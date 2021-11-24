Трамп рассказал о визите застрелившего протестующих подростка

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что недавно к нему в гости приезжал Кайл Риттенхаус, оправданный по делу о двух убийствах в ходе беспорядков.

«Он (Риттенхаус) позвонил. Он хотел узнать, может ли он заехать, поздороваться, потому что он является фанатом», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox New.

По данным СМИ, Риттенхаус посетил Трампа в резиденции в Мар-а-Лаго и уехал «недавно». Экс-глава США добавил, что подросток приехал к нему со своей матерью. «Он действительно очень приятный молодой человек», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Напомним, присяжные признали Риттенхауса, которому на момент инцидента было 17 лет, невиновным по всем пунктам обвинения. Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что обеспокоен по этому поводу. Он призвал американцев мирно выражать свое мнение по этому поводу «в соответствии с верховенством закона».

В 2020 году полицейские города Кеноша в Висконсине ранили афроамериканца Джейкоба Блейка выстрелами в спину. В городе произошли беспорядки, губернатор Тони Эверс вводил режим чрезвычайной ситуации в штате.

Позднее в Кеноше 17-летний Кайл Риттенхаус, отстреливаясь от напавших на него, застрелил двух погромщиков.

Жертвами стали 36-летний местный житель Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер из Силвер-Лейк. Еще один человек, 36-летний Гайге Гросскройц был ранен. Риттенхаус скрылся от полиции, но позже сдался правоохранительным органам в штате Иллинойс. Погибшие, сам Риттенхаус и раненый Гросскройц являются белыми.

Трамп высказался в поддержку оправдательного приговора Риттенхаусу.