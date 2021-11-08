Священника и звонаря в ЕАО осудили за растление детей

Священнослужитель из Еврейской автономной области (ЕАО) и его помощник-звонарь осуждены по делу о растлении 53 мальчиков, сообщили в региональной прокуратуре.

«Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью на восемь лет с ограничением свободы на два года. Звонаря – к 12 годам колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

По этим данным, всего пострадали 53 несовершеннолетних. У священника – 51 эпизод, у звонаря – пять преступлений, два из них были совершены совместно со священником.

Подсудимые признали вину лишь частично.

В Следственный комитет в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма Святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вел с 2007 года.

Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания.