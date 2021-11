Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган Мусульманки призвали не наказывать модель за видео в легинсах возле мечети Британцы заявили об отставании Запада от России «на много миль» 6 ноября 2021, 11:40 Текст: Наталья Ануфриева

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа, которая обеспечивает город теплом без ущерба для климата. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Установка, разработанная Росатомом, обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами. По мнению экспертов, такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ, передает РИА «Новости». Компании в США, Китае и Франции рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов. «Как обычно, (Россия) на много миль впереди Запада», – заявил пользователь sb4100, комментируя публикацию. «Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством – самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов», – написал kaalus. «Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность», – отметил Its Grim up North. «Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», – выразил мнение winstonion. «Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще», – заметил AquaEmperor. «Пока это дешево и заставляет знаменитостей стонать, я в деле», – добавил David1991. Ранее Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Рост цен на топливо привел к банкротству нескольких британских энергокомпаний.

В Киеве заявили о «принадлежащих» Украине пяти российских областях 5 ноября 2021, 19:30 Текст: Елена Мирошниченко

Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями. Кралюк заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он назвал Стародубщину, вторая – Восточная Слабожанщина, передает РИА «Новости». В статьях он обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Он написал, что во времена СССР многие украинцы оказались за исторической родины. Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что Россия якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии. Кононенко назвал поставившего на место некультурную компанию Зверева «мужиком» 5 ноября 2021, 14:29

Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Журналист и блогер Максим Кононенко назвал стилиста и певца Сергея Зверева мужиком, после того, как он поставил на место группу мужчин, которая преследовала стилиста в ТЦ и выкрикивала оскорбления в его адрес. «Все-таки Сергей Зверев мужик», – написал Кононенко в своем Telegram. Ранее в Сети появилось видео, снятое в одном из торговых центров Москвы. Компания мужчин увидела мирно идущего Сергея Зверева. Реакция последовала незамедлительно. Они стали смеяться над ним, пытаться грубо обратить на себя внимание. Зверев не испугался, а остановился и культурно, интеллигентно объяснил им, как надо себя вести в общественном месте. Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Эксперты объяснили использование армией страны НАТО советских «кукурузников» 5 ноября 2021, 13:11

Фото: Николая Никитина/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Латвии, которая входит в НАТО, не хватает средств на закупку современной техники, поэтому военные продолжают эксплуатировать советские самолеты «Ан-2», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Об использовании советских «Ан-2» сообщил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш. Самолет, несмотря на преклонный возраст, обладает рядом достоинств. «Ничто не достается бесплатно. И Латвия – не исключение. Само по себе членство в НАТО и Евросоюзе не означает начала бесплатных поставок дорогой военной техники. Соответственно, у Риги таких денег нет и поэтому в стране до сих пор вынуждены использовать советские самолеты «Ан-2», – говорит доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. С тем, что Латвии не хватает средств на обновление авиационной техники, согласен обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. «Наверное, им денег не хватает. «Ан-2» прожил достаточно большую жизнь, но это по по-прежнему очень хороший самолет. Он сильно устарел, но концепция биплана фактически повторена Минпромторгом при разработке самолета ЛМС-901 «Байкал», – сказал Дрозденко по поводу эксплуатации «Ан-2» Национальными вооруженными силами Латвии. Одним из преимуществ «Ан-2» остается возможность садиться практически на любую поверхность, в том числе воду или снег, если машину оборудуют поплавками или лыжами. «У самолета минимальный пробег для взлета и посадки. «Ан-2» очень неприхотлив в эксплуатации. Но, к сожалению, сам по себе он уже давно отжил свое. Ничего в мире не бывает вечным», – считает Дрозденко. То, что Латвия открыто признается в использовании «Ан-2» в военных нуждах, означает желание страны заполучить новую технику, добавляет Перенджиев. «В Латвии не говорят, что не могут купить, а намекают, что, может, «чего-нибудь подарите все-таки, сколько же можно на старом советском передвигаться...» Именно в этом смысл публичного заявления Леонида Калниньша, а не просто констатация самого факта», – считает эксперт. Перенджиев напомнил, что Латвия далеко не единственная страна, на вооружении которой остаются советские образцы вооружений. «Многие страны Восточной Европы до сих пор используют советскую технику. Это прежде всего Словакия, Болгария, Польша и другие прибалтийские республики», – подчеркнул эксперт. Об использовании советских «Ан-2» командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш рассказал на прошедшем накануне заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Как сообщает Sputnik, c помощью «кукурузника» обеспечивается перевозка персонала и грузов, десантирование, учебные полеты, патрулирование сухопутных и морских границ. Факт наличия «Ан-2» у латвийской армии заставляет некоторых улыбаться, отметил Калниньш, но вложения в эти летательные аппараты окупаются, и их можно продолжать использовать. В распоряжении Национальных вооруженных сил находятся четыре самолета «Ан-2», произведенные в период с 1961 до 1982 года. В прошлом году латвийские СМИ сообщали, что используется только один из этих летательных аппаратов, который был полностью восстановлен в 2016 году. Борт в том числе участвует в авиационной части парадов латвийской армии. В мае 2020 года «Ан-2» задействовали в поисковой операции беспилотника, потерявшего управление во время испытаний. Одномоторные бипланы АН-2 выпускались с 1949 года. Самолет называют мировым рекордсменом по продолжительности серийного производства. Китайцы выпускают его до сих пор. Он использовался как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолет и по-прежнему состоит на вооружении ВВС многих стран, включая все страны Балтии. В России «Ан-2» продолжает эксплуатироваться в регионах. В конце октября при посадке в Свердловской области после наблюдательного полета за пожарной обстановкой в Алапаевском районе региона у самолета отказал двигатель. В июне в Челябинской области из-за технической неисправности «Ан-2» совершил вынужденную посадку на поле, на его борту находились восемь человек, никто не пострадал. Российский дипломат был найден мертвым у посольства России в Берлине 5 ноября 2021, 14:40 Текст: Елена Мирошниченко

Российский дипломат был найден мертвым у здания консульского отдела посольства России в Берлине, сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию. Издание сообщает, что утром 19 октября полиция Берлина обнаружила тело мужчины у здания, реанимировать его не удалось, передает РИА «Новости». Предполагается, что 35-летний мужчина, второй секретарь посольства, упал с верхнего этажа здания. Он был аккредитован с лета 2019 года. По информации газеты, тело дипломата было перевезено в Россию. Издание пишет, что, по мнению служб безопасности ФРГ, он был сотрудником спецслужб под прикрытием. Посольство России в ФРГ отказалось комментировать детали произошедшего. «Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам», – говорится в заявлении пресс-службы посольства. Ранее посол России в Замбии Александр Болдырев умер в возрасте 65 лет. Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали четверо в Новых Ватутинках 5 ноября 2021, 14:02

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России. По сообщению ведомства полицейскими был установлен отец несовершеннолетнего ребенка, сообщает «МК». В настоящее время он дает показания. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта. Сейчас на месте драки в Новой Москве работает полиция, проходят задержания. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, полиция задержала пять человек для установления личностей и поверки документов. Пока неизвестно, являлись ли они участниками нападения на мужчину с ребенком. Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.

В Киеве рассчитывают, что НАТО и ЕС поверят Украине на слово 5 ноября 2021, 16:04

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Реформы очень важны, никто с этим не спорит. Борьба с коррупцией, все правильно. Но не надо нести на себе всю грусть реформ. Если будет политическое решение в ЕС и НАТО – забираем (Украину), то, во-первых, и нам будет легче делать реформы. А во-вторых, нас возьмут даже с некоторыми незавершенными реформами под гарантии, обещания, что они будут закончены уже после получения членства», – сказал Кулеба в ходе форума «Open Zakarpattia 2021. Форум развития», передает РИА «Новости». Он также считает, что Украине не стоит загонять себя в «постоянный круг самоунижения», что Киев во всем виноват и все время кому-то что-то должен.



В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории. В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО 5 ноября 2021, 17:20 Минздрав России направил в Еврейскую автономную область, где произошло массовое увольнение врачей скорой помощи, представителя Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы. Как заявил журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. По его словам, восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.



«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», - подчеркнул Багненко.



В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев полагает, что борьба с пандемией привела к тому, что у медицинского персонала присутствуют элементы усталости: «Все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания». Он отметил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. «Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья - и сделал прививку», - заявил Лебедев.



Ранее стало известно, что в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

Жители Ватутинок рассказали в соцсетях о задержаниях на стройке после нападения на мужчину 5 ноября 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

В соцсетях местные жители публикуют видео о задержаниях на стройке в Новых Ватутинках, где ранее несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. На видео, опубликованном во «ВКонтакте» в группе «Мой район Новые Ватутинки», сотрудники полиции проходят на стройку. «Давно надо порядок навести, не дожидаясь насилия, драк», – написала в комментариях к видео пользователь Оксана Маркарьянц. Под видео, на котором виден момент нападения на мужчину с ребенком, пользлователь Света Иванова рассказала, что была свидетем инцидента и указала, что мужчина с ребенком был нетрезв: «Тот, кто с ребенком, и другой были выпившие возможно он что-то ему сказал обидное. Просто так они не вряд ли могли напасть. Я просто прохожая была и стояла успокаивала ребенка. Это мое предположение, но что они выпившие были – это точно». Другие жители отмечают, что в микрорайоне не хватает сил правопорялдка. «Надо всего лишь открыть ОВД по району Новые Ватутинки. А там сейчас никого не дозовешься, Новую Москву расширили, а как было отделение в Комунарке, так и есть. И никому дела до людей нет», – возмутилась Елена Ломанова. Александр Старцев в комментариях к видео написал, что нападение на местного жителя произошло после того, как он попросил нападавших не мусорить во дворе. «Очередное избиение до полусмерти в Подмосковье группой выходцев с Кавказа местного жителя, который попросил их не мусорить во дворе (пьянка у них там была – не самое редкое в наших широтах явление), заставляет задать профильному начальству, местным властям и в целом руководству страны вопрос: можно ли как-то навести порядок с этим контингентом наших сограждан, который, вырвавшись за пределы их малой родины, как с цепи срывается и непременно должен доказывать аборигенам, что теперь они здесь хозяева», – написал Старцев. «Во что район превращается! Твари беспринципные, недомужики! Надеюсь, что их найдут и привлекут по статье. Хорошо, что без поножовщины обошлось», – пишет пользователь Татьяна Жидченко. «Ужасно конечно. Жалко ребенка. В центральных Ватутинках мы вообще уже как в гостях в Средней Азии. Действительно будут убивать – никто не поможет. Будут проезжать мимо, снимать на телефон и все. Куда катится наша страна», – написала Ольга Коляда. «А полицию вызвать никак? Люди кто рядом был, проезжал, совсем очерствел наш народ, по середине улицы убивать будут, и никто не поможет. Как же это страшно», – отреагировала на видео, которое было снято очевидцем, Наталья Одержеховская. Также в группе было опубликовано видео, как рабочие после приезда полиции убегают со стройки в сторону поля и речки. Напомним, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки. Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Депутат Мосгордумы предложил поддержку подвергшемуся нападению мужчине с ребенком 5 ноября 2021, 13:52

Фото: кадр из видео

Текст: Валентина Григоренко

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев заступился за отца с ребенком, отметив, что он, защищая своего сына, поступил как настоящий мужчина. «Отец поступил в этой ситуации, как и положено поступить нормальному русскому мужчине. Защитил своего ребенка», – написал Медведев в своем Telegram-канале. По словам депутата, он готов оказать правовую и информационную поддержку герою, которого видно на этих кадрах. «Герой в данном случае не фигура речи. Это факт», – добавил он. Он добавил, что мужчина, встающий на защиту семьи, ребенка, женщины (то есть следующий традиционному кодексу поведения мужчины) это в наше время, когда всем нам пытаются навязать «новую нормальность», безусловный герой. «Я не знаю как тебя зовут. И кто ты. Но если тебе будет нужна моя помощь – я рядом. Впрочем, уверен, что не только я. Уверен, что и другие депутаты, военкоры, просто обычные люди, точно также будет готовы поддержать тебя», – обратился Медведев к отцу ребенка. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и депутат Мосгордумы обратились к мальчику, и призвали его гордиться своим папой. «Герои не в сказках. Герой это вот он. И когда укладывает тебя спать, и когда закрывает тебя собой», – резюмировал Медведев. «Этот ребенок может гордиться своим отцом. Он в этой драке не проиграл», – написал Коц в Telegram. «Зато отец показал отличный мужской пример своему ребенку. Не опустил рук, не унижался, не пресмыкался, валяясь в ногах. Настоящий мужской поступок. В настоящих русских традициях – не отступать и не сдаваться. Даже понимая, что силы не равны», – подчеркнул военкор. Он привел в пример, Романа Ковалева, который заступился в метро за девушку, к которой приставали борзые горцы. «Дело ведь не в победе силы, а в победе духа», – отметил он. Напомним, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с ребенком. Жители Новых Ватутинок рассказали, что напавшие на отца с ребенком были с ножами 5 ноября 2021, 18:35

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Двое нападавших на мужчину с ребенком в Новой Москве были с ножами, местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно. Сотрудники магазина, в котором начался конфликт четверых мужчин и отца с ребенком, подтвердили РИА «Новости», что мужчины начали ругаться еще в магазине. Одна из продавщиц рассказала корреспонденту, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи. Жители района сообщили агентству, что в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды. Напомним, в соцсетях местные жители публикуют видео о задержаниях на стройке в Новых Ватутинках подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки. Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Подвергшийся нападению житель Ватутинок рассказал, что нападавшие ударили его ребенка 5 ноября 2021, 16:59 Текст: Валентина Григоренко

Один из напавших на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, со слов отца, ударил мальчика по щеке, другой нападавший был с ножом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. «Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС. Как отметили в ведомстве, прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего. Напомним, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Мать напавших на отца с ребенком в Новых Ватутинках вступилась за сыновей 6 ноября 2021, 01:55

Фото: @mosproc.ru/Instagram

Текст: Евгения Шестак

Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в Новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах, даже в школе никогда не дрались. «Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались», – рассказала женщина в разговоре с «Пятым каналом». Она добавила, что ее дети не пьют, не курят, по ночным клубам не ходят. По ее словам, им пришлось рано повзрослеть, потому что у матери проблемы со здоровьем. Женщина подчеркнула, что задержанные родились и выросли в России – «они не откуда-то там прибывшие». Также она обвинила избитого отца в алкоголизме. «По нему видно, что он любитель выпить», – заявила женщина. Напомним, ранее стало известно, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько человек напали на мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство». Голикова назвала сроки завершения пандемии 5 ноября 2021, 14:20 Текст: Елена Мирошниченко

Сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», – приводит ее слова РИА «Новости». Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в пятницу возросло за сутки на 40 35, до 8 14595, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%. В настоящее время в России продолжают лечение 964177 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее. СМИ: США не смогут одолеть объединившиеся Россию и Китай 5 ноября 2021, 17:59

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Сближение России и Китая против США - настоящий стратегический кошмар для Вашингтона, написал обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори. «Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого», – цитирует его РИА «Новости». Колумнист считает, что США могут спровоцировать скрытые трения между Россией и Китаем: для этого нужно начать предметный диалог с Москвой, чтобы вырвать ее из объятий Пекина. Он напомнил, что в восприятии русских основная угроза исходит из Европы, а расшрение НАТО на восток к границам России приводит к ухудшению ее стратегических позиций. «Это означает, что даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение России и поменяет ее позицию в отношении Китая в нашу пользу», – пишет Мэллори. Обозреватель предложил Штатам начать переговоры с Россией по вопросу экспансии Североатлантического альянса на восток, ослабить или скорректировать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», вернуть Москву в клуб Большой семерки (G7), а также инициировать диалог в военной сфере. Ранее в США испугались увиденной из космоса российской «торпеды апокалипсиса». Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках 5 ноября 2021, 19:31 Текст: Елена Мирошниченко

Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. «Задержаны двое фигурантов, подозреваемых в хулиганских действиях на территории Новой Москвы», – цитирует ее РИА «Новости». Она подчеркнула, что в ближайшее время подозреваемые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Отмечается, что расследование по уголовному делу продолжается. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что все участники конфликта в новой Москве установлены. Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки.