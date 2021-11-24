В Кремле оценили заявление Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть»

Патрушев предсказал появление миллионов беженцев с Украины в любой момент

Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев заявил, что «фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты», передает газета «Аргументы и факты».

«В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», – добавил он.

Он сообщил также, что по информации Совета безопасности России, с недавнего времени в Белоруссию благодаря безвизовому режиму идет хорошо организованный наплыв мигрантов, «прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран».

«При этом на белорусскую землю они летят не бортами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами. Их конечная точка назначения – Европа, куда они направляются, чаще всего, к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам», – отметил Патрушев.

При этом группировки, занятые перевозками мигрантов, в основном состоят из курдов, для них это прибыльный и крайне циничный бизнес, переправка за деньги мигрантов в Германию, где «выплачиваемые беженцам пособия в четыре-пять раз выше, чем они зарабатывают в своих странах», идет и в польской приграничной зоне.

Так, на данный момент в Германии проживают порядка 350 тыс. курдов, 4 млн турок и других выходцев с Ближнего Востока. В поисках лучшей жизни люди вкладывают серьезные средства в услуги посредников, в приобретение авиабилетов и найм средств передвижения.

«Чтобы навсегда остановить неконтролируемый миграционный поток, требуется решить проблему в корне. Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы», – подчеркнул Патрушев.

Так, например, в Европу через Белоруссию люди бегут из Ирака, где ситуация деградировала после военного вторжения и физического устранения президента Саддама Хусейна.

«Бегут из Ливии, где Запад уничтожил главу государства Муаммара Каддафи и довел страну до развала. В Афганистане 20 лет насаждались чуждые этому государству порядки, а в результате – прозападный режим рухнул за несколько недель. В Сирии тоже хотели навести так называемый порядок, пытались физически устранить Башара Асада и чуть не породили глобальный террористический халифат», – добавил секретарь Совбеза.

По его словам, посеяв хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке, западники теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы.

«При этом, путая причину и следствие, европейские власти сосредоточили усилия на агрессивной критике Белоруссии, а заодно и России, обвиняя Минск и Москву в организации миграционного кризиса. Слепили из Белоруссии образ внешнего врага, якобы угрожающего спокойствию Европы. Исходя из этой логики, можно сказать, что ветер дует потому, что деревья качаются», – сказал Патрушев.

Он указал, комментируя звучащие на Западе призывы к Минску отменить безвизовый режим с определенными странами из-за миграционного кризиса, что Белоруссия, будучи суверенной страной, имеет свои приоритеты во внешней и внутренней политике и сама определяет, с какими государствами и на какой срок вводить безвизовый режим.

«Происходящее сегодня на белорусско-польской границе можно расценивать и как результат внешнего давления на Белоруссию. Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения», – подчеркнул Патрушев.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Евросоюзу создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. Также Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.

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