У москвичей меньше чем за год изъяли долгов на 100 млрд рублей

Со столичных должников в 2021 году взыскано свыше 100 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве.

«За 9 месяцев 2021 года <...> в пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней взыскано и перечислено 100,5 млрд рублей», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

За весь 2020 год столичные приставы взыскали с физлиц и юрлиц 96 млрд рублей, в 2018 – 97 млрд, в 2018 –почти 90 млрд, в 2017 – 92 млрд рублей.

В ведомстве указали, что взысканные долги по алиментам составили 1,1 млрд рублей, 342 млн рублей – долги по зарплате, 2 млрд рублей – долги за ЖКХ, 882 млн рублей –долги в пользу организаций ТЭК. Сумма принудительно взысканных административных штрафов составила 4,2 млрд рублей.

Главной категорией долгов стали долги по налоговым платежам (40,5 млрд рублей, 40% от общей суммы взысканных средств). В ГУ ФССП не сообщили, какую часть среди взысканных 100 млрд рублей составили долги по кредитам физлиц и юрлиц.

Также в ведомстве рассказали о числе должников, ограниченных в праве выезда за рубеж.

«За 9 месяцев текущего года в рамках более 434,3 тыс. исполнительных производств вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», – пояснили в управлении.

В среднем за месяц выносится порядка 48 тыс. подобных постановлений. В 2017 году в среднем за месяц это значение равнялось 13 тыс., в 2018 – 20 тыс., в 2019 – 30 тыс., в 2020 – 38 тыс.

За девять месяцев 2021 года в рамках 23,3 тыс. исполнительных производств приставы применили ограничение в праве пользования водительскими правами, показатель схож с показателем 2020 года.