На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ

Отбор природного газа из подземных хранилищ Украины в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года, сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаз».

«Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.

Сейчас в подземных хранилищах Украины 18 млрд кубометров газа, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения в 2011-2019 годах, добавили в пресс-службе.

По данным на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд кубометров газа.

«Это в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд кубометров», – сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд кубометров газа, этого достаточно для отопительного сезона.