Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось

До марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на актуальные данные о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы. Белоруссия значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для прямых перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС, сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что в сравнении с зимой 2019-2020 годов количество таких рейсов возросло более сем в два раза, когда в Минск прибывало около 17 рейсов из этих и других аэропортов на Ближнем Востоке. В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов, свидетельствуют данные немецких спецслужб, которые приводит Welt am Sonntag. Ранее иракские авиалинии отменили на неделю авиарейсы из Ирака в Минск. Ранее в Минобороны Польши заявили, что белорусские военные попытались выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов. Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Литва на границе с Белоруссией занялась установкой ограждения из колючей проволоки, протяженностью около 680 км, сообщало МВД балтийской республики.

Заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. «Вне всякого сомнения», – ответил Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» на вопрос, означает ли заявление Лукашенко признание Крыма российским. По его словам, Минск давно считает Крым российской территорией, просто это не было «формализовано для российского медийного пространства». В четверг Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Также глава Белоруссии пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был. Политолог Валерий Карбалевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова». Политолог: Лукашенко пошел по экзотическому пути признания Крыма российским 4 ноября 2021, 20:10

«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. В четверг Москва и Минск подписали 28 союзных программ и утвердили общую Военную доктрину. Также Александр Лукашенко в беседе с Владимиром Путиным изъявил желание посетить Крым. «Подписание союзных программ президентами России и Белоруссии в День народного единства символизирует близость граждан двух государств и направлено на популяризацию самой идеи интеграции», – сказал ведущий эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич. Вместе с тем, по его словам, подготовка союзных документов Москвы и Минска шла три года, а реализация может занять еще больше времени. «Я думаю, что не все программы будут реализованы. Например, как можно на 100% унифицировать законодательства стран с разными макроэкономическими моделями и налоговыми базами? Кроме того, белорусская социальная и экономическая модели – это системы с ручным управлением. Им будут мешать работать любые внешние ограничители», – детализировал эксперт. Другой проблемой аналитик видит вероятное непризнание процесса интеграции России и Белоруссии со стороны Запада. Однако он отметил тот факт, что Лукашенко в начале заседания обратился с приветом и поздравлениями к жителям Крыма, хотя Белоруссия не признает полуостров российским. Также Лукашенко пожаловался Путину на то, что президент России не взял его с собой в Севастополь. «Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова», – сказал эксперт. При этом он посетовал на отсутствие сообщений о размещении двух российских военных объектов в Белоруссии. «Эта тема обсуждалась недавно на совместной коллегии министерств обороны двух стран. Но вопрос с пролонгацией этих договоров, видимо, опять подвис в воздухе», – добавил Карбалевич. В четверг президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ двух стран. Помимо этого, стороны утвердили Военную доктрину Союзного государства. Также на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий. По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран. Также на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий. По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран. Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Лидеры также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Жители Ватутинок рассказали в соцсетях о задержаниях на стройке после нападения на мужчину 5 ноября 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

В соцсетях местные жители публикуют видео о задержаниях на стройке в Новых Ватутинках, где ранее несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. На видео, опубликованном во «ВКонтакте» в группе «Мой район Новые Ватутинки», сотрудники полиции проходят на стройку. «Давно надо порядок навести, не дожидаясь насилия, драк», – написала в комментариях к видео пользователь Оксана Маркарьянц. Под видео, на котором виден момент нападения на мужчину с ребенком, пользлователь Света Иванова рассказала, что была свидетем инцидента и указала, что мужчина с ребенком был нетрезв: «Тот, кто с ребенком, и другой были выпившие возможно он что-то ему сказал обидное. Просто так они не вряд ли могли напасть. Я просто прохожая была и стояла успокаивала ребенка. Это мое предположение, но что они выпившие были – это точно». Другие жители отмечают, что в микрорайоне не хватает сил правопорялдка. «Надо всего лишь открыть ОВД по району Новые Ватутинки. А там сейчас никого не дозовешься, Новую Москву расширили, а как было отделение в Комунарке, так и есть. И никому дела до людей нет», – возмутилась Елена Ломанова. Александр Старцев в комментариях к видео написал, что нападение на местного жителя произошло после того, как он попросил нападавших не мусорить во дворе. «Очередное избиение до полусмерти в Подмосковье группой выходцев с Кавказа местного жителя, который попросил их не мусорить во дворе (пьянка у них там была – не самое редкое в наших широтах явление), заставляет задать профильному начальству, местным властям и в целом руководству страны вопрос: можно ли как-то навести порядок с этим контингентом наших сограждан, который, вырвавшись за пределы их малой родины, как с цепи срывается и непременно должен доказывать аборигенам, что теперь они здесь хозяева», – написал Старцев. «Во что район превращается! Твари беспринципные, недомужики! Надеюсь, что их найдут и привлекут по статье. Хорошо, что без поножовщины обошлось», – пишет пользователь Татьяна Жидченко. «Ужасно конечно. Жалко ребенка. В центральных Ватутинках мы вообще уже как в гостях в Средней Азии. Действительно будут убивать – никто не поможет. Будут проезжать мимо, снимать на телефон и все. Куда катится наша страна», – написала Ольга Коляда. «А полицию вызвать никак? Люди кто рядом был, проезжал, совсем очерствел наш народ, по середине улицы убивать будут, и никто не поможет. Как же это страшно», – отреагировала на видео, которое было снято очевидцем, Наталья Одержеховская. Также в группе было опубликовано видео, как рабочие после приезда полиции убегают со стройки в сторону поля и речки. Напомним, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки. Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Лукашенко обратился к крымчанам в День народного единства 4 ноября 2021, 18:12 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводится в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. «Пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена», – обратился Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства к президенту России Владимиру Путину, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Также Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его сегодня с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был, сообщает РИА «Новости». В День народного единства Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова раскрыла подоплеку строительства стен в Юго-Восточной Европе 6 ноября 2021, 10:31

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов. Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения». «Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о нее можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную», – отметила она. Официальный представитель МИД напомнила, что недавно «немецкие СМИ опубликовали шокирующие расследование и видео с границ Евросоюза», которое наглядно демонстрирует, как «высокие правочеловеческие стандарты» в «полном соответствии с ценностями Европы» применяются на практике». «Мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков на хорватской границе избивают прибывших из стран Южной Азии мигрантов дубинками и орут на них: «Валите в Боснию!» Этот ролик стал документальным подтверждением сообщений таких НПО, как «Сеть по нарушению прав на границе», которые собрали целую коллекцию свидетельств о целенаправленной противозаконной программе выдавливания мигрантов за пределы границ ЕС специальными «командами», – пояснила Захарова. Выяснилось также, что «эти «команды» составлены из сотрудников особых отделов полиции еэсовских стран, специально натренированных для разборок с уличными бандами, многие из них – ветераны балканских войн 90-х». Аналогично и на южных границах Евросоюза: журналисты выяснили, что европейские страны выделили странам Юго-Восточной Европы 532 млн евро на «защиту границ». По мнению Захаровой, «очевидно, что часть этих денег пошла на содержание «команд». Кроме того, «граждане ЕС, уверены журналисты, платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общееэсовские налоги». «Как вам такая концовка моего поста: «Теперь понятно, почему настолько спокойно в Европе относятся к тому филиалу ада, который разворачивается руками Варшавы и Вильнюса на восточной границе ЕС с Белоруссией. Этот сознательный шаг укладывается в общую концепцию миграционной политики ЕС. В нем нет места ни европейскому праву, ни Женевской конвенции о статусе беженцев, ни простому людскому состраданию»? Неплохо, да? Факты и эмоции смешаны в нужной пропорции для создания эффекта. Но я так пост не завершу. Потому что, несмотря на всю дикость происходящего, это еще не все», – отметила представитель МИД России. Она подчеркнула, что «нечеловеческая борьба с проникновением мигрантов в ЕС путем их физического выпихивания и материального спонсирования попрания всех правочеловеческих доктрин вместе взятых сопровождается не просто легальным, но официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана». Захарова отметила, что это напоминает ситуацию, описанную в книге Рудольфа Эриха Распе «Полконя. Приключения барона Мюнхаузена»: «Конь пил и никак не мог утолить свою жажду. Прошло несколько часов, а он все не отрывался от колодца. Что за чудо! Я был изумлен. Но вдруг позади меня послышался странный плеск. Я посмотрел назад и от удивления чуть не свалился с седла. Оказалось, что вся задняя часть моего коня была отрезана начисто и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе! От этого за моей спиной образовалось обширное озеро. Я был ошеломлен. Что за странность?» «Странность – не то слово. Может, и стену строят не столько от проникновения мигрантов в Евросоюз, сколько для их сохранения в его границах?» – заключила Захарова. Ранее глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией. Венгрия потребовала от ЕС покрыть расходы на строительство заборов от мигрантов. Путин оценил подписание интеграционного декрета с Белоруссией 4 ноября 2021, 19:15 Текст: Елена Мирошниченко

Подписанный декрет с Белоруссией – шаг вперед, он не связан с внутриполитической ситуацией, нацелен на выгоду для людей обеих стран, заявил президент России Владимир Путин. «Очень рассчитываем на то, что те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документ, ради которого мы сегодня собрались, это серьезный шаг вперед», – сказал Путин, подводя итоги заседания Высшего Госсовета Союзного государства, передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что подписанный интеграционный декрет «абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан».



Российский лидер поблагодарил правительства двух стран за проделанную сложную и многовекторную работу.



«Мы с вами хорошо знаем, что сегодня в связи с потерями в экономике, социальной сфере, потерями, связанными с коронавирусной инфекцией, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов преодоления этих кризисных явлений считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, отдельных отраслей производства и ищут решения в том числе не путях интеграции», – сказал Путин. Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран. Также президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и новую концепцию миграционной политики. «Вoзрoждeниe Рoccийcкoй Импeрии» - болгары обрадовались соглашению России и Белоруссии 5 ноября 2021, 11:12

Читатели болгарской газеты «Факти» прокомментировали подписание интеграционного декрета Союзного государства между Россией и Белоруссией. Многие отметили, что это соглашение может стать лишь началом для чего-то большего. «Прощайте, иллюзии заморских стран о том, чтобы сделать Белоруссию второй украинской колонией», – передает РИА «Новости» слова пользователя с ником Кремък. «Что ж, в этом нет ничего плохого. Другие бывшие советские республики могут присоединиться», – считает Петър. «Белоруссия признала Крым российским. Сделан один из первых шагов к интеграции», – подчеркнул Костова. «Православные страны не выживут, если не будут стремиться к союзу с Россией», – выразил мнение 6969. «Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв – вoзрoждeниe Рoccийcкoй Импeрии!» – подытожили читатели. Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран. Также президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и новую концепцию миграционной политики. Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии 4 ноября 2021, 18:17

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии. Сперва документ был завизирован президентом России Владимиром Путиным. «Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего государственного совета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», – сказал Лукашенко. Высший госсовет Союзного государства проводится в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень. Он напомнил, что главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения. До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран. Лукашенко рассказал о новом смысле празднования Дня Октябрьской революции 5 ноября 2021, 11:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не отказались от лучшего наследия эпохи, наполнив новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции. «Это наша история. Будущее еще можно как-то изменить, откорректировать, а вот прошлое уже не изменишь. Сегодня мы видим, что сделали правильно, наполнив новым смыслом традицию празднования Великого Октября», – передает ТАСС слова Лукашенко на церемонии открытия новых корпусов Могилевской областной клинической больницы. Глава государства отметил, что в советские годы День Октябрьской революции был одним из самых значимых праздников наравне с Днем Победы, однако со временем к этому дню стали относиться проще, в некоторых странах его вообще отменили. По его словам, в Белоруссии решили сохранить традицию празднования Великого Октября, при этом в праздник вложили новый смысл, в частности, к 7 ноября по всей стране принято открывать социально значимые объекты. «Умные» люди во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере, это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, уходит корнями в советскую эпоху, – сказал Лукашенко. – Будучи раздавленными Великой Отечественной войной, а в Беларуси ничего не осталось после войны, мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы бы не смогли создать, и многое из того, что было создано, потеряли бы. И мы продолжаем путь тех, кто закладывал первые кирпичи в строительство этого государства». Белоруссия осталась единственной страной на постсоветском пространстве, где День Октябрьской революции 7 ноября сохранил статус государственного праздника. Ранее более половины россиян заявили о необходимости праздновать 7 ноября. Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства 4 ноября 2021, 18:34

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства, которое проводится в режиме видеоконференции, утвердили Военную доктрину Союзного государства. «Предлагается принять представленное решение. Владимир Владимирович, нет у вас замечаний, возражений?» – спросил Лукашенко. Путин с улыбкой отрицательно покачал головой. Белорусский лидер попросил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева предоставить утвержденные на заседании документы для подписания в рабочем порядке в соответствии с существующей практикой, об этом сообщает РИА «Новости». Мезенцев заявил, что принятие этого документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Беларуси и России, беспрецедентным внешним давлением на страны. «Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом изменения в регионе военно-политической обстановки», – добавил он. Кроме того, на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий. По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран. «Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», – сказал президент. Ранее Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу Шойгу назвал причину принятия новой Военной доктрины России и Белоруссии. Мишустин рассказал о подготовке документов по интеграции с Белоруссией 5 ноября 2021, 02:47 Текст: Евгения Шестак

Работа по согласованию документов об интеграции России и Белоруссии непроста, но способствует взаимоприемлемым решениям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства (ВГС). «Все документы, которые вынесены на рассмотрение, мы с (премьер-министром Белоруссии) Романом Александровичем Головченко подробно обсудили в сентябре в Минске на заседании Совета министров. Предшествующая работа по их согласованию была действительно непростой. (...) В результате найдены компромиссные взаимоприемлемые решения по всем основным направлениям», – приводятся слова Мишустина на сайте Кремля. Он добавил, что заседание ВГС – важный этап в развитии отношений двух стран. Утверждение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28-и союзных программ создаст условия для полноценной экономической интеграции. «Союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную, аграрную политику, общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграцию систем прослеживаемости и маркировки товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии», – сообщил премьер-министр. Ранее Мишустин заявил, что интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень. Он напомнил, что главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения. До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран. Опубликовано новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве 6 ноября 2021, 17:10 Текст: Вера Басилая

В Сети публиковано новое видео, снятое камерами наблюдений в одном из магазинов в Новой Москве, куда во время драки с приезжими забежал пострадавший мужчина. Судя по кадрам, опубликованным «Известиями», мужчина, активно жестикулируя, пытался что-то объяснить посетителям и работникам магазина. Нападавших в кадре не видно. Накануне в Сети стало распространяться видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Позднее там прошли полицейские рейды, а местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины. Ранее сообщалось о нападении в Новой Москве молодых людей на мужчину с ребенком. Четвертого участника драки задержали 6 ноября. Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке со статьи «Хулиганство» на «Покушение на убийство». Мигранта заподозрили в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге 6 ноября 2021, 16:55 Текст: Вера Басилая

Нелегальный мигрант из Азербайджана подозревается в изнасиловании воспитанницы детского дома, с которой он познакомился в соцсетях и пообещал «устроить сюрприз». В полицию обратилась сотрудница учреждения. По ее словам, 17-летняя воспитанница детдома познакомилась с 18-летним иностранцем в одной из соцсетей. После виртуального общения молодой человек предложил ей встречу и пообещал «устроить сюрприз», передает ФАН со ссылкой на правоохранительные органы. На свидании приятель предложил ей на несколько минут зайти к нему домой, после чего он запер ее в комнате и дважды изнасиловал, угрожая расправой. Подозреваемого задержали в Калининском районе. Им оказался гражданин Азербайджана, выяснилось, что он не состоит на миграционном учете. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о динамике, причинах и мерах профилактики иностранной преступности в России и необходимости подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши из-за заявлений Варшавы 4 ноября 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского из-за заявления официальных лиц этой страны о заходе на ее территорию из Белоруссии вооруженных лиц, сообщила пресс-служба белорусского министерства. «Четвертого ноября в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем «заходе» 2 ноября в Польшу с территории Белоруссии неустановленных «вооруженных лиц в форме», – приводит сообщение РИА «Новости». Отмечается, что «Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы». Ранее МИД Польши сообщил, что временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского во вторник вызывали в польское министерство в связи с пересечением польской границы с белорусской территории группой «неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным огнестрельным оружием». Пояснялось, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что обвинения со стороны Польши в заходе на ее территорию с белорусской территории вооруженных лиц голословны и не имеют оснований. Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал. В октябре посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации. Британцы прокомментировали жалобы Варшавы на ситуацию с мигрантами 6 ноября 2021, 15:51 Текст: Кристина Коваленко

Читатели британского издания The Telegraph высказались по поводу заявления Варшавы о том, что белорусские военные, охранявшие мигрантов, были готовы стрелять по польским солдатам. Читатели считают, что ситуация с беженцами в Европе уже давно не контролируется. «А чего же это вы, высоколобые европейцы, так издевались над Трампом за то, что он строил стену на границе с Мексикой? Пришло время и вам хлебнуть это участи. И нужно отметить, что у вас все получается гораздо хуже!», – цитирует читателя британского издания Alan Mcdiarmid РИА «Новости». Другой читатель иронично заявил, что всех мигрантов с радостью «возьмет наш Борис», имея в виду премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Беларусь и Польша – ерунда по сравнению с теми армадами нелегалов, которые намеренно выталкиваются французами в Британию через Ла-Манш!», – пишет Les Kelly. Также один из читателей похвалил Польшу и Литву за защиту Великобритании от иммигрантов, пожелав странам успехов в борьбе. Ранее в Минобороны Польши заявили, что белорусские военные попытались выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов. Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Литва на границе с Белоруссией занялась установкой ограждения из колючей проволоки, протяженностью около 680 км, сообщало МВД балтийской республики.