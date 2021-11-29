Полиция составила более 50 протоколов после матча ЦСКА – «Зенит» в Москве

Билан рассказал о последних съемках шоу «Голос» с Градским

Певец и наставник шоу «Голос» на Первом канале Дмитрий Билан поделился воспоминаниями о последних съемках шоу, на которых композитор Александр Градский вспоминал свое знакомство с ним.

«На последних съемках, буквально десять дней назад, Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились. Мне тогда было лет 16-17, и он вспоминал меня, юного», – написал Билан в Instagram.

«А я, видимо, чувствовал и прощался. Прощайте, Александр Борисович», – добавил певец.

Билан вспоминал, что они всегда были как отец и сын. «Бывало ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни», – отметил он.

Певица Пелагея также выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России и коллеги, и выложила в своем Instagram трогательное видео с Александром Градским. В подписи к видео певица указала, что Градский – наставник в жизни, а не только в проекте «Голос».

«Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник. Не в проекте – в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра», – написала она в своем Instagram.

Пелагея отметила, что, несмотря на то, что «Мастер закончил свой путь на Земле», он продолжит жить в сердцах множества людей.

«Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником и работать с ним», – написала певица.

Участники десятого сезона шоу «Голос» запомнили Александра Градского как «легендарного человека», «великого музыканта» и «настоящего героя».

«Опустошение. Нет слов. Ком в горле. Мне удалось познакомиться с легендарным человеком и великим музыкантом. Мы не так давно созванивались, репетируя новую песню. Последнее, что он мне сказал: «Ну все, все, пока, зайка, учись, пока я жив». Я не могу в это поверить. Он умер», – написала в Instagram Татьяна Качурина, наставником которой на шоу был Градский.

В сторис Качурина поделилась видео с последнего выступления, которое она репетировала вместе с Градским – песня на стихи Бориса Полоскина «Я люблю».

«Проходит жизнь, любовь проходит… Это не случайная песня. Градский плакал с нами на репетициях», – добавила Качурина.

Дарья Копейкина, участвующая в 10-м сезоне шоу «Голос» в команде Пелагеи, также выразила свои соболезнования в соцсетях.

«Александр Борисович, без Вас теперь совсем не то… Мы виделись 18 ноября, он улыбался, иногда смеялся, и ему было намного лучше, чем на съемках поединков», – рассказала Копейкина в Instagram.

Копейкина добавила, что Градский – настоящий герой, и все на проекте «очень переживали».

«Александр Борисович – настоящий герой. Мы все очень переживали. Дмитрий Нагиев всегда сначала спрашивал, будет ли он (Градский – прим. ВЗГЛЯД) комментировать выступление, а он всегда говорил, даже если практически не мог…» – пояснила Копейкина.

Недавно покинувшая проект Полина Клинникова, наставником которой был Градский, также поделилась переживаниями. «Покойтесь с миром… Плачу», – написала она в Instagram.

С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу «Голос» Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта «Голос».

Ранее сообщалось, что показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.

Напомним, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.

В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Градскому.

Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.