В Кремле оценили перспективы возобновления переговоров с Киевом по транзиту газа

|
30 ноября, вторник | Последнее обновление — 13:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Депутата Рашкина госпитализировали в Москве
Разделы
Большинство активистов, поддерживающих ЛГБТ-идеологию – натуралы. Идеология – это не про секс и не про права человека. Это про тоталитарную власть диктовать другим людям, во что они должны верить и как поступать.
Подробности...
Владимир Зеленский выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Всего несколько недель назад обсуждалось то, как Зеленский будет идти на второй срок, сейчас же речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции.
Подробности...
Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет.
Подробности...
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...
Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...
Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Кремле оценили перспективы возобновления переговоров с Киевом по транзиту газа
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отсутствии переговоров с Киевом по транзиту газа после 2024 года.
«Что касается транзитных дел, то конечно, нужно адресовать вопрос Газпрому. Я хочу лишь напомнить заявление президента (Владимира) Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, пока Газпром не определится по этой линии, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин», – подчеркнул он.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Погребинский оценил шансы Китая отсудить у Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич»
|
|
Сомневаюсь, что Украина выиграет суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя иск, который китайские инвесторы предприятия «Мотор Сич» подали против Украины в Арбитражный суд в Гааге.
«Будучи знаком с тем, насколько тщательно китайцы составляют договоры, они наверняка предусмотрели в инвестиционном соглашении подобную ситуацию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По мнению политолога, суд продлится долго – в ближайшие год-два он не завершится.
«Мы прекрасно знаем, что сделка о продаже компании сорвалась из-за давления американцев. В связи с этим я не думаю, что у Украины много шансов выиграть суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму, если она проиграет тяжбу», – считает он.
«Жаль, что в Киеве не делают выводов из похожих ситуаций. Украина, ставшая фактически инструментом реализации планов США, продается задаром. В реальности она не получает ничего, кроме кредитов, которые нужно выплачивать, и пустых обещаний», – посетовал Погребинский.
«Устоявшаяся философия украинской власти основана на принципе удаления от Москвы и максимального сближения с Западом, без оглядки на возникающие издержки, – пояснил политолог. – То, что мы теряем рынки и оказались в условиях энергетического кризиса, никого не волнует. Реальной помощи от США нет».
В понедельник стало известно, что Beijing Skyrizon – китайский инвестор предприятия «Мотор Сич» – через Арбитражный суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов, приводит РИА «Новости» заявление компании.
В сообщении китайской стороны отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
«В соответствии с «соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США», – указано в документе.
Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».
Руководство Beijing Skyrizon добавило, что компания всегда надеется на добрую волю и примирение, но никогда не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января на Украине ввели санкции против китайских инвесторов, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
МИД КНР потребовал от Киева соблюдать права инвесторов, которым был причинен ущерб в 3,5 млрд долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Порошенко заявил о новой «энергетической игле» Украины
|
|
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска – это ловушка.
«Увидите: Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15–20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще более болезненно», – сказал Порошенко, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины вынуждены сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон.
Напомним, на Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.
В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.
В Германии отреагировали на требование Украины вернуть ноты Баха
|
|
«То Киев прославляет пособников нацистской Германии, то требует у Берлина репарации. Пусть наконец определятся, за кого они», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал репараций за утраченные во время Второй мировой войны украинские культурные ценности.
«Требования господина Мельника обычно носят популистский характер. Наверняка он сам понимает, что говорит глупость. Но привлекать внимание к собственной персоне – его конек. Серьезно относиться к таким высказываниям не стоит, это очередной пиар-ход», – уверен депутат бундестага прошлого созыва от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «Даже сами по себе требования Мельника выглядят нелогично. То Украина возвеличивает и прославляет тех, кто сотрудничал с нацистской Германией, то просит репарации от ФРГ. Пусть уж они как-то определятся. Они за «красных» или за «белых», – недоумевает он.
Гердт также добавил, что лучше ящик Пандоры со взаимными претензиями постепенно закрыть, а то их можно будет предъявлять до бесконечности. «В итоге придется тем же полякам платить репарации России за разрушенную Москву и так далее, – сыроинизировал он. – Украинской власти следовало бы наконец заняться налаживанием дипломатических отношений со своими соседями – вместо того, чтобы их разрушать».
«Такое ощущение, что у Киева вся генеральная линия основана на идее, что им все вокруг должны: Россия, ЕС, Германия, США. И это при том, что та же Германия и так уже перечисляет туда большие суммы на проведение реформ. В ФРГ все еще надеются, что на Украине действительно произойдут реформы. Не знаю, насколько хватит терпения», – отметил собеседник.
«Кроме того, не понимаю, зачем им вдруг понадобились обратно ноты Баха. Вероятно, великий композитор просто пришелся кстати для исполнения извечной роли Украины – арии обиженного и просящего государства», – предположил Гердт.
В понедельник посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался, что немецкие власти игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня. Он потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, а заодно вернуть и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину в годы правления президента Леонида Кучмы.
Посол сказал, что за время оккупации культурная сфера Украина была полностью разорена. Он отметил, что более полумиллиона музейных экспонатов пострадали, 46 млн архивных материалов и 50 млн книг пропали. Всего же, по его мнению, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна расстроена отказом Германии поставлять оборонительное оружие Киеву.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии высмеяли Кулебу за слова о «российском вторжении» на Украину
|
|
Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал «подлинной угрозой» появление российских войск у границ страны.
Дипломат в очередной раз призвал европейские страны к поддержке Киева. Он выразил мнение, что Украина является «естественной частью европейского и евроатлантического сообщества», а ее вступление в ЕС и НАТО – «лишь вопрос времени», передает РИА «Новости».
В комментариях читатели назвали его слова о якобы имеющем место стягивании Россией сил у границы Украины истерией.
«Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации «Минска-2», чем продолжать просить больше оружия и денег», – написал пользователь Friedrich Brinkmann.
«Членство Украины в обоих альянсах – лишь вопрос времени». Он может с радостью в это верить. Но дело не только в мнении министра», – указал DasImperiumSchlagtZuruck.
«Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине», – заметил jsber.
«Этому человеку помогут, он найдет своего слушателя в лице (будущего) министра иностранных дел (Анналены) Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к России. США, безусловно, поддержат Бербок по геостратегическим причинам. Однако я слышу в его словах бряцание оружием, все-таки надеюсь, что «зеленые» будут придерживаться дипломатического пути», – отметил другой комментатор.
«Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии», – добавил Maander59.
Ранее Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия республики стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Украина впустую потратила рекордную сумму на спасение гривны
Национальный банк Украины (НБУ) с 22 по 26 ноября впустую продал 630,1 млн долларов ради спасения курса гривны, следует из данных регулятора.
Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (103 млн долларов) более чем в шесть раз. Однако усилия регулятора оказались безрезультатными: курс гривны за неделю снизился до 27,10 за доллар – максимум за пять месяцев, сообщает портал Finance.ua.
Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3,6 млрд долларов и продал 984,7 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2,6 млрд долларов.
В августе национальная валюта Украины за 25 лет существования обесценилась в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году подешевела в 90 тыс. раз.
Зеленский без объяснений уволил начальника департамента контрразведки СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака, указ опубликован на сайте офиса президента.
«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского. Причины увольнения не уточняются.
Руснак был назначен Зеленским на свою должность в сентябре 2019 года.
Ранее Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.
Киев заявил об отсутствии переговоров по транзиту газа
|
|
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Витренко отметил, что в текущий момент не ведется никаких переговоров. «Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», – цитирует РИА «Новости» Витренко.
По его словам, участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока – 2» не дает украинским властям никаких возможностей остановить этот процесс. Он добавил, что украинская сторона планирует оспорить финальную сертификацию в суде. Это будет сделано в том случае, если Киев посчитает, что решение не соответствует европейскому законодательству.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его слловам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Кулеба заявил о готовности армии Украины «ответить на удар» России
|
|
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия республики стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России, сообщает AFP.
Также Кулеба призвал к «оперативным действиям» для «сдерживания» Москвы, сообщает РИА «Новости».
«Если Россия решит провести военную операцию, все произойдет буквально в мгновение ока», – заявил министр. По его словам, армия Украины стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.
Кулеба заявил, что «Россия развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины». Как отмечает агентство со ссылкой на министра, речь идет о 115 тыс. военных, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Стрелявшему в сторону Донбасса украинскому журналисту пообещали госохрану
Украинского журналиста Юрия Бутусова, который ранее выложил в сеть видео со стрельбой из гаубицы, могут убить, поэтому ему будет предоставлена государственная охрана, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, Бутусова используют «черные политические аферисты», а сам журналист уже давно превратился в «черного пропагандиста с признаками распада личности», которого «очень качественно накачивают психологически». Арестович считает, что Союз журналистов Украины должен дать соответствующую оценку видео, где Бутусов стреляет из гаубицы, потому что журналисты «должны соблюдать нейтралитет особенно строго».
«Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного (журналиста Георгия) Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум – недели. Его убьют те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков – с искренним возмущением граждан», – написал Арестович в Facebook.
Также он сообщил, что будет просить предоставить журналисту государственную охрану. «Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать», – сказал советник.
Ранее украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором производит выстрел из 152 мм гаубицы Д-20 по позициям ополченцев. Между тем госбюро расследований (ГБР) Украины заинтересовалось опубликованным видео и пообещало провести проверку.
Напомним, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
На Украине началось расследование дела о подготовке к госперевороту
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и начала расследование о подготовке некоторыми гражданами Украины и России к захвату власти в стране, сообщает пресс-служба ведомства.
«Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Производство открыто по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины - по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.
Отмечается, что о ходе расследования будут сообщено позже.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине произойдет госпереворот. К этому будет причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Также политик сказал, что участие примут граждане Украины и России.
Политолог: Эрдоган - не идеальный посредник для переговоров между Москвой и Киевом
|
|
«Украина – важнейшая страна для России. Наверное, с другим поколением украинских лидеров у нас будет диалог. Но при Зеленском никакого диалога, даже с участием третьей стороны, не предвидится. Тем более – при посредничестве Эрдогана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение президента Турции о посредничестве между Киевом и Москвой
«У Эрдогана хорошие отношения и с украинским лидером, и с российским. Но есть нюанс, заключающийся в том, что Российская Федерация не хочет и не будет общаться с нынешним поколением украинских лидеров и конкретно с Зеленским», – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Поэтому, я думаю, что инициатива турецкого президента довольно бесполезная. И, скорее всего, она просто направлена на то, чтобы напомнить о себе международному сообществу, добавив в свой образ за границей немного позитивных нот. Сомневаюсь, что даже сам Эрдоган верит в успешность этой идеи», – добавил Ткаченко.
«Он сейчас подвергается очень жесткой критике за поведение на международной арене, на Ближнем Востоке, в Африке. И внутри страны у него нарастают очень большие проблемы с оппозицией на фоне обвала лиры. В ситуации, когда в стране валютный кризис и галопирующая инфляция, такого рода позитивные новости нужны любому лидеру», – говорит собеседник.
«По идее, в подобных украинской ситуациях посредник даже необходим. И, как правило, в такой роли выступает нейтральное государство. Но даже если мы хотим его найти, то лучше поискать где-нибудь в Швейцарии, Австрии или Финляндии. Эрдоган не является нейтральным игроком в глазах России. У него есть своя позиция по Крыму и другим вопросам, которая Россию совершенно не устраивает. Так что это не идеальный посредник. А вот для Украины он подходит вполне», – считает Станислав Ткаченко.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Ранее президент Турции в интервью турецким журналистам заявил о своем намерении выступить посредником в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле оставили без комментариев предложение президента Турции. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу. Там есть две стороны – это Киев и ЛДНР.
В то же время украинская сторона высказала свое согласие на участие турецкого лидера в их диалоге с Москвой. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал единственное условие: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.
Напомним, в прошлую среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Кулеба озвучил «красные линии» для посредничества Турции между Россией и Украиной
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о «красных линиях» для посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между Украиной и Россией, об этом политик сказал в ходе брифинга для иностранных СМИ.
Он заявил о преданности Украины работе в нормандском формате, а также добавил о принятии предложений или инициатив «добрых услуг» от партнеров и друзей.
«И мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам прекратить эту войну, вернуть украинские территории, которые сейчас под российским контролем. Мы готовы сотрудничать с такими партнерами и координировать усилия», – цитирует Кулебу агентство УНИАН.
По словам главы ведомства, между главами Украины и Турции есть высокий уровень доверия, а между самими странами налажены отличные отношения.
«Красной линией» Кулеба назвал следующее: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.
«Все остальное приветствуется, мы готовы говорить и обсуждать любые инициативы, направленные на прекращение конфликта», – подчеркнул политик.
Ранее сообщалось, что президент Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле не стали комментировать это заявление.
Второй энергоблок Запорожской АЭС отключился через два часа после ремонта
Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от сети в результате срабатывания системы защиты, сообщили на станции.
«30 ноября в 5.47 (6.47 мск) после завершения планового среднего ремонта энергоблок № 2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 7.47 (8.47 мск) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок № 2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы», – передает ТАСС сообщение станции.
На станции добавили, что группа инженеров выясняет причины отключения энергоблока.
Второй энергоблок ЗАЭС был планово отключен от энергосети 1 сентября 2021 года и выведен в средний планово-предупредительный ремонт.
Ранее третий энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от сети для проведения капитального ремонта.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские атомные реакторы превращаются в труху.
В США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
В гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила, что «США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия, подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
При этом она не исключила, что в целях «самообороны» Россия прибегнет к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории США, так как своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Москва продемонстрировала способность сбить американские спутники.
Как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, предупредила Коффлер.
Она также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории: «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году».
«Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ – однозначное «нет», – заключила эксперт.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер».
-
Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил новое разбирательство Нидерландов против России по делу МН17
|
|
Политизированность Запада в расследовании дела по MH17 может привести к жесткому решению ИКАО против России и тем самым нарушить сотрудничество стран в сфере авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя подготовку Нидерландами нового иска против Москвы.
«Россия – один из важнейших участников мирового авиасообщения и членов Совета Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Поэтому принятие против нашей страны жестких мер в рамках иска Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 разрушит сложившуюся сегодня систему взаимоотношений между странами в области гражданской авиации», – подчеркнул исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, сложно говорить о рисках этого иска для России ввиду беспрецедентности самого разбирательства и явной запредельной политизированности подхода стран Запада к этой трагедии, который мешает конструктивному расследованию.
«При этом временных подтекстов в подаче заявления именно сейчас нет. Думаю, Нидерланды несколько лет вели расследование и сейчас собрали, по их мнению, достаточно материалов для инициации новой процедуры. Но их достоверность вызывает сомнения», – говорит собеседник.
Накануне RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в ИКАО по делу о крушении рейса MH17.
Источники RTL называют эту новую процедуру «очень многообещающей» для Нидерландов. Источники уверяют, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации, сообщает РИА «Новости».
Чикагская конвенция – это основной документ, который с 1944 года и по настоящее время содержит ключевые правила международного авиасообщения. Он определяет облик гражданского авиасообщения. В Чикагской конвенции говорится, в частности, что «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов».
При этом ранее голландские власти открыли расследование по факту незакрытия Украиной своего воздушного пространства для гражданской авиации, однако затем рекомендовали это расследование остановить.
Отмечается, что окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО должен принять новый кабмин Нидерландов. По данным RTL Nieuws, не исключается, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия – на борту MH17 находилось 39 ее граждан.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
#{video1}
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|