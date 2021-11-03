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На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ
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Отбор природного газа из подземных хранилищ Украины в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года, сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаз».
«Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Сейчас в подземных хранилищах Украины 18 млрд кубометров газа, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения в 2011-2019 годах, добавили в пресс-службе.
По данным на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд кубометров газа.
«Это в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд кубометров», – сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд кубометров газа, этого достаточно для отопительного сезона.
В Молдавии заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом
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Кишинев имеет возможность пересмотреть заключенный на прошлой неделе контракт с Газпромом, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью телеканалу N4.
«У нас есть возможность, может в следующем году, когда будет больше времени в нашем распоряжении, обсудить новый контракт, который заменит действующий», – приводит слова председателя правления АО «Молдовагаз» ТАСС.
При этом Чебан выразил уверенность, что действующее соглашение с Газпромом заключено на хороших для Молдавии условиях. Он также сообщил, что молдавские операторы могут приобретать газ у других поставщиков.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
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Украинский генерал пообещал России «кровавую баню»
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В случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню», заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в статье для издания «Главред».
«Безусловно, они (ВС России – прим. ВЗГЛЯД) к этому готовятся, но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», – приводит мнение Романенко РИА «Новости».
Украинский военачальник выступил с утверждением, что Россия якобы «стягивает войска» к границе уже на протяжении нескольких последних недель. «В целом новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», – заключил автор статьи.
Напомним, в понедельник глава «Нафтогаза» увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Зеленского пообещали России поражение в случай войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
На Украине пообещали Зеленскому «очень плохой» конец
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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Экс-парламентарий выразил мнение, что нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением, передает РИА «Новости».
«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», – отметил политик.
По его мнению, нынешний украинский лидер также, как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки. «А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», – предположил Мураев. Он также предупредил, что ситуация на Украине обостряется, и новый кризис может привести к разделу страны между соседями.
Напомним, в сентябре экс-депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что высокие цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. В том же месяце депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что принятие закона «Об олигархах» может привести к бегству Зеленского в Россию.
Между тем сам Янукович подчеркнул, что главной ошибкой Украины за 30 лет «независимости» стал отказ от добрососедских отношений с Россией.
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Украина обвинила Россию в инциденте с отсутствием Зеленского на сессии в Глазго
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обвинил Россию в дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго. По его словам, Украина предупредила организаторов, что президент Владимир Зеленский не успевает приехать на сессию конференции.
Кулеба пояснил в Facebook, что плавающий график украинского лидера связан с большим количеством встреч на конференции в Глазго. Во время сессии, которую Зеленский пропустил, президент Украины проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, уточнил министр. По его словам, переговоры были очень предметными и долгосрочными, поэтому плавающий график не позволил вовремя попасть в зал.
Министр считает, что якобы именно российские СМИ начали распространять информацию «о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины».
«Украина предупредила организаторов о том, что мы не успеваем, и произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны именно организаторов этого мероприятия. Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было. Нормальный организационный момент. Конференция подобного уровня и масштаба – это очень динамичное мероприятие, и там происходят самые разнообразные вещи, график плавает. Ничего страшного абсолютно не произошло», – сказал Кулеба.
Во вторник Зеленского не оказалось на сессии климатической конференции СOP26, когда его позвал выступить модератор мероприятия, экс-госсекретарь США, а ныне спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
Накануне Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго.
Блинкен обещал Зеленскому «сокращать риски» от «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты намерены вместе с зарубежными союзниками добиваться укрепления энергетической безопасности Украины и сокращения рисков в адрес Киева со стороны газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго.
Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен заверил Зеленского, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Украины, действуя с партнерами на мировой арене, передает ТАСС.
«Он (Блинкен) приветствовал шаги Украины, нацеленные против коррупции, и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет трубопровод «Северный поток – 2», – отметил Прайс.
«Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», – добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ в Европе.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
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США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного мира» с Россией
Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией в Киеве могут воспринять как предательство.
Портал указал на статью New York Times про переговоры между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, направленные, как утверждает американское издание, на снижение напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Издание отмечает, что такие перемены в политике произошли после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА «Новости».
«Вскоре после этого произошла первая крупная «зрада» (предательство) <…> Байден отказался от санкций против «Северного потока – 2», а месяц спустя в Женеве прошли переговоры по контролю над вооружениями. <…> США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. Что в Украине, как показала договоренность США и Германии по «Северному потоку – 2», могут расценить как новую зраду», – пишет портал.
Как отметил в разговоре с изданием политолог Руслан Бортник, непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном могут оказаться опасными для Украины.
«Факт тайных переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти. И именно, что и по Украине о чем-то могут договориться. <…> Сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону – ради интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействию ковиду, и национальных интересов по усилению США и России», – заявил Бортник.
По мнению Бортника, такое развитие событий показывает на категорическое изменение в политической реальности, в том числе и для Украины. «(Ведение переговоров между Россией и США) говорит о том, что Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения «режима» внутри России и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины», – пояснил эксперт. На это, в частности, показывает ситуация с «Северным поток – 2», заключил Бортник.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» заявил, что Россия представила Соединенным Штатам конкретные идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
В воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом на саммите «Двадцатки» (G20) в Риме. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, состоялся «непродолжительный, но полезный разговор», в ходе которого Байден «передал наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты».
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Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке
Глава минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщает представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду», – говорится в сообщении.
Таран является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск.
При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника главного управления разведки минобороны. До 2014 года работал постпредом минобороны при представительстве Украины в ООН.
Должность министра обороны занял 4 марта 2014 года.
Стали известны потери среднего домохозяйства Германии от роста цен на газ
Об увеличении цен на голубое топливо для бытовых потребителей с августа в Германии объявили 98 компаний, дополнительные расходы в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа для среднего домохозяйства в ФРГ могут составить 263 евро, сообщила онлайн-площадка сравнения предложений Check24.
Эксперты предупреждают, что предстоящей зимой в Германии ожидается волна повышений цен на газ. Дополнительные расходы для среднего домохозяйства в ФРГ в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа могут составить 263 евро (более 21,8 тыс. рублей). По данным онлайн-площадки, это коснется около 560 тыс. немецких домохозяйств. Одной из основных причин повышения цен является увеличение мирового спроса на энергоносители в результате экономического подъема после кризиса, вызванного пандемией, передает ТАСС.
По оценке Федерального статистического ведомства ФРГ, в стране насчитывается около 42,8 млн квартир (данные за 2020 г.), почти половина из них отапливается газом. Всего услуги по газоснабжению населения оказывают 683 компании.
В ходе торгов во вторник стоимость 1 тыс. кубометров газа в Европе опускалась до 750 долларов после превышения 850 долларов утром того же дня.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что стабилизации ситуации на газовом рынке способен помочь запуск «Северного потока – 2». Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода «Северный поток – 2» будет заполнена газом до конца года. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод газопровода в эксплуатацию, чтобы остановить рост цен на газ в Европе.
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Киев запросил у Словакии аварийную помощь электричеством
Украина запросила аварийную помощь не только из энергосистемы Белоруссии, но и из Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, сообщили «Укрэнерго».
«Аварийку из РБ (Республики Беларусь - ред.) в ОЭС (объединенную энергосистему - ред.) Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров – ред.) из Словакии в 100 МВт подтверждаем», – приводит РИА «Новости» комментарий пресс-службы компании.
Отмечается, что необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме. При этом уточнили, что пока никаких отключений потребителей – ни промышленных, ни бытовых – не планируется.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии.
На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик говорил о возможных 900 мегаватах, но при условии, что компании смогут между собой договориться.
Напомним, украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Депутат Рады заявил о спасении Украины от блэкаута Белоруссией
Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что помощь со стороны Белоруссии спасет страну от блэкаута, речь идет об аварийной помощи в размере 500 МВт электроэнергии.
«Пятьсот МВт от (Александра) Лукашенко спасают нашу энергосистему систему от блэкаута...Где ваш американский сжиженный газ? Почему ваши западные партнеры не помогают украинцам? Поняли кто друг, а кто просто балабол?», – говорится в посте Шевченко.
Ранее стало известно, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
Депутат Шевченко покинул фракцию «Слуга народа» после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он заявил, что украинцы и белорусы два дружественных народа, а разрушение связей ни к чему хорошему не приведет.
Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин говорил о том, что поставки электроэнергии из Белоруссии обрушили мифы о европейском выборе Киева.
«Чтоб в наших домах был свет, а в батареях тепло украинская власть выпрашивает электричество у Беларуси и уголь с газом у России. И это еще зима не пришла», – написал Волошин в Facebook, передает РИА Новости.
Газпром увеличил поставки газа в Болгарию
Компания «Газпром» по просьбе Софии увеличила поставки газа в Болгарию по выгодным ценам, сообщило посольство России в республике.
«В разгар энергетического кризиса, охватившего ЕС в преддверии зимы, Россия, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, продолжает быть надежным партнером Европы. По просьбе болгарского руководства Газпром нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам. В итоге вместо ожидавшегося повышения цены до 119,87 левов за МВт/ч в ноябре стоимость газа в Болгарии снизилась до 93,19 левов, что примерно вдвое ниже средних значений по Европе», – говорится в сообщении на официальной странице посольства России в соцсети Facebook.
«Газпром нередко упрекали в избыточной нефтяной привязке долгосрочных контрактов. Упирали на то, что рынок газа достаточно развит, чтобы эффективно поддерживать механизм газовой индексации. Сегодня стоит спросить игроков европейского рынка, насколько газ с нефтяной привязкой дешевле спотового? Насколько долгосрочный контракт выгоднее спотовых сделок? Конечно, в системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой цена на газ может быть подвержена высокой волатильности. Однако, нельзя забывать и о таком факторе, как предсказуемость цены, что позволяет предвидеть риски и вовремя застраховать их. Покупать газ дешево и сейчас – это чудесно, но еще лучше – заранее знать, сколько он будет стоить через месяц, квартал или год», – говорится в сообщении диппредставительства.
Посольство России подчеркивает, что Газпром всегда относился с уважением к позиции своих партнеров и именно поэтому в 2020 году по настоянию Софии, а также Еврокомиссии российская компания перешла на новую систему расчета цены для Болгарии в привязке к европейскому газовому рынку. При этом как до, так и после этих изменений компания безукоризненно выполняла все свои обязательства перед болгарскими потребителями.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Украинская ведущая оказалась участницей обнаженной фотосессии в Дубае
Участницей скандальной обнаженной фотосессии на балконе одного из высотных зданий в Дубае оказалась украинская ведущая FashionTV, модель Анжелика Левко из Киева.
В течение некоторого времени девушка была ведущей украинского телеканала FashionTV. Также она стала участницей шоу «ФешнРеалити», главными героинями которого являются светские львицы столицы, блоггеры, а также победительницы конкурсов красоты, передает Life.ru со ссылкой на Yobajur.
Участницы реалити узнали свою коллегу по татуировке на среднем пальце в виде единорога – с такой же татуировкой была и девушка, фото и видео которой топлесс доступны пользователям Интернета.
В новой серии реалити-шоу модель рассказала о похожих вечеринках в стиле ню и объяснила свое присутствие присутствие на мероприятиях подобного формата. Другим участницам реалити ее версия правды не понравилась, поэтому они приняли коллективное решение выгнать ее из шоу.
Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет.
Украинские пограничники задержали на границе с РФ мужчину с иконой на спине
В Госпогранслужбе Украины заявили, что задержали на границе с Россией в Черниговской области мужчину, который привез приклеенную к спине икону Андрея Первозванного, а также имел при себе произведение с клеймом «Карл Фаберже» и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.
«Мужчина ехал в РФ с приклеенной к спине иконой. Также у киевлянина 1968 года рождения на границе обнаружили значительное количество валюты и произведения предполагаемого авторства Фаберже и Дали», – рассказали в пресс-службе о туристе.
Помимо вышеперечисленного у мужчины было много незадекларированной валюты, передает РИА Новости.
Предметы удалось обнаружить во время проверки автомобиля Mercedes в пропускном пункте «Сеньковка». Пограничники начали углубленный досмотр после сообщения о возможном перемещении товаров, составляющих культурную ценность.
Валюта в размере 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США была обнаружена в машине, там же старинная посуда и автограф художника. Икону мужчина клейкой лентой прикрепил к спине.
Вещи временно изъяты таможней, а обстоятельства нарушения сейчас выясняются. Дальнейшие решения будут принимать эксперты.
В Кремле ответили на претензии Украины на «военное присутствие у границ»
Россия сохраняет свое военное присутствие у границ там, где это необходимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление минобороны Украины о российском военном присутствии у границы.
«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе якобы находятся около 90 тыс. российских военных.
Напомним, американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной. Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области.
Песков заявил, что публикации о якобы присутствии российской военной техники «у границ Украины» являются некачественными вбросами, на которые даже не стоит тратить время.