Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и миграционный кризис

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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 22:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о задержаниях по делу об аварии на шахте «Листвяжная»
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Для России все происходящее – еще одна иллюстрация того, насколько связано все в окружающем нас мире. Китай является стратегическим партнером России и солидарно выступает с ней по наиболее важным международным вопросам. Он тщательно дозирует свое присутствие в чувствительных для России регионах, особенно в Центральной Азии.
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В последние дни позиции украинского президента Владимира Зеленского оказались значительно ослаблены. Произошло это в результате объективных процессов или против ЗЕ-команды развернута серьезная кампания?
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и миграционный кризис
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Врио канцлера Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров договорились продолжить работу в нормандском формате, чтобы реализовать минские договоренности, передает пресс-служба правительства ФРГ.
«Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. <...> Канцлер и президент договорились продвигать усилия в нормандском формате по реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Лидеры обменялись мнениями о ситуации на границе между Белоруссией и Польшей, где сейчас находятся тысячи мигрантов, желающих попасть в Европу.
Ранее Меркель попросила не использовать газопровод «Северный поток-2» против Украины в качестве давления. Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину.
Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ
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По накопленным долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) Украина вышла на третье место, заявил сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
Бойко указал, что «зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире, после Аргентины и Египта, по накопленным долгам перед фондом», передает Sputnik «Ближнее зарубежье».
Он подчеркнул, что когда Киев называет очередной кредит от фонда «достижением» и «свидетельством доверия западных партнеров», то обманывает собственных граждан.
По его словам, такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн долларов.
В сентябре виртуальная миссия МВФ начала работу на Украине для продолжения обсуждений по вопросам первого пересмотра программы stand-by.
Замглавы национального банка Украины Сергей Николайчук заявлял, что страна рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by. До этого Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
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Россию можно вынудить продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, в случае если Запад «не позволит» Москве запустить трубопровод «Северный поток – 2», заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
По его мнению, только давление на газопровод может заставить РФ «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине, передает РИА «Новости».
«Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по «Северному потоку – 2» как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», – считает Гончар.
При этом он утверждает, что продление соглашения о транзите газа через Украину «не входит в планы России». По его мнению, цель Кремля – обнулить Украину по транзиту газа раньше, чем закончится срок действия договора.
Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока – 2» – «заслуга Украины».
Захарова заявила о наступлении ВСУ в Донбассе
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Обстановка в зоне конфликта в Донбассе нагнетается, вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в ряде районов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу, в частности в Донбассе. «Горячие» головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Отчеты Специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», – подчеркнула она.
Напомним, в четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.
В ДНР рассказали подробности об атаке украинских дронов на Ясиноватую
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«У ДНР нет эффективных способов обезопасить себя от атак украинских малых дронов, а повлиять на Украину в политическом поле Донбасс считает невозможным», – сказал военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский. Ранее украинские военные сбросили гранаты с беспилотников в центре Ясиноватой. Информацию об этом газете ВЗГЛЯД подтвердили в администрации города.
«Ясиноватую атаковали три квадрокоптера, каждый из которых сбросил на город по одному адаптированному под эти цели гранатометному выстрелу. Это нештатные боеприпасы», – сообщил командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский.
«К сожалению, у нас мало эффективных способов обезопасить население от подобных атак дронов украинской армии – ими применяется малая беспилотная авиация, невидимая для радарных установок. Их приближение можно определить или по звуку, или по сигналу управления. Наши специалисты радиоэлектронной разведки распознают сигнал и пытаются перехватить управление этими дронами. Но такое получается далеко не всегда, поэтому ВСУ чувствуют себя безнаказанно», – посетовал военный.
По его словам, единственное слабое место квадрокоптеров – это то, что они могут находиться в воздухе без нагрузки не более 40 минут, а с весом – гораздо меньше, поэтому они не могут улететь далеко от линии фронта.
«Мы не можем эвакуировать все населенные пункты, находящиеся недалеко от линии фронта, поэтому тут остается только пассивными предупредительными мерами стараться обезопасить гражданское население. Что касается безопасности личного состава, то мы требуем от них в ночное время находиться в укрытиях», – сказал собеседник.
«Какими способами повлиять на Украину, чтобы она не проводила подобные атаки, непонятно», – добавил военный. «Политическими методами точно не получится – даже российские власти пока не могут это сделать, а у нас тем более нет таких возможностей», – добавил Ходаковский.
В четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.
«Мы передали все данные дипломатической службе ДНР, они уже будут принимать решение о том, чтобы донести информацию о произошедшем до международного сообщества», – сказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
«Официальных сообщений от ВСУ по этому поводу не было, да их обычно и не бывает. В течение семи лет нас атакуют регулярно, это образ нашей жизни. Но от ВСУ, как правило, никогда никаких комментариев не поступает», – добавил собеседник.
В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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В России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину
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Россия не поставляет электроэнергию на Украину и не планирует поставки, сообщила член правления – врио руководителя блока трейдинга компании «Интер РАО» Александра Панина.
«В течение большей части этого года работало ограничение со стороны национального регулятора Украины на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами энергетического сообщества. Это конкретно касалось России и Белоруссии. В ноябре этого года это ограничение не работает. Российская Федерация не поставляет сейчас электроэнергию на Украину... Пока планов поставлять на Украину у «Интер РАО» нет», – цитирует РИА «Новости» Панину.
По ее словам, экспорт электроэнергии из России в следующем году будет выше многолетних значений.
Ранее экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
ДНР заявила о бомбежке центра Ясиноватой беспилотником ВСУ
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Украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
«Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА вооруженных сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трех штук», – цитирует Донецкое агентство новостей Шевченко.
По его словам, в результате был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. Также он отметил, что накануне вечером украинские войска обстреляли школу в поселке Красный Партизан возле Ясиноватой.
«В результате обстрела поселка Красный Партизан зафиксировано попадание в школу. По счастливой случайности никто не пострадал», – отметил Шевченко.
Ранее подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР).
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетительниц кафе в Астрахани. За просьбу убрать ноги со стола, мужчина с приятелями жестоко избил женщин. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в пиццерии «7 пятниц» в Астрахани. Мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола, на опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам, передает «Фонтанка».
Как сообщили в региональном ГУ МВД, нападавшего мужчину задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
Ранее в подмосковной Балашихе мужчина сделал замечание прохожему за непристойное поведение возле дома, после чего был избит друзьями нарушителя.
Порошенко потребовал от Зеленского «адских санкций» против России
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому нужно инициировать против России «адские санкции».
«Президент Украины должен провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран «семерки» – Китая, Турции, государств «Люблинского треугольника» (Польша, Литва, Украина – прим. ВЗГЛЯД). Тема – формирование пакета так называемых адских санкций, которые будут безотлагательно введены против России в случае нового вторжения на территорию Украины», – заявил Порошенко в своем Facebook.
Он добавил, что российское руководство «должно заранее знать очень высокую цену», которую «заплатит за свою военную авантюру».
Порошенко выразил готовность участвовать в дипломатии на этом участке, в том числе в сфере энергетики. «Власть может рассчитывать на мои опыт и связи», – отметил он.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В Киеве участники митинга против подорожания коммуналки перессорились из-за языка
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Организаторы митинга против подорожания ЖКУ выступали на русском языке, что не понравилось некоторым протестующим, они пытались перекричать выступающих.
Акция началась у столичной госадминистрации и завершилась у стен Рады. Организаторы выступали по-русски, чем вызвали недовольство наиболее патриотично настроенных участников. Некоторые переходили на крик, но до рукоприкладства не дошло, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. При этом мэры ряда городов заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы.
Между тем по прошлогодним тарифам плата за услуги ЖКХ в Киеве составляла 1900 гривен (70 долларов) за двухкомнатную квартиру площадью 50 м. При этом минимальная пенсия на Украине с 1 декабря составит 2600 грн (96 долларов).
Ранее в России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину.
Экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
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Эстония завершила возведение заграждений на границе с Россией
Призванные на учебный сбор резервисты сил обороны Эстонии установили временные заграждения на десяти участках границы с Россией.
Общая длина заграждений – 36,7 километров, их установили в местах якобы наиболее высокого риска незаконного пересечения границы, передает «Интерфакс» со ссылкой на эстонское телевидение.
«Учения прошли очень успешно, резервисты очень довольны тем, что смогли проделать настоящую работу, а не просто потренироваться. Мы на практике доказали эффективность работы нашей модели резервных сил», – заявил командир 27-го пионерского батальона майор Мартен Суур.
Об установке заграждений стало известно 20 ноября. Замгендиректора департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев заявлял, что если миграционное давление на страну увеличится, то «быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».
Между тем Украина начала финансирование строительства стены на границе с Белоруссией.
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Собянин сообщил о резервах для сокращения мигрантов среди коммунальщиков в Москве
Среди московских коммунальщиков есть резерв к сокращению числа мигрантов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», – заявил Собянин в интервью РИА «Новости».
Ранее Собянин сообщал, что на стройках в Москве число мигрантов сократилось более чем в два раза.
Напомним, власти столицы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Захарова сыронизировала над репортажами CNN про «нападение» России на Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг с иронией отреагировала на репортажи CNN про «нападение» России на Украину.
«Во-первых, если вы смотрите CNN, то должны быть в курсе, что мы уже напали не один раз на Украину, и танки бороздят украинские поля. Если смотреть CNN, это происходит уже на протяжении многих лет», – передает РИА «Новости» ее слова.
При этом представитель МИД России призвала не опираться на материалы этого американского канала как на факты. «Сколько раз мы вынуждены были дезавуировать и торжественно уличать в фейках... США на словах, декларативно выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе. На самом деле... накачивают оружием страну, я имею ввиду киевский режим, который использует его в регионе, и использует его против тех, кого называют собственными гражданами, о ком якобы заботятся и во имя этих же людей они, киевский режим, умоляют международное сообщество постоянно им оказывать содействие и защищать их от России. И все это делается во имя тех самых людей, против которых это поставляемое Западом оружие используется. Страшный замкнутый круг», – отметила Захарова.
Ранее стало известно, что читатели британской газеты The Times разошлись по мнениях и открыли споры после публикации статьи о ситуации на востоке Украины и «угрозе» скорого нападения России. При этом большая часть пользователей согласилась с тем, что США и НАТО не следует вмешиваться в региональные дела, в частности, когда речь идет о буферной зоне вокруг России.
Читатели The Times рассорились из-за статьи о России
Читатели британской газеты The Times разошлись по мнениях и открыли споры после публикации статьи о ситуации на востоке Украины и «угрозе» скорого нападения России.
Так, большая часть пользователей согласилась с тем, что США и НАТО не следует вмешиваться в региональные дела, в частности, когда речь идет о буферной зоне вокруг России, передает РИА «Новости».
Пользователь Pagrus высказал мнение, что «мира не будет до тех пор, пока Россия не почувствует, что ее границы в безопасности и что ракетную угрозу на ее рубежах удалось сдержать. Он также добавил, что США всегда «ищут повод развязать войну», а после себя оставляют «гуманитарную катастрофу».
С ним согласился пользователь Tr, по чьему мнению, «НАТО не стоит играть в игры на географических границах России. «Не уверен, что у Путина есть какие-то военные замыслы против Западной Европы. Ему просто нужны буферные зоны», – пишет он.
При этом некоторые комментаторы выразили мнение, что лезть во внутренние дела Украины почти то же самое, что «сунуть голову в пчелиный улей».
Другие читатели напомнили о том, что многие европейские государства рассчитывают на поставки российского газа, что увеличивает вес Москвы на мировой арене. «Она контролирует газовые потоки в Европу и дружит с Китаем. <...> Запад слаб, его население ленивое и ссорится между собой», – подчеркнул пользователь Alan.
Однако некоторые пользователи убеждены, что России пора дать отпор путем принятия Украины в НАТО. «Надо дать Украине оружие, в котором она нуждается, чтобы отражать российскую агрессию. Москва слишком долго запугивает нас», – высказался Baggins77.
К его мнению присоединился пользователь KGS, отметив, что «в интересах Запада остановить Россию на границе Украины. Ей надо оказать помощь по защите границ и как можно скорее принять в НАТО».
В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
Зеленского уличили в планах ввести военное положение на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский собирается вести в стране военное положение с 1 декабря, заявил экс-депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.
«По моей информации, Зеленский планирует на СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, и делается это с одной целью – контроль над СМИ, потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан», – цитирует Ляшко телеканал «НАШ».
В частности, речь якобы идет об ограничении свободы слова, собственности. Также это касается демократических митингов и других публичных мероприятий.
По его словам, решение уже принято, пока же ожидается официальное подписание соответствующего указа. По закону СНБО подает предложение о введении военного положения президенту, после этого глава государства издает указ о введении военного положения, документ должна утвердить Верховная рада.
Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».
В понедельник в СВР отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
Украина обязалась отдать на приватизацию «ПриватБанк» и «Ощадбанк»
Государственные украинские банки «ПриватБанк» и «Ощадбанк» должны быть приватизированы по договоренности украинской стороны с МВФ, сообщило министерство финансов страны.
«Для дальнейшего снижения доли государства в банках мы обеспечим разработку и принятие Приватбанком и СберОщадбанком до конца 2021 года в сотрудничестве с министерством финансов дорожной карты, которая (и) будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации», – цитирует обнародованный минфином меморандум Украины и МВФ «Страна.ua».
Мера также призвана привлечь «авторитетных» международных инвесторов, указывается в документе.
Обязательство должно быть исполнено к концу 2022 года.
В 2016 году правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны страны приняло решение о национализации «ПриватБанка».
«Приватбанк» был одним из крупнейших на Украине финансовых учреждений, 41,66% его акций принадлежало бизнесмену Игорю Коломойскому, 33,25% – бизнесмену Геннадию Боголюбову.
Банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более 5,7 млрд долларов). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи кредитной организации. Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций Приватбанка.
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