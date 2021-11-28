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Украине предсказали переход части территорий к России
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Если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России, заявил журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.
Он считает, что Минские соглашения сдерживают Украину от превращения в анти-Россию, и Москва не отступит от них. При этом процесс дробления Украины может начаться, если «Минск-2» отложат на неопределенное время, передает РИА «Новости».
«Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», – пояснил Скачко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию
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Президент Украины Владимир Зеленский завершил и со скандалом покинул пресс-конференцию, посвященную итогам первой половины его президентского срока.
«Чтобы уехать, президенту пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не были на пресс-марафоне. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, из-за чего случилась давка», – пишет украинский журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале.
Напомним, 26 ноября состоялась пресс-конференция главы Украины. В ходе встречи с представителями СМИ он ответил на ряд вопросов, касающихся политики и экономики.
Так, Зеленский заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться в президенты на второй срок. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
Также он назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины.
Экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова Зеленский назвал одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-главу страны Петра Порошенко назвал причастным к потере Донбасса.
Зеленский рассказал о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса
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Украина идет параллельным путем переговоров по Донбассу, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября.
«Нормандский формат и Минск были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим», – цитирует политика «Корреспондент».
Зеленскому напомнили его слова о том, что страна не может потратить больше года на минский процесс, а также заявление о том, что если это не принесет результата, то формат урегулирования придется менять.
Президент заявил, что тогда не было пандемии коронавируса и энергетического кризиса, которые все затормозили. По поводу результата Зеленский заявил, что не может оказать влияние на некоторые вещи и встречи.
«По Минску. Он не работает, но это единственное, что работало, и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации... Посмотрите, с начала режима прекращения огня... мне жаль всех этих 66 человек, но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол...» – сказал президент.
Также Зеленский рассказал о планах Франции продолжить оказывать давление на Россию, чтобы состоялся нормандский саммит с новым канцлером. По словам украинского лидера, в ближайшее время состоятся разговоры или встречи между руководителями президентских администраций Украины и России.
Ранее президент Зеленский заявил, что ему известно о подготовке госпереворота на Украине, который должен состояться 1 декабря.
В Кремле ответили на слова Зеленского о «планах» госпереворота при участии России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского про «планы» госпереворота на Украине при участии России, заметив, что «Россия никогда не занимается такими делами».
«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Также пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля не было контактов с представителем офиса Зеленского. «Пока не было», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать анонсированную Зеленским встречу.
Ранее Зеленский заявил
, что у него якобы есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
На Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию
Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет украинцам необходимо будет не 28 лет страхового стажа, а 29 лет. Соответствующее правило заработает с 1 января 2022 года.
Таким образом, чтобы выйти на пенсию гражданам Украины придется проработать на год больше, сообщил местный портал «Зеркало недели».
Требования к трудовому стажу ежегодно увеличиваются согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поэтому со временем необходимый срок минимального стажа поднимут до 35 лет.
Те украинцы, у которых будет 15 и менее лет стажа не будут претендовать на пенсию от государства, а смогут рассчитывать лишь на пособия, если их доходы не будут покрывать прожиточный минимум.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
В Киеве участники митинга против подорожания коммуналки перессорились из-за языка
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Организаторы митинга против подорожания ЖКУ выступали на русском языке, что не понравилось некоторым протестующим, они пытались перекричать выступающих.
Акция началась у столичной госадминистрации и завершилась у стен Рады. Организаторы выступали по-русски, чем вызвали недовольство наиболее патриотично настроенных участников. Некоторые переходили на крик, но до рукоприкладства не дошло, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. При этом мэры ряда городов заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы.
Между тем по прошлогодним тарифам плата за услуги ЖКХ в Киеве составляла 1900 гривен (70 долларов) за двухкомнатную квартиру площадью 50 м. При этом минимальная пенсия на Украине с 1 декабря составит 2600 грн (96 долларов).
Ранее в России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину.
Экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
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Нарышкин: Украина для США - расходный материал
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«Российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция Соединенных Штатов Америки, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, что «ничего такого не будет», передает РИА «Новости».
«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США (...) Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», – отметил директор СВР.
Он также заявил, что целью США являются попытки «толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», причем для Вашингтона Украина – «это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал».
«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», – добавил Нарышкин.
Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России.
В Кремле в ответ на это заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
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Столтенберг напомнил о нераспространении на Украину базового принципа НАТО
Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются», – цитирует Столтенберга «Страна.ua».
Он напомнил, что принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Вместе с тем НАТО «всецело поддерживает Украину», заключил глава организации.
Ранее в НАТО заявили, что утверждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте могут стать одной из тем обсуждения на полях встречи министров иностранных дел стран Альянса.
Зеленский обвинил Ахметова в подготовке с Россией госпереворота на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
«Я получил информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот… У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украина находится в начале «большой войны» с олигархами.
«Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации… Их [олигархов] щупальца везде… Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа», – сказал украинский президент.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла
закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
На Украине решили поменять пол монумента «Родина-мать»
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На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением сменить пол монументу «Родина-мать», поскольку «эта женщина выглядит достаточно мужеподобно».
Автор петиции Александр Артемов утверждает, что изменить пол статуи необходимо в рамках декоммунизации.
«Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества», – говорится в тексте петиции на сайте горсовета столицы Украины.
Артемов предлагает превратить «Родину-мать» в статую архистратига Михаила.
«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», – пишет автор петиции.
Он также считает возможным сделать крылья подвижными, чтобы они колебались от ветра.
Петицию по состоянию на 9.45 мск 26 ноября подписали 11 человек.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая.
Бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского во лжи
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что предприниматель якобы является одним из участников подготовки госпереворота на Украине.
«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», – говорится в заявлении Ахметова, приведенного компанией System Capital Management, передает РИА «Новости».
Он отметил свою однозначную позицию – «независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».
Ранее Зеленский говорил о том, что у него есть информация о готовящемся госперевороте, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Для осуществления планов якобы будут привлечены миллиарды долларов. Состояться переворот должен 1 декабря, считает украинский лидер.
Позже в Кремле заявили, что «Россия никогда не занимается такими делами».
СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых заявляет руководитель главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», – заявил Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1», передает ТАСС.
Вместе с тем он добавил, что «угроза, пока есть Россия, есть всегда».
«Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра – будем смотреть. Страна готовится. Украина наготове», – заключил он.
Ранее в интервью изданию Military Times Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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На Украине допустили сближение с Россией, если Европа и США перестанут давать деньги
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В случае отказа Запада финансировать Украину Киев может в ближайшем будущем сблизиться с Россией, заявил аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».
Он прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, глава российского государства потребует от Вашингтона заставить Киев выполнять Минские соглашения. Кочетков считает, что Москве при этом может не потребоваться искать «предложение, от которого «США не смогут отказаться», передает РИА «Новости».
«Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия», – считает Кочетков.
Аналитик отмечает, что сейчас украинские власти не готовы пойти на выполнение договоренностей «Минска», поскольку это будет означать «отказ от Украины как таковой» и потерю «относительной независимости».
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе.
Зеленский: Принятие закона о переходном периоде в Донбассе сейчас приведет к эскалации
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, так как это может привести к эскалации.
«Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков больше, чем закон о переходном правосудии. Я об этом откровенно говорю с лидерами Европы и США… Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга говорила о том, что Россия считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде, не отвечающим принципам демократии и верховенства права.
Ранее сообщалось, что закон об основах госполитики переходного периода на Украине, если будет принят, то будет означать только выход Киева из Минских соглашений, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее Киев подробно описал свои планы, касающиеся Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Проект противоречит минским договоренности, а также создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Антонов предостерег желающих проверить оборону России на прочность
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Звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Идет освоение натовскими государствами Черного моря, украинской территории. Есть, и здесь высказываются, предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которые попытаются проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала. Я хотел бы сказать и выделить однозначно: это очень опасное заблуждение», – приводит слова дипломата ТАСС.
Антонов также отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, «все больше расширяется». « [Зенитные ракетные комплексы] «Стингер» (Stinger), [противотанковые системы] «Джавелин» (Javelin), даже наши [вертолеты] Ми-17 туда попали. Все время говорят, что это оборонительные вооружения. Но ведь мы же знаем, что значит «оборонительные вооружения», что собой представляют американские комплексы Мк-41, которые, с одной стороны, конечно, оборонительные, это противоракетные комплексы, но уже доказано, и сегодня американцы не скрывают, что они могут быть использованы, чтобы запустить ракеты средней и меньшей дальности», – подчеркнул дипломат.
Напомним, во вторник главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». После этого Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
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В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
Позже стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Зеленский объяснил отказ от спецоперации по задержанию «вагнеровцев»
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона раскрыл, почему отменил спецоперацию по «вагнеровцам». Глава Украины отвечал на вопросы очень сбивчиво, ссылаясь на посторонние факты и оценки.
Историю по «вагнеровцам» он назвал «операцией «Бурба» и напомнил, что бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба участвовал в разгоне Майдана. Также Зеленский рассказал, как курировал операцию в Афганистане, когда оттуда эвакуировали украинцев, пишет портал «Strana.news».
Позднее президент Украины сообщил, что начальник ГУР отремонтировал свою государственную резиденцию за 11 млн гривен. «Вы знаете историю, где параллельно с резиденцией, где временно живу я, проживал товарищ Бурба. Отремонтировал (дом – Ред.) за 11 миллионов. Он бизнесмен. Все знают, что он занимался таким бизнесом. Получал ту или иную информацию и получал за это деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал», – высказался Зеленский.
Также глава Украины добавил, что «по вагнеровцам сперва «никто не докладывал». По его словам, когда он решил уволить Бурбу, последний предложил захват россиян на Украине, чтобы сохранить за собой должность. Разговор с разведчиком Зеленский передал так: «Турецкие авиалинии»: Эрдоган должен знать? Он говорит: «нет».
При этом Зеленский якобы ответил Бурбе, что он готов на это, но только если не пострадают люди. «Эрдоган бы нам никогда этого не простил! Мы не проводили этой операции, нас в нее втянули», – высказался он.
Кроме того, Зеленский сообщил, что глава офиса президента Андрей Ермак не имел полномочий «акцептировать» операцию. Однако не смог ответить на вопрос: «было ли поручено Ермаку отказать Бурбе и перенести операцию».
Также президент Украины добавил, что план посадить с ними самолет обманом в Киеве он не одобрил, как авантюрный (так как могли погибнуть мирные граждане»). При этом, по словам Зеленского, Бурба сказал, что «это даже хорошо, что погибнут люди». Однако Зеленский запретил, чтобы не портить отношения с Турцией (самолет был «Турецких авиалиний»).
Слова президента противопоставлены комментарию Бурбы и тому, что написали Bellingcat. По их словам, Зеленский одобрил операцию, а потом (через Ермака) попросил ее перенести на несколько дней. И это же противоречит опубликованным документам, из которых также выходило, что операция одобрена.
Напомним, Украина собиралась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В 2020 году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
Затем стало известно, что операцию по задержанию «вагнеровцев» перенесли по указанию Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян. Ведомство не исключает и необходимость вызова главы государства Владимира Зеленского.