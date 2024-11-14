Лукашенко: Хотелось бы, чтобы Трамп сделал Америку великой не во вред всему миру

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лукашенко считает, что первый срок президентства Трампа должен был научить его осторожности в международных делах. «Очень хотелось бы, чтобы он сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру и не столкнулся с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно», – отметил Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

Белорусский лидер также подчеркнул важность выполнения Трампом своих предвыборных обещаний теперь, когда итоги выборов в США уже подведены и имя победителя известно. Он выразил уверенность, что Трамп, благодаря своему опыту, сможет добиться поставленных целей без негативных последствий для мира, добавив, что США остаются ведущей экономикой и страной, влияющей на мировую политику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил выдвинуть бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае прекращения всех войн. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой.