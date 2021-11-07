Назван срок рассмотрения заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2»

Компания «Оператор ГТС Украины» ожидает, что регулятор ФРГ примет решение относительно участия компании в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» до 14 ноября, сообщил глава украинской компании Сергей Макогон.

«Решение ожидается на следующей неделе», – написал Макогон в комментарии к публикации на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, 20 октября «Оператор ГТС Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, 18 октября заявку на сертификацию оператора «Северного потока – 2» подала компания «Нафтогаз Украины». Также Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за отсутствия консультаций на этапе обсуждения проекта строительства газопровода.

В июле вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев мог бы согласиться на достройку газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, «это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», «выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», а также некие компенсации Киеву со стороны Евросоюза.

Как сообщала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках июльских договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается «использовать энергоресурсы в качестве оружия» или совершит «дальнейшие агрессивные акты» против Украины.

Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.

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