруги. Они коснулись всего имущества пары, речь идет о запрете распоряжаться активами и отчуждать их. Решение было обжаловано в Верховном суде.
Пушков дал совет Украине и Западу после предупреждения Путина
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Сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону «очень серьезно» отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о последствиях размещения на Украине ударных ракетных комплексов.
«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. В прошлую субботу посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Антонов подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
В прошлый понедельник МИД России обвинил США и НАТО в «военном освоении» Украины. Ранее в ноябре Москва предупредила о риске нового геополитического кризиса в случае реализации планов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
25 сентября глава МИД Сергей Лавров напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Он призвал НАТО «объявить аналогичный мораторий». В Москве предупреждали, что Россия в связи с планами Соединенных Штатов и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.
В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
Газета ВЗГЛЯД разбирала возможный ответ России на приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ударных комплексов на территории Украины.
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Лавров: Киев становится все наглее
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Киев становится все более наглым по отношению к Москве, однако Россия «срываться не будет», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Он объяснил, что западные страны «многие годы» обещали повлиять на украинские власти, но результат наблюдается прямо противоположный, передает РИА «Новости».
«Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается», – подчеркнул Лавров.
При этом министр добавил, что Москва «никогда не будет срываться». По его словам, не стоит дожидаться реализации соглашений по Донбассу, поскольку президент Украины Владимир Зеленский с самого начала своего правления обозначил конкретное отношение к достигнутым успехам «нормандской четверки».
«Что касается перспектив выполнения Минских договоренностей. Украина, по-моему, это уже потерянный случай с точки зрения данной резолюции СБ ООН <...> «Вы слышали, как президент [Украины Владимир] Зеленский в первые месяцы своего правления заявил: Минские договоренности – это плохо, но мы должны их сохранять, потому что это позволяет продолжать санкции Запада против России. Все! Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь», – отметил министр.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Захарова: Половина украинской армии стянута в Донбасс
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Войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, нарушения режима прекращения огня фиксируются уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения.
«И в последние недели их количество в отдельные дни превышало те максимумы, которые миссия регистрировала до вступления в силу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Все чаще применяются запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения... от обстрелов украинских военных страдают прежде всего мирные жители», – отметила она.
Она указала, что «этого не видят правозащитники, которые находятся в западных странах». По словам Захаровой, большинство подтвержденных специальной мониторинговой миссией ОБСЕ разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры находятся на территории отдельных районов Донбасса. Дипломат подчеркнула, что речь идет не об одном конкретно взятом человеке, который становится объектом западных медийных кампаний, а о населении региона.
Также она отметила, что курс киевских властей режима на демонтаж Минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта вызывает серьезную обеспокоенность.
Представитель МИД также добавила, что Минским соглашениям противоречит законопроект офиса президента Украины Владимира Зеленского о разрешении иностранным войскам находиться на территории страны для прохождения совместных учений в 2022 году.
Кроме того, дипломат заявила, что заявления Киева о якобы готовящемся наступлении России являются истерикой, отвлекающим маневром для дальнейшего военного освоения территории Украины.
«Мы призываем страны НАТО прекратить провокации и поощрения милитаристских планов киевского режима, приложить все силы для побуждения Киева наладить прямой диалог с Донецком и Луганском в целях нахождения устойчивого мирного решения внутриукраинского конфликта в соответствии с комплексом мер, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН. Она не просто ссылается на Минские договоренности, она их включает в свой текст», – подчеркнула она.
Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Кулеба пригрозил Лукашенко действием «по полной программе» за признание Крыма
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Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», – приводит РИА «Новости» текст заявления главы МИД Украины, которое цитирует «Укринформ». Кулеба подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Эксперт: Ответ Киева Минску «по полной программе» за Крым оплатят простые украинцы
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«Разрыву отношений между Украиной и Белоруссией из-за Крыма будут рукоплескать Польша и весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Киев пообещал действовать «по полной программе» в случае, если Минск «действительно» признает Крым российским.
«Думаю, Киев опубликует пару антибелорусских санкционных указов сразу после того, как Лукашенко посетит Крым. Киев будет отвечать прежде всего дипломатически – отношения Белоруссии и Украины в этой сфере сведутся к такому же охлаждению, как и с Россией. Послы уедут в свои страны на консультации, останутся консулы. Когда подойдет к концу срок каденций, вместо послов в Киеве и Минске будут работать временные поверенные», – пояснил политолог, экономист Иван Лизан.
По его словам, с экономическим ответом Киев торопиться не будет и станет искать пути диверсификации поставок товаров из Белоруссии. «Если с продукцией машиностроения это сделать будет достаточно просто, то с энергетикой все сложнее – Украина сильно зависима от импорта электроэнергии, светлых нефтепродуктов и удобрений из Белоруссии. Замещение поставок бензина и дизельного топлива из Белоруссии дорого обойдется Украине, потому что такого короткого транспортного плеча она больше нигде не найдет. Но Польша и Литва будут рукоплескать таким решениям Киева, ведь у них тоже есть свои мощности по нефтепереработке», – считает аналитик.
Кроме того, на Украину будут ввозить недостающие товары контрабандой, добавил собеседник. «При этом Зеленский, конечно, в украинском информационном пространстве будет обставлять все так, как будто это не вынужденная мера, а шаг вперед в направлении евроинтеграции. Ряд украинских СМИ будут называть Зеленского молодцом, не упоминая, что эта «евроинтеграция» оплачивается из карманов простых украинцев», – подчеркнул Лизан.
Помимо этого, необходимо учитывать то обстоятельство, что Лукашенко – человек с горячим нравом, отметил эксперт. «Белорусский лидер может резко отреагировать на такие шаги Киева и прервать переток электроэнергии на Украину в самом разгаре зимы. Так что Киев явно будет очень аккуратно подходить к экономическому разрыву с Белоруссией», – резюмировал политолог.
«Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», – заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, по этому вопросу есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Лукашенко: Военные Украины сами предложили россиянам в 2014 году спасти Крым от НАТО
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Крым воссоединился с Россией в 2014 году без боя, так как служившие там украинские военные опасались размещения войск НАТО в регионе и просили россиян о помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они (украинские военные – прим. ВЗГЛЯД) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Белорусский лидер добавил, что американские военные уже проектировали казармы в Севастополе.
«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что именно по этой причине в Крыму не прозвучало «ни одного выстрела».
«Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», – отметил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Во вторник Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Шарий: Подонки вроде Данилова стали мерилами нормальности на Украине
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«События на Майдане подсветили самых отъявленных мерзавцев и подонков. Но в перевернутом мире именно они считаются мерилами моральности, а хорошие люди – плохими», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя обнародованную им информацию о том, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов бросил свою мать на территории ЛНР.
«На Украине нет и не может быть никакой официальной реакции на информацию о матери Данилова, потому что ее обнародовал я. И даже те СМИ, которые называют себя оппозиционными, тоже не отреагируют, потому что вторить Шарию страшно: в отместку им может прилететь как из офиса президента, так и от СНБО. Поэтому самые известные украинские СМИ будут молчать в тряпочку», – считает лидер «Партии Шария».
«А так, конечно, в соцсетях все рвануло: телеграм-каналы забиты информацией о матери Данилова. Все заметили этот ролик, – добавил он. – То, что Данилов бросил свою мать в ЛНР – это, конечно, его дело. Но Зеленский недавно сказал, что люди, против которых введены санкции – то есть я, моя жена и другие – это особи, а не люди. А я считаю особями животных, которые бросают на произвол судьбы своих матерей. Но это еще полбеды, Данилов ведь утверждал, что забрал ее на Украину, то есть он солгал».
«Пенсионерка многое нам рассказала о своей жизни. Более того, какие-то вещи пришлось оставить за кадром, потому что она попросила не публиковать эту информацию, – рассказал Шарий. – Вы видели, как она ужасающе бедно одета. Она брошена и никому не нужна. А Данилов уже лет 20 как долларовый миллионер. Это многое говорит про такого рода животных и окружение Владимира Зеленского в целом».
«Но есть и хорошая новость: теперь мать Данилова будет всегда с ним. Его знакомые, друзья, члены СНБО и Верховной рады будут смотреть на этого человека и видеть его мать, – пояснил блогер. – Я очень долго думал, как ответить ему за то, что он начал третировать мать моей жены. Они выписали ей два подозрения, начали вызывать на допросы и хотели ограничить ей передвижение. То есть это настоящие мрази. И я нашел очень хороший способ ответить».
«Если же говорить в целом, то я не думаю, что именно Майдан снизил моральную планку украинского общества. Мне кажется, что туда на танке вошли те, у кого мораль и так была на очень низком уровне. Они не вчера стали такими и не Майдан их такими сделал, – уверен Шарий. – Просто те события подсветили самых отъявленных мерзавцев и подонков. Но из-за того, что мы сейчас живем в перевернутом мире, такие подонки стали чуть ли не мерилами моральности, а хорошие люди на Украине считаются плохими».
Ранее Шарий выяснил, что мать главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который говорил о том, что уже вывез ее на Украину, найдена проживающей на территории ЛНР.
На неподконтрольной Киеву территории 90-летняя женщина получает пенсию также от ЛНР. В своем YouTube-канале Шарий указал на то, что влиятельный сын просто бросил родную мать. Журналист утверждает, что мать Данилова живет очень плохо. В выпуске один из местных жителей поделился мнением о самом Данилове, а также рассказал о жизни его матери.
«Ты, Данилов, не очень хороший человек. Ты переступаешь грань вместе со своим шефом, которую переступать нельзя в отношении чужих матерей», – заявил журналист в выпуске.
Авторы ролика пообщались и с самой женщиной, расспросив ее о жизни и планах по возвращению на Украину, на что женщина ответила, что ей очень тяжело, но на Украину она не собирается. «На Украину мне трудно ездить, но все равно когда-то придется поехать. Я здесь живу одна, кто же меня хоронить будет? У меня здесь никого нет», – рассказала пенсионерка.
Ранее сообщалось, что СНБО Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых ранее говорил Кирилл Буданов, заявил Данилов.
В августе в интервью медиагруппе Funke Владимир Зеленский отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм. «Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил президент.
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Столтенберг отказал России в праве влиять на соседние государства
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Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – цитирует главу НАТО ТАСС.
Он добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».
«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии - прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.
Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией.
«Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.
Также в среду Столтенберг заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине.
При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии. Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны.
На Украине захотели судить замглавкома Тихоокеанским флотом России
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Созданная на Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» направила в суд «обвинительный акт» в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского, заявили в «ведомстве».
Березовскому, чье имя не упоминается в заявлении, инкриминируют «государственную измену» Украине и «создание и руководство преступной организацией», передает РИА «Новости».
Как говорится в сообщении, первого марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил фигуранта «дела» на должность командующего ВМС Украины, однако сразу после назначения тот «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ» и заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.
Как утверждают в «прокуратуре», своими действиями и решениями он способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».
До марта 2014 года Березовский занимал должность заместителя командующего по боевой подготовке – начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. 1 марта его назначили командующим ВМС Украины, а 2 марта Березовский присягнул на верность крымскому народу. В конце марта глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Крым назначил Березовского заместителем командующего ЧФ.
В апреле 2014 года президент России Владимир Путин утвердил бывшего главу ВМС Украины в должности замкомандующего Черноморским флотом. С 2018 года Березовский занимает должность заместителя командующего ТОФ, ему присвоено звание вице-адмирала.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти лиц из бывшего высшего офицерского состава ВМС Украины, включая Березовского. В апреле 2014 года Генпрокуратура Украины сообщала, что контр-адмирал Денис Березовский, занимавший ранее пост командующего украинских ВМС, объявлен в розыск.
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Нуланд предложила Киеву заменить «нормандский формат»
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Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, они могут сделать это вновь, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует представителя Вашингтона РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности.
«Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Зеленский пообещал украинским детям возможность «купить жизнь» в стране
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, оговорился и заявил, что у подрастающего поколения будет возможность купить жизнь в стране.
В Раде Зеленский говорил о сбережении средств для следующих поколений за счет использования недр. Вероятно, президент собирался сказать, что дети в будущем смогут потратить деньги на приобретение собственного жилья («власного житла») в стране.
Однако Зеленский ошибся и сказал, что у них будет возможность потратить средства на покупку «собственной жизни» («власного життя») на Украине.
Ранее Зеленский оговорился, сообщая о планах провести военные парады в рамках празднования 30-летия независимости страны, и указал, что мероприятия пройдут «и в Одессе, и в Украине».
Украина и Франция подписали контракт на строительство боевых кораблей
Украинская компания «Нибулон» и французская Оcea подписали контракт на строительство пяти пограничных кораблей в Николаеве, сообщило Министерство внутренних дел Украины.
«30 ноября, между французской судостроительной компанией Оcea и украинской компанией «Нибулон» был подписан контракт о строительстве пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве», – приводит текст сообщения ТАСС.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Отмечается, что в общей сложности Госпогранслужба Украины получит 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. «Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами», – сообщили в министерстве.
Корабельный проект реализуется в рамках подписанного между двумя странами в 2019 году рамочного межправительственного соглашения. В целом оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства на Украине, напомнили в МВД.
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В министерстве отметили, что подписание контракта является официальным началом строительства французских судов на Украине, которое должно завершиться в течение двух лет. «Ожидается, что все пять кораблей будут спущены на воду с Николаевского завода до конца 2023 года», – проинформировали в МВД. Отмечается также, что французские корабли будут укомплектованы произведенными на Украине надувными лодками.
Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве заявили, что договорились с Парижем о производстве 20 патрульных кораблей для Украины под кредит Франции с минимальными процентами.
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Лукашенко пообещал «быть с Россией» в случае агрессии Украины
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Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что «если мы, не дай бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией, это – главное», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что Минск никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине».
«Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение», – подчеркнул глава белорусского государства.
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Ранее Украина пригрозила Белоруссии за признание Крыма российским. Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным.
Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть политика.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Захарова ответила на обвинения в «притеснении украинцев»
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Обвинения Киева в том, что в России якобы ущемляются права украинцев и массово закрываются украинские общественные организации, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это ложь, это придуманная история. Мало того, что она придумана, так еще лицемерная и циничная», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Она напомнила, что украинский язык на территории России родным считает около 1% населения, несмотря на это, в стране созданы все условия для сохранения национальным меньшинством своей идентичности.
Также Захарова подчеркнула, что на территории России функционируют около сотни общественных объединений украинцев, а те из них, что были закрыты, в том числе много лет назад, нарушали законодательство России.
Напомним, в июле Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.
В украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Американский генерал предрек Украине поражение в войне с Россией
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Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес выразил уверенность, что Украина потерпит поражение в случае конфликта с Россией.
«Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы», – передает РИА «Новости» слова генерала США, сказанные им в интервью Gazeta.pl.
Для Украины, считает Ходжес, было бы серьезным успехом причинить россиянам серьезные потери, которые вынудили бы их отступить. Однако, уверен генерал, в настоящее время Украина на это не способна.
Хотя украинские военные, по словам американского генерала, «в последние годы проявили большое мужество и целеустремленность», они «не подготовились и не готовы к маневренной войне», поскольку долгие годы участвуют лишь в позиционном конфликте в Донбассе.
Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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