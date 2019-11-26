Священника в ЕАО отстранили от службы из-за подозрения в растлении малолетних

В Еврейской автономной области клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон отстранен от служения на период расследования уголовного дела. Священнослужитель подозревается в растлении малолетних.

«В связи с задержанием в качестве подозреваемого по уголовному делу о растлении малолетних и решением Ленинского районного суда Еврейской автономной области о заключении под стражу сроком на два месяца, штатный клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон (в миру – Абрамов Юрий Николаевич) Указом епархиального архиерея <...> освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий», – сказано на сайте Биробиджанской епархии РПЦ.

Отмечается, что суд ЕАО определил меру пресечения Абрамову в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области священника отстранили от службы за пьянство.