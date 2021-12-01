Самолеты Минобороны прибыли в Кабул для эвакуации россиян

Три российских военно-транспортных самолета прибыли в Афганистан для эвакуации российских граждан, они также доставили гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В министерстве сообщили, что «три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «на каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от России для населения Афганистана, самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза».

На каждом самолете находятся бригады военных медиков с оборудованием и лекарствами, готовые оказать необходимую помощь эвакуируемым. На время полета сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Это уже третья эвакуация самолетами более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах, она организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента Владимира Путина. Самолеты вылетели в Кабул с подмосковного аэродрома Чкаловский.

В Кремле сообщили, что россияне и граждане ряда других стран эвакуированы из Афганистана по поручению Путина в связи со сложившейся в этой стране обстановкой. 18 ноября были эвакуированы 380 человек.

Афганская диаспора получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.

Сообщалось также, что эвакуированный из Кабула гражданин Украины решил просить гражданство России.