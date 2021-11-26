Минздрав оценил эффективность комбинации «Спутника V» и «Спутника Лайт»

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за штамма COVID-19 опаснее «дельты»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Ботсване и Гонконге, в Южной Африке. В связи с этим было решено созвать чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, передает РИА «Новости».

Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Эксперты из ЮАР не могут точно сказать, помогут ли современные вакцины от коронавируса или нет. Свежий штамм уже был выявлен в Ботсване и Гонконге.

Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штаммы имеют большие изменения в спайковом белке, в отличии от других штаммов COVID-19.

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