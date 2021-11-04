Путин прибыл в Севастополь в День народного единства

В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»

Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.

Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.

«Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.

Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.

«Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.

Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».

Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.

Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.

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