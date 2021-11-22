Шуфутинскому запретили въезд на Украину после посещения Крыма

Украина владеет информацией о незаконном посещении Крыма российским певцом Михаилом Шуфутинским и будет действовать согласно закону в случае его попытки въезда в страну, сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Ежедневно государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд на Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину, если будут подтверждены факты», – цитирует Демченко РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

По его словам, относительно Шуфутинского в открытых источниках «достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории».

Отмечается, что на сайтах продаж билетов на концерты появилась афиша о планируемом выступлении певца в Киеве 8 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило черный список российских деятелей культуры. Всего в перечне числятся 258 человек.