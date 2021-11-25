В Татарстане подготовили 20 поправок к законопроекту о региональной власти

Депутаты госсовета Татарстана на заседании проголосовали за 20 поправок в проект федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, предложив оставить часть положений в действующей редакции, в частности, учитывать мнение регионов при наименовании высшего должностного лица субъекта.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Профильный комитет госсовета Татарстана подготовил 20 поправок к данному проекту федерального закона. Депутаты отмечали ранее, что законопроект полностью меняет структуру управления всех ветвей власти, предложенные изменения законодательства противоречат Конституции России, передает РИА «Новости». В частности, парламентарии предложили сохранить положение о том, что наименование должности высшего должностного лица субъекта устанавливается конституцией (уставом) субъекта России с учетом волеизъявления его народа.

«Нам тяжело было, когда мы в первом чтении рассматривали: яркие выступления наших депутатов, категоричное невосприятие представленной редакции этого законопроекта. 100% депутатов Госсовета проголосовали против, не поддержали. Сейчас мы идем по регламентному пути, направляем поправки», – сказал глава парламента Татарстан Фарид Мухаметшин.

По его словам, в ходе обсуждения законопроекта проведена большая работа, он проработан во всех политических партиях, на консультациях с депутатами, руководством Госдумы и специалистами правового управления. «Сегодня надо грамотно оформленные эти поправки очень грамотно и разумно провести в Госдуме при рассмотрении этого законопроекта», - подчеркнул спикер.

Махуметшин отметил, что официально представлять поправки в Госдуме будет депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. «Мы договорились, что основная работа будет проходить в комитете Крашенинникова. И там надо добиться, чтобы наши поправки... отдельно рассматривались как субъекта, который не поддержал (законопроект) в первом чтении», – уточнил глава парламента Татарстана.

За предложенные поправки депутаты проголосовали единогласно.

25 октября парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Документ, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта.

Проект закона о региональной власти отказались менять из-за позиции Татарстана.

Ранее правительство России поддержало законопроект о региональной власти с учетом замечаний. Госдума также одобрила в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов России, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них – пять лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит свою позицию по законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», когда Госдума завершит работу над документом.

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал главную цель законопроекта о региональной власти в России.