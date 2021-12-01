Москва объявила об ответных мерах на высылку российских дипломатов из США

Россию к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет», – цитирует ТАСС Захарову.

Захарова указала, что подобную игру навязали американские партнеры. По ее словам, Россия долго и упорно «пыталась их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор».

«До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян», – добавила Захарова.

По ее словам, российским дипломатам – тем, кто уже уехал и должен покинуть США, запрещено въезжать на работу в российские диппредставительства на протяжении трех лет, передает РИА «Новости».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. При этом США считают, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру.

Антонов отмечал, что российско-американские консультации по вопросам кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть некоторые проблемы.

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