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Турция анонсировала телефонные переговоры Путина и Эрдогана
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Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести 3 декабря телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых может затронуть ситуацию на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Риге, где проходит встреча глав МИД НАТО.
«Мы находимся в контакте с двумя сторонами [Россией и Украиной], и мы выступаем за деэскалацию. Недавно я провел переговоры с главами МИД [РФ Сергеем] Лавровым и [Украины Дмитрием] Кулебой. В пятницу наш президент собирается провести переговоры с президентом Путиным», – передает ТАСС слова дипломата в ответ на просьбу прокомментировать напряженность между Россией и Украиной.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Шарий: Мать главы СНБО Данилова проживает на территории ЛНР
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Украинский журналист Анатолий Шарий выяснил, что мать главы СНБО Алексея Данилова, который ранее говорил о том, что уже вывез родственницу на Украину, найдена проживающей на территории ЛНР.
На неподконтрольной Киеву территории 90-летняя женщина получает пенсию от ЛНР. В своем YouTube-канале Шарий указал на то, что влиятельный сын просто бросил родную мать. Журналист утверждает, что мать Данилова живет очень плохо. В выпуске один из местных жителей поделился мнением о самом Данилове, а также рассказал о жизни его матери.
«Ты, Данилов, не очень хороший человек. Ты переступаешь грань вместе со своим шефом, которую переступать нельзя в отношении чужих матерей», – заявил журналист в выпуске.
Авторы ролика пообщались и с самой женщиной, распросив ее о жизни и планах по возращению на Украину, на что женщина ответила, что ей очень тяжело, но на Украину она не собирается. «На Украину мне трудно ездить, но все равно когда-то придется поехать. Я здесь живу одна, кто же меня хоронить будет? У меня здесь никого нет», – рассказала пенсионерка.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых ранее говорил Кирилл Буданов, заявил Данилов.
Эксперт оценил новое разбирательство Нидерландов против России по делу МН17
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Политизированность Запада в расследовании дела по MH17 может привести к жесткому решению ИКАО против России и тем самым нарушить сотрудничество стран в сфере авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя подготовку Нидерландами нового иска против Москвы.
«Россия – один из важнейших участников мирового авиасообщения и членов Совета Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Поэтому принятие против нашей страны жестких мер в рамках иска Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 разрушит сложившуюся сегодня систему взаимоотношений между странами в области гражданской авиации», – подчеркнул исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, сложно говорить о рисках этого иска для России ввиду беспрецедентности самого разбирательства и явной запредельной политизированности подхода стран Запада к этой трагедии, который мешает конструктивному расследованию.
«При этом временных подтекстов в подаче заявления именно сейчас нет. Думаю, Нидерланды несколько лет вели расследование и сейчас собрали, по их мнению, достаточно материалов для инициации новой процедуры. Но их достоверность вызывает сомнения», – говорит собеседник.
Накануне RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в ИКАО по делу о крушении рейса MH17.
Источники RTL называют эту новую процедуру «очень многообещающей» для Нидерландов. Источники уверяют, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации, сообщает РИА «Новости».
Чикагская конвенция – это основной документ, который с 1944 года и по настоящее время содержит ключевые правила международного авиасообщения. Он определяет облик гражданского авиасообщения. В Чикагской конвенции говорится, в частности, что «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов».
При этом ранее голландские власти открыли расследование по факту незакрытия Украиной своего воздушного пространства для гражданской авиации, однако затем рекомендовали это расследование остановить.
Отмечается, что окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО должен принять новый кабмин Нидерландов. По данным RTL Nieuws, не исключается, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия – на борту MH17 находилось 39 ее граждан.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
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Второй энергоблок Запорожской АЭС отключился через два часа после ремонта
Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от сети в результате срабатывания системы защиты, сообщили на станции.
«30 ноября в 5.47 (6.47 мск) после завершения планового среднего ремонта энергоблок № 2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 7.47 (8.47 мск) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок № 2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы», – передает ТАСС сообщение станции.
На станции добавили, что группа инженеров выясняет причины отключения энергоблока.
Второй энергоблок ЗАЭС был планово отключен от энергосети 1 сентября 2021 года и выведен в средний планово-предупредительный ремонт.
Ранее третий энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от сети для проведения капитального ремонта.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские атомные реакторы превращаются в труху.
Путин назвал основную для России проблему на ближайшие 10 лет
Президент России Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшее десятилетие. Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было – это во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент заявил, что в 2006 году в России было почти 2 млн рождений.
По словам главы страны, проблема приобрела экономический характер из-за отсутствия необходимого количеств рабочих рук на рынке труда. По этой причине, а также по гуманитарным соображениям, решение демографической проблемы стало одной из главных задач.
Но, по словам Путина, недавно России все-же удалось «сдвинуть камень с мертвой точки».
Пушков дал совет Украине и Западу после предупреждения Путина
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Сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону «очень серьезно» отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о последствиях размещения на Украине ударных ракетных комплексов.
«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. В прошлую субботу посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Антонов подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
В прошлый понедельник МИД России обвинил США и НАТО в «военном освоении» Украины. Ранее в ноябре Москва предупредила о риске нового геополитического кризиса в случае реализации планов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
25 сентября глава МИД Сергей Лавров напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Он призвал НАТО «объявить аналогичный мораторий». В Москве предупреждали, что Россия в связи с планами Соединенных Штатов и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.
В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
Газета ВЗГЛЯД разбирала возможный ответ России на приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ударных комплексов на территории Украины.
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В Кремле назвали условие для переговоров с Киевом по транзиту газа
Тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отсутствии переговоров с Киевом по транзиту газа после 2024 года.
«Что касается транзитных дел, то конечно, нужно адресовать вопрос Газпрому. Я хочу лишь напомнить заявление президента (Владимира) Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, пока Газпром не определится по этой линии, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин», – подчеркнул он.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной
О вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – цитирует РИА «Новости» Владимира Путина.
По его словам, Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные.
Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Кулеба пригрозил Лукашенко действием «по полной программе» за признание Крыма
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Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», – приводит РИА «Новости» текст заявления главы МИД Украины, которое цитирует «Укринформ». Кулеба подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Захарова призвала ФРГ выполнять обязательства по Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала немецкую дипломатию за невыполнение обязательств по урегулированию кризиса на востоке Украины.
Дипломата возмутил комментарий главы МИД ФРГ Хайко Мааса по поводу того, что у НАТО «открыты двери» для России, если она готова начать переговоры по деэскалации на Украине.
«Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им Минских договоренностей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла», – отметила Захарова в Telegram.
По ее словам, Германия не смогла добиться от Киева выполнения условий Минских соглашений. Она также назвала «странным методом приглашения к совместной работе» риторику Брюсселя, который, по ее словам, одновременно предлагает переговоры и говорит о необходимости военного сдерживания России.
Ранее Захарова заявила, что главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является Контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ.
Власти украинского Первомайска отстояли название города от декоммунизации
Совет украинского города Первомайск решил не переименовывать город, поскольку украинские словари не ограничивают употребление слов «первый» и «май», об этом говорится в письме секретаря совета в адрес языкового омбудсмена страны Тараса Кременя.
«Депутатами Первомайского горсовета Николаевской области VIII созыва было тщательно изучен поднятый вами вопрос. Учитывая рекомендации постоянных депутатских комиссий горсовета, в связи с большим социальным напряжением и отстаивая интересы жителей города Первомайска, считаем нецелесообразным переименовывать наш родной город», – цитирует документ РИА «Новости».
В письме отмечается, что словари не ограничивают употребление слов «первый» и «май», образовавших название города, и подчеркивается, что слово «май» в европейских языках – название месяца.
Ранее Кремень заявлял, что ему поступают жалобы от жителей страны на названия городов и населенных пунктов, носящих русскоязычный характер, он попросил власти переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания. Омбудсмен заявлял, что переименованию подлежат в том числе города Первомайск и Южноукраинск Николаевской области.
Ранее Кремень предлагал покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.
Путин заявил об ускорении роста цен в России
Президент Владимир Путин заявил, что в России ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян.
«Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», – передает его слова РИА «Новости».
Так, глава государства обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.
Вместе с тем Путин отметил, что в России безработица вышла на уровень до пандемии.
Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%.
В минфине США сочли уместным давление на Россию из-за Украины
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказать финансовое давление на Россию в связи с якобы наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.
Конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен с надеждой, что та «направит мощный посыл» правительству России о возможности оказания «мощного финансового давления» на Москву в связи со сложившейся напряженностью на российско-украинской границе.
«Я согласна. Это будет уместно», – цитирует РИА «Новости» Йеллен.
Ранее Владимир Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной.
До этого в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.
Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».
Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.
«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».
В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Американский генерал предрек Украине поражение в войне с Россией
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Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес выразил уверенность, что Украина потерпит поражение в случае конфликта с Россией.
«Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы», – передает РИА «Новости» слова генерала США, сказанные им в интервью Gazeta.pl.
Для Украины, считает Ходжес, было бы серьезным успехом причинить россиянам серьезные потери, которые вынудили бы их отступить. Однако, уверен генерал, в настоящее время Украина на это не способна.
Хотя украинские военные, по словам американского генерала, «в последние годы проявили большое мужество и целеустремленность», они «не подготовились и не готовы к маневренной войне», поскольку долгие годы участвуют лишь в позиционном конфликте в Донбассе.
Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Путин объяснил, в каком мире хотел бы жить
Президент Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет», что хотел бы жить в мире, где средства личной гигиены не вредили бы окружающей среде.
На форуме глава ВТБ Андрей Костин сообщил главе государства про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни, передает РИА «Новости».
По этому документу ответственные потребители, желающие сохранить климат Земли должны отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год.
«Вы хотели бы жить в таком мире?» – обратился Костин к Путину.
«Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу», – ответил президент.
Он добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим образом и утилизировались соответственно.
«Если мы будем стремиться к результату, мы его достигнем», – сказал Путин.
Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации.