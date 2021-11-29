ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Тверской области

Федеральная служба безопасности обнародовала новые факты, рассказывающие об изощренных зверствах нацистов на территории нынешней Тверской области во время Великой Отечественной войны.

«Два месяца гитлеровской оккупации оставили страшный след на территории Калининской области. Как видно из архивных документов, уже с середины декабря 1941-го, после освобождения города, контрразведчики Калинина и Калининской области одними из первых приступили к систематической работе по документированию фактов убийств, насилий и грабежей, совершенных оккупантами по отношению к мирному населению», – говорится в сообщении ФСБ.

В числе опубликованных архивных документов – более чем 50-страничная справка «О разрушениях и зверствах, произведенных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации города Калинина», составленная в марте 1943-го управлением калининского НКВД.

Так, 5 января 1942 года в освобожденном Красной армией Калинине в одном из дворов в двух погребах сгоревших сараев были обнаружены тела десяти мужчин и трех женщин.

«Найденные трупы были изуродованы до неузнаваемости», – указывалось в справке. Судмедэксперты установили, что женщин и часть мужчин задушили, а у всех жертв челюсти раздробили тупым предметом. У пяти человек были выколоты глаза.

Спустя несколько дней в Калинине в огороде на другой улице нашли яму с 21 телом убитых, у 11 трупов руки скручены назад и связаны обрывками электропровода, у 12 человек выколоты глаза, мягкие ткани на лицах размозжены, верхние и нижние челюсти раздроблены, зубы выбиты, у двух – отрезаны уши.

«В середине декабря 1941 года в деревне Салыгино Бурашевского сельского совета Калиниского района немцы бросили живыми в огонь жителей этой деревни Лошкову Ксению, 62 лет, Кузнецову Марию, 80 лет, и Кудрявцеву Ульяну, 70 лет, за то, что они препятствовали фашистам поджигать их собственные дома», – говорится в документе.

А 17-18 декабря 1941-го, отступая под ударами Красной армии из деревни Даниловское, немцы полностью сожгли ее, предварительно поголовно ограбив все местное население и угнав жителей к себе в тыл на 15-20 километров.

В те же дни отступавшие из окрестностей Калинина немцы согнали в одно место все население нескольких деревень Некрасовского, Борисовского, Рязанского и Львовского сельсоветов, после чего отобрали трудоспособных мужчин и подростков, а остальных людей общим числом около двух тысяч человек, среди которых были матери с грудными детьми и старики, погнали в пойму реки Тьмаки. По дороге гитлеровцы всячески издевались над ними.

«Затем немцы заставили людей идти через болото в направлении на деревню Савино-Федоровское. Так как эта деревня немцами была подожжена, люди с малыми и грудными детьми вынуждены были ночевать в лесу, причем женщины, чтобы погреть детей и не дать им замерзнуть, стали разводить костры. В связи с этим без всякого предупреждения немцы стали расстреливать людей из пулеметов. В результате оказалось много убитых и раненых детей, женщин и стариков», – отмечалось в справке.

В деревне Логвино Зубцовского района немцы, отступая, согнали всех жителей в погреб. Двери забили гвоздями, обложили соломой и подожгли. В огне погибли 26 взрослых и детей.

В справке рассказано и о том, как нацисты умертвили 737 пациентов местной психиатрической больницы. Об этом было известно ранее. Совинформбюро и Народный комиссариат иностранных дел СССР много лет назад оповестил мир о бесчеловечных преступлениях нацистов в Бурашево.

Сейчас психиатрическая больница имени Литвинова – крупное специализированное учреждение, оказывающее психиатрическую помощь взрослому и детскому населению Тверской области.

А в городе Старица немцы зверски расправились над ранеными военнопленными красноармейцами. У здания учебного пункта местного райвоенкомата была обнаружена мусорная яма, в которой находились 83 трупа, у одних рты были заткнуты тряпками, у других отрублены руки, завязаны глаза и вырезаны губы.

В селе Ново-Семеновском Калининского района одну из беременных жительниц немцы сначала изнасиловали, а потом убили. В деревне Синцово Тургиновского района колхозницу Евдокию Трусову зарезали за то, что она попросила немецкого солдата не бросать угли на пол в ее доме.

В селе Семеновском был обнаружен труп мальчика 12 лет, у которого на лбу немцы вырезали пятиконечную звезду. Гитлеровцы изуверски поступили с колхозником Константином Мельниковым, жителем деревни Долгие Нивы Погорельского района, у которого дома нашли винтовку.

Немцы увели его в деревню Воскресенское, где «публично долго избивали ногами и прикладами винтовок, натравливали собак, которые откусили ему нос, рвали ноги и шею».

Когда Мельников находился уже в полубессознательном состоянии, немцы зацепили ему за подбородок железный крюк и подвесили на нем. «В таком состоянии он висел более 1,5 часа, а потом немцы сняли его и пристрелили», – говорилось в справке.

«В деревне Мякишево в одном доме с немцами проживала эвакуированная жена командира Илларионова с двухлетним ребенком, которые голодовали. Немцы приучили ребенка кормиться под столом, бросая ему иногда под стол кусок сахару, который растирали сапогом, превращая в порошок. Однажды вместо сахара немцы под стол насыпали карбид. Ребенок пополз и съел карбид, приняв его за сахар, и обжег всю внутренность. Ребенок долгое время мучился, а немцы смеялись», – рассказывается в документе.

Оккупация гитлеровцами Калининской (сейчас Тверской) области продолжалась с 17 октября по 16 декабря 1941 года.

Во время битвы под Москвой 5 декабря 1941 года началась Калининская наступательная операция, в результате которой 16 декабря соединения 29-й и 31-й армий выбили немецко-фашистских захватчиков из города Калинина. Окончательное освобождение региона в границах довоенного времени завершилось в июле 1944-го.