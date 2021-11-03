Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer в Техасе

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3 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Газпром опустошает транзитные трубы

Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Туман-долгожитель выявил серьезные проблемы российских аэропортов

Из-за тумана сотни рейсов были отменены, десятки перенаправлены на запасной аэродром Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Густой туман, опустившийся на Москву во вторник, на сутки парализовал авиационное сообщение столицы. Оказалось, что столичные аэропорты не оборудованы современными средствами рассеивания воды из воздуха. Поэтому десятки самолетов перенаправили в Нижний Новгород. Но и там возникли проблемы – пассажиров часами держали в самолетах без еды и воды. Кто и какие выводы должен сделать из произошедшего? Подробности...
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Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины Zuma/ZEUS/ТАСС
Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пройдет еще несколько лет, и дети, которые родились при Безосе и выросли при Гейтсе с Соросом, будут спрашивать: «Мама, а что это за серебряная птица летит высоко-высоко?». «Это называется самолет, доченька, на нем сам Безос летит, о нашем климате думает». Подробности...

Куда делся нормальный юмор

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария

Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Острый энергетический кризис на Украине демонстрирует тотальную зависимость страны от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Россия вступит в эру беспилотников

Москва ищет замену мигрантам

Молдавия тоскует по фашизму

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
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    Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer в Техасе

    3 ноября 2021, 08:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщают СМИ.

    Научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает, что «компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо – прим. ВЗГЛЯД), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы (вакцины) Pfizer», передает РИА «Новости».

    Указывается, что Джексон якобы неоднократно сообщала руководству о «плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных».

    В итоге безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду – это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину.

    В расследовании также отмечается, что на записи беседы Джексон с начальством также «можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества».

    Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее.

    По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем - отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.

    С Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Кроме того, компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.

    По данным расследования, в августе 2021 года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.

    Другие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Например, один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer «безумным беспорядком».

    По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах в Ventavia с испытаниями вакцины и провела проверку.

    При этом после того, как Джексон сообщила о проблемах с Ventavia в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины.

    Напомним, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом.

    Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства уже разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.

    В августе США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer. При этом в Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer.

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    В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней
    		    2 ноября 2021, 12:15
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.

    «Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи о том, что нерабочие дни в России будут продлены после 7 ноября.

    При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19.

    «Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», – добавил он.

    В понедельник власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.

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    Коментарии (47)
    За подделку сертификатов о вакцинации в России завели 503 уголовных дела
    		    2 ноября 2021, 11:39
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По ее словам, подразделениями МВД продолжаются мероприятия, направленные на противодействие изготовлению и распространению поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских отводов от вакцинации, либо указывающих на наличие в организме высокого количества антител, передает ТАСС.

    «Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов», – рассказала Волк.

    Ранее в Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы.

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    Коментарии (61)
    Евросоюз призвал Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
    		    2 ноября 2021, 10:06
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили в диппредставительстве ЕС в Москве.

    В дипмиссии заявили, что ЕС «продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры», и «если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», передает РБК.

    Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца.

    По информации компании, фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов. За эту сумму злоумышленники предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.

    Мошенники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а подлинность документа якобы можно будет проверить через официальные приложения.

    До этого Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.

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    Коментарии (23)
    Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым от COVID в получении медпомощи по ОМС
    		    2 ноября 2021, 17:43
    Фото: Кирилл Брага/РИА «Новости»
    Текст: Татьяна Косолапова

    В России вакцинация добровольная, а потому отказывать человеку в медпомощи по полису ОМС, если у него нет привики, нет оснований, сказал газете ВЗГЛЯД президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

    «Мы не можем говорить об отказе в медицинской помощи по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) в случае, если пациент, который заболел коронавирусом, был не привит. Первое – у нас есть гарантии государства по лечению своих граждан, поэтому сейчас лечение осуществляется именно по ОМС. Второе – это было бы внесением некой дискриминации», – говорит Кузнецов.

    Определенная логика в подобном отказе есть, продолжает эксперт, ведь вакцинация пациентов до заболевания коронавирусом действительно могла бы значительно облегчить работу медицинским работникам. Однако никакого принуждения на законодательном уровне не существует, поэтому и отказывать в помощи по полису ОМС нельзя.

    «Насколько я знаю, такой механизм всерьез на данном этапе не обсуждается. У нас нет обязательной вакцинации, президент об этом говорит, поэтому нельзя кого-то заставить сделать то, что не является обязательным. Соответственно, несправедливо и ограничивать в правах при получении медицинской помощи. Противников такого введения будет точно немало», – заключил собеседник.

    По данным на 2 ноября, в России выявили более 39 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве – 5736 человек.

    Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.

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    Коментарии (84)
    В Татарстане антиваксеры захватили ТЦ

    2 ноября 2021, 15:57

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Татарстане местные антиваксеры захватили ТЦ «Березка» в Нижнекамске и пускали посетителей без проверки QR-кодов.

    «Проходите, ничего показывать не надо! Мы здесь власть! Нас просто делят на классы», – заявили активисты, считающие незаконной пропускную систему, введенную в регионах России из-за всплеска коронавируса, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

    Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.

    Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.

    Коментарии (35)
    Челябинские и калининградские власти оценили идею скидки на ЖКУ для привитых граждан
    		    2 ноября 2021, 22:42
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    Главное – объяснять людям важность прививки, а также создать необходимые условия, чтобы каждый мог спокойно ее сделать. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил замруководителя аппарата челябинского губернатора Сергей Зюсь, комментируя прозвучавшую в Совете Федерации идею финансово поощрять россиян за вакцинацию.

    «Нужно, чтобы у человека, где бы он ни находился, была возможность прийти и поставить прививку. Для этого у нас в области создается максимально возможное число пунктов вакцинации, налаживается логистика, введен режим нерабочих дней», – подчеркнул заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Сергей Зюсь.Что касается идеи предоставлять привитым скидку по оплате за услуги ЖКХ, то подобные предложения по повышению темпов вакцинации приветствуются, сказал Зюсь: «Но надо сперва обсудить со специалистами механизм того, как это будет работать».

    В понедельник зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель Амурской области Иван Абрамов предложил давать на полгода привитым от ковида гражданам 10-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Поднимать темпы вакцинации таким образом было бы дешевле, чем лечить потом зараженных, считает сенатор. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сравнил эту идею с попыткой «купить здоровье за деньги».

    Кроме того, убеждать рядовых граждан в необходимости прививки могут и сами врачи, материально заинтересованные в вакцинации. «У нас действует решение о доплатах врачам по 200 рублей за каждого вакцинированного. Эти средства распределяются между членами вакцинальной бригады», – подытожил Зюсь.

    Как сообщал «Интерфакс», медики в России получат от 200 руб. за каждого привитого от COVID-19 пациента. Соответствующее постановление 23 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к зарплате медработника.

    Пока неясно, как именно может быть реализована такая идея, заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя предложение сенатора Ивана Абрамова. По словам Лыскова, калининградцев мотивируют прививаться иначе: через введение COVID Free Zone («свободных от ковида зон») в торговых центрах, фитнес-клубах, ресторанах, концертных залах и прочих общественных пространствах. «Это действенная мера. Мы ввели еще до «локдауна». В результате у нас стало прививаться в десять с лишним раз больше людей: с 600 в сутки до почти 9 тысяч», – отметил Лысков.

    Коментарии (2)
    В России выявили 39 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    2 ноября 2021, 11:44
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 39 008 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 8,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3136 (8,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5736, Санкт-Петербурге – 3066, Московской области – 2893.

    Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 593 200 человек в 85 регионах.

    Также за сутки зафиксировано 1178 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 240 871 человек.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?



    Обсуждение:  424 комментария
    Накануне, 1 ноября, в России выявили 40 402 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1394.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (2)
    Из-за одного инфицированного в Китае закрыли весь «Диснейленд» с посетителями

    2 ноября 2021, 14:32

    Текст: Наталья Ануфриева

    Шанхайский «Диснейленд» закрыли вместе с 33 тыс. посетителей из-за одного потенциально инфицированного человека, сообщают СМИ.

    Местные СМИ сообщили со ссылкой на объявление администрации парка, что сама потенциальная виновница ЧП на момент закрытия парка развлечений уже успела приехать домой, где и узнала о положительном тесте ПЦР, передает «Царьград».

    В результате все 33 тыс. 863 посетителей были вынуждены ждать до тех пор, пока каждый не сдал тест на коронавирус. Отмечается, что у всех тесты показали отрицательный результат. Все посетители также дали расписку, что пройдут повторное тестирование через две недели.

    Ранее Китай отчитался о 2,24 млрд поставленных жителям страны вакцин от COVID-19. Кроме того, в Пекине начали прививать от коронавируса детей с трех лет.

    До этого сообщалось, что в Пекине был выявлен новый очаг COVID-19. Другую вспышку коронавируса в китайском Харбине связывали с дельта-штаммом.

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    В Крыму разоблачили подделывавших сертификаты о вакцинации сотрудников медучреждения

    2 ноября 2021, 11:03

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

    «Должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов пяти гражданам», – говорится в сообщении на сайте МВД.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

    В МВД призвали россиян воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым ограничив себя и окружающих от опасности заболевания.

    Ранее сообщалось, что в Курской области проводятся проверки по фактам продажи медицинским персоналом поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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    Коментарии (2)
    В Пермском крае временно ограничили использование вакцины «Спутник лайт»

    2 ноября 2021, 15:44

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вакцину «Спутник лайт» намерены использовать в Пермском крае только в случае ревакцинации и прививать тех, кто переболел ковидом в течение шести месяцев, это временная мера, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

    В ведомстве заявили, что, согласно временным рекомендациям Минздрава, в регионе приняли решение «не использовать «Спутник лайт» для первичной иммунизации граждан», вакцина (...) будет использоваться для вакцинации пациентов, перенесших коронавирус спустя шесть месяцев, или вакцинированных ранее (более шести месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19», передает ТАСС.

    Речь идет о порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, принятых на минувшей неделе Минздравом.

    Уточняется, что в регионе в наличии около 240 тыс. доз вакцины «Спутник V», которая будет использоваться для первичной иммунизации. Вакцина «Спутник лайт» имеется в регионе, но в ограниченном количестве.

    В Пермском крае вакцинировали около 936,6 тыс. человек, из них 678,8 тыс. – двумя компонентами. План по вакцинации исполнен более чем на 52%.

    Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации.

    До этого стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.

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    Власти Свердловской пригрозили введением локдауна

    2 ноября 2021, 15:39

    Текст: Елизавета Булкина

    В Свердловской области могут объявить нерабочие дни в течение ближайших дней, если ТЦ и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

    «Основная часть наших предпринимателей, особенно крупные торговые центры, достаточно серьезно отнеслись к этой ситуации. Несмотря на отдельные недостатки, в целом, система (QR-кодов) заработала. Тем не менее, мы фиксируем, особенно по удалению от центра города, особенно в небольших учреждениях торговли, не в полной мере выполняют требования о входе по QR-кодам, либо вообще их не выполняют... Мы эти нарушения фиксируем. В этой связи я хочу совершенно ответственно заявить, если такого рода нарушения будут нами фиксироваться в ближайшее время, соответствующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров, в том числе крупных торговых центров, и точек общепита», – передает его слова РИА «Новости».

    Креков отметил, что от исполнения требований зависит уровень заболеваемости, состояние здоровья людей, а в некоторых случаях и человеческие жизни.

    «Поэтому я хочу предложить и обратиться ко всем нашим предпринимателям – и крупным, и не таким крупным – с настоятельным призывом тщательно выполнять всё то, что предписано по QR-кодированию. Повторюсь, если я не буду услышан, если те положения, которые прописаны в указе, выполнятся не будут, то через несколько дней, по сути дела, мы будем вынуждены ввести локдаун. И в этом случае все торговые центры, за исключением продовольственных, за исключением тех, кто торгует товарами первой необходимости, прекратят свою работу», – сказал замгубернатора.

    При этом в Свердловской области на данный момент закончилась вакцина «Спутник Лайт».

    «В настоящий момент вакцины «Спутник лайт» у нас на территории [региона] нет, тот [запас], что был, закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут, пока я еще не могу сказать в какое именно время», — сказал Креков. Он напомнил, что «Спутник Лайт» рекомендован Минздравом для вакцинации.

    Вакцина «Спутник V» в Свердловской области находится в количестве 300 тыс. доз, во всех медучреждениях региона есть оба компонента.

    Ранее вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.

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    Переболевшим COVID «неофициально» в Петербурге пообещали QR-коды

    2 ноября 2021, 16:04

    Текст: Вера Басилая

    В петербургском комитете по здравоохранению обещают в ближайшее время разрешить поликлиникам присваивать QR-коды переболевшим коронавирусом «неофициально», основанием для оформления кода сможет служить выписка из больницы или положительный ПЦР-тест.

    «Что касается пациентов, которые переболели коронавирусом, но по какой-то причине не обращались к врачу и приходят теперь с результатами исследования, которое подтверждает перенесенное заболевание, и просят оформить им QR-код. На штабе, который возглавляет вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев, в прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР или результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства», – заявил главы комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, отвечая на вопрос «Фонтанки».


    По его словам, эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение, информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр.

    «Оттуда эта информация уже попадет на портал Госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код. Эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня», – подчеркнул Лисовец.

    Также с 1 ноября выдаются QR-коды людям, которые не имеют кабинета на портале Госуслуг. Эти коды генерируются во внутренней петербургской системе, которая называется «Информационная система вакцинации». И с 15 ноября эти QR-коды можно будет распознавать при посещении любых общественных мест. Это позволит вакцинированным посещать театры, музеи и рестораны без регистрации на Госуслугах.

    Ранее стало известно, что в музеи и театры Ленинградской области открыли для иностранных туристов с QR-кодами зарубежных прививок от COVID-19.

    За минувшие сутки в России выявили 39 008 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 8,6 млн случаев заболевания.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5736, Санкт-Петербурге – 3066, Московской области – 2893.

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    В ОП раскритиковали запрет посещать ТЦ несовершеннолетним в ряде российских регионов
    		    2 ноября 2021, 19:00
    Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Решение запретить посещать торговые центры для подростков правильное. Однако детям должны дать альтернативу времяпровождения, поскольку так они начнут «слоняться где попало», заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

    В Свердловской, Псковской областях, Алтайском крае, Рязани, на Камчатке и в других российских регионах несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без родителей. Объясняется, что такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

    «В целом, запрет я поддерживаю, потому что не вижу ничего хорошего в торговых центрах. Там игровые автоматы, кинотеатры с 90 % всякой похабщины и так далее. Наши дети ничего хорошего там не получают. Поэтому, торговый центр – не лучшее место для проведения досуга», – говорит Пожигайло.

    Однако он опасается, что подростки из теплых и безопасных торговых центров переместятся в более опасные места - подъезды и подворотки. Поэтому, считает эксперт, местные власти вместе с запретом должны предложить несовершеннолетним какую-то альтернативу.

    «Власти должны позаботиться и открыть какие-то площадки открытые, например, для игры в футбол или воркаута. Кроме того, можно было бы сделать бесплатным в этот период посещение музеев, усадьб, чтобы дети поехали куда-нибудь просвещаться, а не слонялись где попало. Нужно предлагать альтернативы, а пока мы видим только запрет», – считает член ОП.

    Также он убежден, что во время нерабочих дней для детей можно было бы организовать какие-то мероприятия или мини-лагерь, чтобы дети разъехались из крупных городов, где повышенная заболеваемость.

    Ранее власти Свердловской области предупредили, что если торговые центры и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, то в регионе будет объявлен локдаун, во время которого заведениям вообще будет запрещено работать.

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    Минобрнауки разрешило вузам продолжить обучение удаленно

    2 ноября 2021, 17:34

    Текст: Вера Басилая

    С 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или удаленно, говорится в приказе Минобрнауки России.

    «С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», – говорится в документе ведомства.

    При введении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования, поясняют в ведомстве.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели.

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    В Кремле выразили надежду на скорейшее признание ЕС сертификатов о вакцинации

    2 ноября 2021, 12:29

    Текст: Елена Мирошниченко

    Переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются весьма позитивно, в скором времени Москва рассчитывает достичь договоренностей по этому направлению, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе. И все-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Россия и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

    В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.

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